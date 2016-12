Márton Anita: idén többször is történelmet írt

Az év sportteljesítménye díj győztese nem is lehetett kérdéses. Hagyományos, 47. alkalommal megrendezett Az év sportolója díjátadó gálánk előtt arra a fantasztikus atlétára esett a választásunk, aki idén minden fontos nemzetközi versenyen dobogóra állhatott. Márton Anita márciusban kezdte a medálok gyűjtését, amikor 17 esztendő után fedett pályás vb-érmet szerzett a magyar atlétikának, egy ezüstöt.Ezután az Európa-bajnokságon harmadik helyen végzett, a legnagyobb lökést viszont az ötkarikás játékokra tartogatta. Óriási magyar csúcsot ért el, ezzel 1968 óta először ünnepelhetett Magyarország olimpiai érmet női atlétikában. A Rióban bronzérmes súlylökő levezetésként zsinórban tizenegyedik alkalommal is magyar bajnok lett.A díjat Nagy Péter olimpikon súlyemelő vette át rendezvényünkön, aki Anita klubtársa súlyemelésben.– Amikor lekerültem Szegedre, egyből megismerkedtünk, sokat edzettünk együtt – mesélt Mártonról hazánk leg- erősebb embere. – Ott voltam Rióban, amikor megnyerte a bronzot. Amint visszaért az olimpiai faluba, vittem is neki egy kis ásványvíznek álcázott italt. Amikor megdobta a legjobbját, minden magyar lakásban őrjöngést lehetett hallani a faluban, ez mindent elmond a sikeréről. Óriási élmény volt a helyszínen átélni ezt a nagyon megérdemelt sikert.Megérdemelt bizony, mert ahogy Márton Anita is jelezte Rióban: az olimpiai bronz 15 év kemény munkájának eredménye. Bár békéscsabai színekben versenyez, de minden más Szegedhez köti: a városban él és edz, ahogy sikerkovács trénere, Eperjesi László is. Mestere korábban azt nyilatkozta, hogy már Anitának másfél évtizede is úgy írta a kockás füzetében az edzésterveket, hogy ne utánpótláskorban, hanem felnőttként hozza ki magából a maximumot.Sikerült. A tokiói olimpián pedig a súlylökők legideálisabb korában lesz Márton Anita, aki fényesebb éremért is harcba szállhat. Reméljük, így lesz, és újabb díjat adhatunk majd át neki.