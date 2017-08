Márton Anita megcélozza a 20 méteres álomhatárt

Olimpiai bronzérme óta a Szegeden élő és edző Márton Anita számára bármelyik világesemény kapcsán kikerülhetetlenné vált a kérdés: érmet szerez? A hétvégén kezdődött londoni atlétikai világbajnokság esetében különösen ez a helyzet, hiszen a legnagyobb presztízsű nemzetközi versenysorozat, a Gyémánt Liga fináléjába első helyezettként került, és persze ott a motiváció, hogy a 20 méteres álomhatárt elérje.



Az olimpiai fináléban ezt két klasszis tudta megtenni, az egyikük, Valerie Adams terhesség miatt nem szerepel a világbajnokságon, a címvédő Christina Swanitz pedig szintén gyermeket vár. Márton edzőjéről, Eperjesi Lászlóról pedig tudjuk, mestere a formaidőzítésnek. Minden amellett szól, hogy Anita a szerdán magyar idő szerint 21.25-kor kezdődő fináléban éremesélyes, és álmát is elérheti.



– Nem a helyezésre, hanem a 20 méterre koncentrálok, remélem, most el tudom érni – nyilatkozta lapunk érdeklődésére Márton Anita

.

– Technikailag már nem lehet olyan sokat csiszolni rajtam, mint erőnlétben, így idén utóbbira helyeztük a hangsúlyt. Nagyon jó formában érzem magam, súlyemelésben egyéni rekordokat döntögettem az elmúlt hetekben, a technikán is alakítottunk még persze, amennyit csak tudtunk.



Klasszisunk tehát kirobbanó formában várja a londoni megmérettetést, ahol persze lehetnek meglepetések. Erre jó példa a tavalyi ötkarikás játékok, hiszen Michelle Carter úgy lett olimpiai bajnok, hogy a riói verseny előtt Márton Anita mögött ötödik volt a világranglistán.



– Nehéz jósolni, de szerintem öten harcolunk majd a dobogós helyekért. Persze sosem lehet tudni, hiszen a mezőnyben heten löknek 19 méter felett, onnantól pedig bárki bármire képes lehet egy döntőben. Nem dől össze a világ, ha nem szerzek érmet.



Ha például úgy szorulnék le a dobogóról, hogy elérem a 20 méteres álomhatárt, akkor nagyon boldogan térnék haza – árulta el Márton Anita, akinek jelenleg 19,87 méter az egyéni legjobbja, ami természetesen országos csúcs is.



A szegedi atléta súlylökés után diszkoszvetésben is kipróbálja magát, ebben a számban is magyar bajnok, persze döntőben nem reménykedik. 35. helyen áll a világranglistán, de mivel három sportoló lemondta a világbajnoki szereplést, így Márton Anitát is behívták, hogy 32 fős keretbe.