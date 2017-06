Márton, Bogdán és Szűcs is hozzátett az Eb-sikerhez

Sérülten is remekelt. Bogdán értékes pontokat szerzett. Fotó: Frank Yvette

A következő kontinensviadalon már a második vonalnak számító 1. ligában állhat rajthoz a magyar válogatott, ugyanis Tel-Avivban hazánk legjobbjai megnyerték az Eb 2. ligáját. Ezzel a magyar atlétika visszakerült oda, ahova éveken át tartozott, és ehhez három Csongrád megyei atléta is hozzájárult: az olimpiai bronzérmes Márton Anita mellett a szintén Szegeden élő és edző, valamint a hódmezővásárhelyi Szűcs Noémi is remekelt, hárman összesen 35 pontot szereztek a nemzeti csapatnak.A válogatott egyik legértékesebb tagja volt a riói ötkarikás játékokon dobogós, aki diszkoszvetésben második, míg súlylökésben első helyen végzett.– Kiváló hangulatú verseny volt, nagyszerű élmény az első ligába kerülés bebiztosítása – mondta érdeklődésünkre Márton. – Két éve is próbálkoztunk ezzel, akkor nem sikerült a feljutás, de most minden klappolt. Nem volt tizediknél rosszabb helyezésünk, mindenki kihozta magából a maximumot, sőt pozitív meglepetések is akadtak.

Olimpikonunk klubtársa, a szintén Szegeden élő és edző Bogdán Annabella hét pontot gyűjtött a gerelyhajításban elért 6. helyezésével.– Sajnos vállsérüléssel küzdöttem, és az óriási hőség sem segített, így felemás érzéseim vannak az 54,77 méteres eredmény miatt, négy méterrel elmaradtam az egyéni rekordomtól – mondta Bogdán.– Fejlődnöm kell abban, hogy az első pár próbálkozásnál is a maximumot tudjam nyújtani.A Hódiák SE hódmezővásárhelyi atlétája, Szűcs Noémi számára különleges viadal volt az izraeli Eb, hiszen itt volt először felnőttválogatott. 400 méter gátfutásban a 8. helyen végzett, öt pontot szerzett.– Az idei második legjobb időm volt ez, így nem vagyok teljesen elégedett. A válogatottban szerepelni viszont óriási élmény volt – értékelt Szűcs, aki egy peches kiugrás miatt idén nem tudta megszerezni zsinórban harmadik felnőtt bajnoki címét.