Más célokért edzenek a Szeged 2011 játékosai

Bp. Honvéd–Szeged 2011-GA 4–1 (1–0)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Budapest, 800 néző. Vezette: Szabó Zs.

Bp. Honvéd: Gróf – King, Lovric, Baráth (Deák), Laczkó (Bobál D.) – Kamber (Nagy G.) – Tömösvári (Herjeczki), Vernes (Bobál G.), Holender (Gazdag) – Lanzafame (Kabangu), Eppel (Danilo). Vezetőedző: Erik van der Meer.

Szeged 2011-GA, 1. félidő: Szántai – Achim, Farkas M., Causic, Horváth A. – Szekszárdi – Molnár J., Nicorec, Coroian Zabari – Kunyezov. 2. félidő: Krnács – Kasuba, Papp F., Jagodics B., Hegedűs M. – Ikonomu – Kéri, Povázsai, Pászka, Mészáros Á. – Germán. Vezetőedző: Supka Attila.

Gólszerzők: Eppel (2), Bobál G., Lovric, ill. Povázsai.



Rögtön az NB I-es bajnok ellen kezdeni a felkészülési mérkőzéseket – komoly start, de mindezt a Szeged 2011-GA bevállalta. Az új tréner, Supka Attila ráadásul Kispesten nevelkedett, 2007-ben pedig magyar kupát nyert a Honvéddal.



Amíg a bajnoki címvédő hazaiak – akik a BL selejtezőjében július 12-én az izraeli Beitar Jeruzsálam ellen idegenben lépnek pályára – a lehető legerősebb keretükkel kezdtek, így ott volt a szegedi Laczkó Zsolt is, addig a vendégek keretében több próbajátékos kapott lehetőséget.



Szergej Kuznyezov (34, center) az ukrajnai Ungvár, Papp Ferenc (27, belső védő) az NB I-be feljutó Balmazújváros, Szekszárdi Tamás (23, középpályás) a Kozármisleny, Kéri Tamás (26, szélső) a SZEOL SC, míg Mészáros Ádám (24, támadó) a szlovákiai másodosztályban harmadik Skalica játékosa volt az előző idényben.



– Azt a célt, amelyet kitűztünk, kiválóan szolgálta a mérkőzés – mondta Supka Attila. – Az első félidőre lehet építeni, egyenrangú ellenfelei voltunk a bajnoknak, sőt akadt két-három lehetőségünk is. A szünet után sok fiatal és próbajátékos játszott, ekkor nem voltunk összeszokottak.



Megvannak a tapasztalatok, megnézzük a mérkőzés videóját, ez a meccs volt a tizedik edzésünk. A fiúk jó iramot mentek, lassan pedig jöhet a frissítés. A Szeged 2011-GA legközelebb szombaton 17 órától Pallagon a Debrecen vendége lesz.



Meccskomment: Laczkó Zsolt, (a Honvéd szegedi játékosa)



– Azért maradtam végül a Honvédban, mert az új holland edzőnél érzem a bizalmat. Eddig mindhárom felkészülési meccsen kezdő voltam, és hogy az is maradjak, ehhez viszont tennem kell még. A Szeged 2011 stabil csapat, szervezett volt, és nem könnyen sikerült feltörnünk. Igaz, egészen másképp, más taktikával játszottunk, mint más esetben, hiszen a BL-selejtezőre készülünk. Kellemetlen ellenfél lehet az NB II-ben a Szeged.