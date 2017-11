Második és harmadik vonal: tízzel nyert az FKSE-Algyő, nem várt vereség női futsalban

Olykor parádéztak



Szeged KE (1.)–Szigetszentmiklós (4.) 69–57 (21–14, 15–13, 19–14, 14–16)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 7. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Földi, Tóth.

Szeged KE: VÁRI 13/3, KECSKÉS 18/3, TÓTH C. 16/3, RADÓCZ 4, Jáhni 6. Csere: Nagy L., KŐHÁZI 10/6, Finsztál, Zsíros 2. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Szoros, kemény mérkőzésre számítottunk a jó és egyben rutinos játékosokból álló Szigetszentmiklós ellen. Kiváló kosárlabdát láthattak az ebédidőben kilátogató szurkolók, a szegedi lányok olykor parádés játékkal szereztek fontos győzelmet.



Emberhátrányban nehéz



Törökszentmiklós (11.)–MOL-PICK Szeged U20 (13.) 31–23 (12–12)

Férfi kézilabda kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 9. forduló. Törökszentmiklós, 350 néző. Vezette: Szakállas, Varasdi.

MOL-PICK Szeged U20: Nagy – Sunajko, Götz, Vetési, Bátki, Szabó, Csernai. Csere: Tóth, Maróti, Szilágyi, Selmeczi. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Az elmúlt meccsekhez képest óriási küzdőszellemmel játszottunk, a 40. percben két góllal vezettünk. Az érthetetlen játékvezetői felfogás miatt a maradék 20 percet szinte végig emberhátrányban játszottuk, volt hármas emberhátrányunk is.



Magabiztos győzelem



PC-Trade Szeged KKSE (4.)–Gyömrő (14.) 41–26 (19–13)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 10. forduló. Szeged, Etelka sor, 80 néző. Vezette: Kaló, Mizsák.

PC-Trade Szeged KKSE: Nagy – Berta 7, Bárány 3/2, Dajka 3, Mikó, Maláti 2, Miklós 2. Csere: Dobó, Bató 2/2, Takács 6, Speth 2, Egervári 4, Zsikó 4, Scheffer 6, Homoki. Edző: Bakó Botond.

Bakó Botond: – Csapatszinten keveset tudtunk dolgozni a héten, de így is magabiztosan nyertünk, ami természetesen kötelező volt. Ma több lehetőséget adtam azoknak, akik kevesebbet szerepeltek eddig, és örülök, hogy jól játszottak.



Ilyen egy igazi derbi



HLKC (10.)–Hajdúnánás (8.) 26–26 (12–13)

Női kézilabda NBI/B, Keleti csoport, 10. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Győr, Hadas.

HLKC: Dömény-Veress – Török 2, Nagy 5, Szepesi 1, Herceg 6, Lovistyék 12, Kandó. Csere: Ádász, Áncsán (kapusok), Horváth, Mihajlov, Becsei, Földesi, Bálint. Edző: Bartók Csaba.

Bartók Csaba: – Óriási volt a küzdelem, minden volt a pályán, ami egy jó derbire jellemző: kiállítások, piros lap, időn túli hetes, katasztrofális játékvezetés, óriási hibák, szenzációs megoldások, jó védekezések, buta hibák, kiváló kapusteljesítmények.



Átjáróház



KSZSE (12.)–Pénzügyőr (7.) 31–37 (17–21)

Női kézilabda NBI/B, Keleti csoport, 10. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Garai, Takács.

KSZSE: KOTHENCZ – Kónya 3, FARKAS 7, Dobó 3, Lukács 1, Csoknyai 6, SZŰCS 9/4. Csere: FODOR, Kürti (kapusok), Szeder, Papp 1, Karácsonyi, Czifra, Ambrus P., Mike 1, Szabó. Edző: Gaál Adrienn.

Gaál Adrienn: – Próbáltuk tartani az iramot, de ez csak részben sikerült. Hiába lőttünk 31 gólt, a védekezésünk átjáróház volt nagyon jó kapusteljesítmény mellett.



Edzés nélkül nincs siker



ContiTech Makói KC (10.)–Békéscsaba (5.) 24–29 (17–17)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 8. forduló. Makó, 30 néző. Vezette: Papp, Tar.

ContiTech Makói KC: Balán – PAPP 5, Kovács 3, Leszkován 4, Endrei 1, Zsiga, Veréb 3. Csere: Farkas (kapus), Jártass, Szabó 1, Petrás 2, Szécsi, Petheő 4, Dóczi, Hegyi 1. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Két győzelem után elhitték a fiúk, hogy edzés nélkül is jönnek majd a sikerek. Remélem, időben jött a figyelmeztetés, hogy ez nem így van.



Közte tíz



Szolnok (10.)–FKSE-Algyő (1.) 31–41 (15–22)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 9. forduló. Szolnok, 100 néző. Vezette: Kathi, Oláh.

FKSE-Algyő: Aradi – DRAXLER 7/3, VELKY 6, KOZMA 6. DÁVID ZS. 6, Gercsó 3/1, ARACSI 6. Csere: DÁVID D., Szabadkai (kapusok), VÉR 2, Reigl, Faragó, Szűcs 1, Fejes 3, Molnár, DANKÓ 1/1. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – Gólgazdag mérkőzésen győztük le a lelkes hazaiakat, a meccs egyes periódusaiban újonc ellenfelünk komoly erőfeszítésekre késztetett bennünket.



Örömjáték volt



Makói KC (5.)–Lajosmizse (6.) 32–29 (17–13)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 9. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Bozó, Mezei.

Makói KC: Ocsenás – Dénes, DRAXLER D. 8, ASZTALOS 4, RÓZSA 4, KOZSERÁN B. 7, DEBRECZENI 7. Csere: Cseh, Kádár (kapusok), Nagy N. 1., Antal, Draxler R. 1, Molnár A., Kozserán K., Dénes, Hadobás. Edző: Nagy János Miklós.

Nagy János Miklós: – Megnyert meccset tettünk nehézzé a második félidő közepén, de minden elismerésem a lányoké, mert helyén volt a szívük, és sebességet tudtak váltani. Nagyon sok kiemelkedő teljesítmény volt a csapatban, jó volt látni a lányok örömjátékát.



Nem várt vereség



Hajdúböszörmény II. (6)–Szent Mihály (1.) 7–3 (5–1)

Női futsal NB II, Keleti csoport, 7. forduló.

Szent Mihály: Jankulár – Géczi, Varga Zs., Baksa, Czibere. Csere: Lovászi, Redetzky, Hódi, Fehér, Sávai. Játékos-edző: Hódi Zsuzsanna.

Gólszerzők: Nagy A. (8., 40.), Palóczi (8.), Bölömi (12., 20.), Madzin (20.), Mogyorósi (25.), ill. Baksa (19.), Szekeres (30., öngól), Géczi (36.).



Kikaptak a Komjádiban



Vasas (3.)–HVSC (10.) 14–6 (4–2, 3–0, 3–3, 4–1)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 8. forduló. Budapest, Komjádi Béla Sportuszoda, 50 néző. Vezette: Birri, Hangay.

HVSC: Molnár – Szabó, Lehmann 1, Nádasdi Z. 3, Nádasdi G., Vigh 1, Tóháti 1. Csere: Beleon, Tar, Könyves. Edző: Bertók Gyula.



Szegedi győzelmek



Szegedi RSE-TAC-SZESE 3:0 (15, 18, 12)

Női röplabda NB II, 8. forduló.

Szegedi RSE: Fürdök N., Kovács-Fiskus, Vass, Molnár, Kaszás, Kádár. Csere: Sipka (libero), Hűse. Edző: Strezeneczki Gyula.

Strezeneczki Gyula: – Lelkes, időnként pontos játékkal múltuk felül ellenfelünket. Kezdem látni az elvégzett munka gyümölcsét. Gratulálok a lányoknak, ez csapatmunka volt!



Kalocsai SE–Szegedi RSE 1:3 (–17, –23, 21, –11)

Női röplabda NB II, 9. forduló.

Szegedi RSE: Cseh, Fürdök N., Molnár, Kádár, Kovács-Fiskus, Kaszás. Csere: Sipka (liberó), Baráth, Hűse. Edző: Strezeneczki Gyula.

Strezeneczki Gyula: – Gratulálok a csapatomnak, komoly dolog volt fejben visszajönni az elveszített harmadik szett után!