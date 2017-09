Második, harmadik vonal

Idegenben mindig nehéz



MTK Törökbálint–Vásárhelyi Kosársuli 81–60 (20–14, 18–13, 17–19, 26–14)

Férfi kosárlabda NB I/B, piros csoport, 1. forduló. Budapest, Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium, 20 néző. Vezette: Goda, Csabai-Gombkötő, Gaál.

Vásárhelyi Kosársuli: Szabó 5, Molnár 7/3, Bálint, Vas 3/3, GAJICS 13. Csere: Domján 4, Rostás 4, Kun 7/3, VARGA 17/9, Béres, Kelemen, Pavlovics. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Az első félidőben nem játszottuk a saját játékunkat, jól védekezett ellenfelünk. A szünet után utolértük őket, de sajnos csak ennyire futotta az erőnkből. Idegenben nehéz lesz bárhol

is győznünk, erős a mezőny.



Nehéz bármit mondani



Balmazújváros (4.)–PC Trade Szeged KKSE (8.) 26–20 (13–11)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 2. forduló. Balmazújváros, 250 néző. Vezette: Hantos, Rózsahegyi.

PC Trade Szeged KKSE: Nagy É. – Berta N. 4, Bárány 3, Bató 4, Egervári 3, Homoki 2, Miklós 1. Csere: Dajka 1, Speth, Zsikó 1, Cseh, Molnár, Dobó M., Maláti 1.Edző: Bakó Botond.

Bakó Botond: – Erre a teljesítményre nehéz bármit is mondani. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, lélektelenül, fegyelmezetlenül, felelősségvállalás nélkül játszottunk.



Futottak az eredmény után



Kispest (1.)–HLKC (14.) 29–20 (15–8)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 2. forduló. Soroksár, 150 néző. Vezette: Gáspár, Vörös.

HLKC: Dömény-Veress – Török 4, Nagy 1, Szepesi 1, Herceg 2, Lovistyék 3, Becsei 2, Csere: Ádász, Áncsán (kapusok), Németh 4, Horváth 3, Kandó, Klemm, Bálint, Földesi. Edző: Bartók Csaba.

Bartók Csaba: – Az esélyesebb és jobb csapat nyert. Az első pillanattól kezdve futottunk az eredmény után. Nem játszottunk jól, és a bírók sem fújtak jól. Egy kisebb különbségű eredmény reálisabb lett volna...



Nem ekkora a különbség



Göd (7.)–KSZSE (11.) 37–17 (18–10)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 2. forduló. Göd, 100 néző. Vezette: Búza, Cseszregi.

KSZSE: FODOR – Kónya, Csoknyai 1, Lukács 5, Dobó 3, Csáki 1, Szűcs 3. Csere: Luczo (kapus), Szeder 1, Mike 1, Farkas Kitty, Szabó, Kocsis 1, Papp, Karácsonyi, Forgó 1. Edző: Gaál Adrienn.

Gaál Adrienn: – Huszonöt percig harcoltunk, bár addig sem volt tökéletes a játékunk. Ezután semmi sem jött össze, még az ág is húzott minket. Ekkora különbség nincs a két csapat között.



Erről álmodtak



Lajosmizse–FKSE-Algyő 22–35 (8–18)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 1. forduló. Lajosmizse, 50 néző. Vezette: Bodó, Gál.

FKSE-Algyő: DÁVID D. – Gercsó 4, VELKY 8, DÁVID ZS. 2, KOZMA 2, DRAXLER O. 9, ARACSI 5. Csere: Aradi (kapus), Csányi 1, VÉR, Reigl 2, Fejes 1, Szűcs 1, Molnár, Faragó. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – Minden edző ilyen idénykezdésről álmodik. Végig hatalmas iramot diktáltunk, amelyet a hazai alakulat már az első félidőben sem bírt el.



Gyenge volt a támadójáték



Csorvás–Makói KC 23–17 (12–8)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 1. forduló. Békéscsaba, 80 néző. Vezette: Hovány, Ubornyák.

Makói KC: Ocsenás – Draxler R., Draxler D. 4, Nagy N. 1, Antal 1, Debreczeni 2, Rózsa 4. Csere: CSEH (kapus), Molnár A., Asztalos 3, Dénes, Kozserán K., Kozserán B. 2. Edző: Nagy János Miklós.

Nagy János Miklós: – A gyenge támadójáték megpecsételte a csapat sorsát: tizennégy akciógóllal nem lehet nyerni. A jó védekezés lehet az alapja a sikereknek. Tudomásul kell venni, hogy már ebben az osztályban sem lehet a meccseken hosszabb időszakokra eltűnni. Szomorú, hogy a játékvezetés színvonala olyan mélységekbe süllyedt, amely veszélyeztette a kézilabdások testi épségét – ezt jelzem is a szövetség felé.



Többet vártak



Békés–ContiTech FKSE Algyő 25–20 (13–6)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 1. forduló. Békés, 300 néző. Vezette: Medve, Tarnavölgyi.

FKSE-Algyő: Gera – Béleczki, Vancsics 4, Simon 1, Döme, Valaczkai 2, Velky 1.

Csere: STAVRI (kapus), DOLEZSÁL 3, Ambrus 1, GAZSÓ 3, Kocsis 3/3, Teimel 1, John 1. Edző: Kovács István.

Kovács István: – Az első félidőben a gyenge támadójáték és a kapusteljesítmény nélküli védekezés megpecsételte a sorsunkat. Szünet után kapust cseréltünk és védekezést váltottunk, ez bejött. Mínusz kilencről talpra álltunk, de a kimaradt ziccerek miatt nem tudtunk közelebb zárkózni. Tömegben, lövéshatékonyságban fölénk kerekedtek. Dolgozunk tovább.



Kellenek a meccsek



Törökszentmiklós-Székács–MOL-Pick Szeged U20 32–27 (15–12)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 1. forduló. Törökszentmiklós, 100 néző. Vezette: Sándor, Szikszay.

MOL-Pick Szeged U20: Morvai – Bátki 6, Dimovics 2, Martonosi 3, SZILÁGYI 6, BENÁK 4, Szabó B. Csere: GÖTZ 2, Vetési 3, LESZKOVÁN, Tóth J. 1, Csernai. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Tűzzel, akarattal játszottunk, ez néha a teljesítmény rovására is ment. A bonyolult dolgokat megoldottuk, az egyszerű gólszerzést elügyetlenkedtük. Rengeteg meccset kell még játszani, hogy az ilyen bajnokikat megnyerjük.



Megvan az első siker



Floratom Szeged AC Probart II.–Debreceni ABE 16–2

Férfi asztalitenisz NB II, Délkeleti csoport, 1. forduló, Szeged.

A szegedi győztesek: Gazdag, Kószó A. és Lukács 4-4, Kancsár 2, a Kószó A., Lukács és a Szemendri, Kancsár páros.

Lukács Levente: – Az örökifjú Szemendri Sándor vezérletével megszereztük az első győzelmünket, amelyet Csongrád megye örökös gólkirályának, lelkes szurkolónknak, Szőke Péternek ajánlunk.