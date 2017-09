Második, harmadik vonal: egy félidőn át állta a sarat a HLKC

Döntetlennel rajtoltak

12 játékossal is megoldották

Egy félidőn át állták a sarat

Hét játékossal erősített a Hódmezővásárhelyi LKC a nyáron: Herceg Réka (balról) az Inárcs-Örkénytől, Lovistyék Kitti az SZKKSE-től, Deák Vivien Békéscsabáról, Veress Zsuzsanna Kecskemétről, Szepesi Ivett szintén az SZKKSE-től, Németh Kitti szintén a Kecskeméttől, a magyar felmenőkkel rendelkező Mihajlov Maja pedig a szerb másodosztályból érkezett. Fotó: HLKC.hu

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 1. forduló. Szeged, Etelka sor, 150 néző. Vezette: Bujdosó, Horváth.Kézilabda Szeged SE: Kothenc – Kónya, Csáki 2, LUKÁCS 3, DOBÓ 5, Csoknyai 2, SZŰCS 10 (5). Csere: FODOR (kapus), Szeder, Forgó 1, Mike 2, Farkas Kata 1, Farkas Kitty, Papp, Karácsonyi 1, Ambrús P. Edző: Gaál Adrienn.: – Nagyon hiszek az elvégzett munkában, ezt a lányok be is bizonyították. Végig kiélezett mérkőzés volt, csak egy kicsi hiányzott a győzelemhez. De ez így volt tökéletes, boldog vagyok és melózunk tovább.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 1. forduló. Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Ágnecz, Sipos.PC-Trade Szeged KKSE: Dobó, Nagy – Bató 3/1, Dajka 4, Homoki 3/1, Berta 6, Bárány 4/2, Miklós 2, Mikó 3, Speth, Egervári, Molnár 1. Edző: Bakó Botond.– Hosszú és nehéz felkészüléssel a hátunk mögött kezdtük el a bajnokságot. Fáradtság és sok hiányzó volt a mai mérkőzésen, 12 játékost tudtunk nevezni. A lányok kicsit jobban izgultak a kelleténél, sok idő kellett a gátak átlépéséhez. Meg kell nyugodnunk, azt a tempót és kreatív játékot kell játszanunk, mint a felkészülés alatt, de nem aggódom, meg fogjuk oldani a feladatokat.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 1. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Sándor, Szabó.HLKC: Dömény-Veress – Török 5, Herceg 9, Szepesi 2, Németh 4, Lovistyék 4, Kandó 1. Csere: Ádász, Áncsán (kapusok), Nagy, Becsei, Bálint, Klemm, Földesi, Horváth. Edző: Bartók Csaba.– Az első félidőben jól játszottunk, méltó ellenfelei voltunk az egri csapatnak. A második játékrészben a nagyobb játéktudás és tapasztalat eldöntötte a mérkőzést. Biztos vagyok benne, hogy tudunk ennél jobban játszani, és ezt majd bizonyítjuk is!