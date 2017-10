Második, harmadik vonal: fordított a Szeged KE, helytállt a KSZSE, hasított az FKSE-Algyő

Fordítottak

PEAC Pécs (7.)–Szeged KE (4.) 67–87 (26–16, 17–23, 9–24, 15–24)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 3. forduló. Vezette: Bálind, Csallóközi.

Szeged KE: Nagy L. 6, KECSKÉS 22/3, TÓTH C. 5/3, RADÓCZ 18/3, JÁHNI 17/3. Csere: VÁRI 16, Kőházi 3/3.

Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – A PEAC ellen dicséretes 13 pontos hátrányból fordítani.



Sokat hibáztak

ContiTech FKSE-Algyő (12.)–Nyíregyháza (3.) 23–29 (13–14)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 4. forduló. Algyő 150 néző. Vezette: Felhő, Öcsi.

ContiTech FKSE-Algyő: KISS O. 1 – Vancsics 6/3, Dolezsál 1, Döme 2, Valaczkai 3, John 3, Kocsis 3/2. Csere: Miklós (kapus), Gazsó 2, Molnár 1, Béleczki 1, Magyar, Bella, Szőnyi. Edző: Kovács István.

Kovács István: – Rengeteg hibát vétettünk, elmaradt az egyenletes teljesítmény.



Nem volt esélyük

MOL-PICK Szeged U20 (13.)–Mezőkövesd (2.) 21–29 (10–16)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 4. forduló. Szeged, 70 néző. Vezette: Kiu G., Kiu T.

MOL-PICK Szeged U20: Nagy – SUNAJKO 5, Martonosi 8, Götz 1, Szabó 1, Benák, Dimovics 1. Csere: Bátki 2, Csernei, Vetési 1, Tóth 1, Szilágyi 1. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Nem tudok senkit elmarasztalni, hiszen a tavaly NB I/B-s együtes ellen nem volt esélyünk.



Nyári csapat

Eszterházy KFSC (3.)–PC-Trade Szeged KKSE (5.) 21–28 (10–13)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 4. forduló. Eger, 200 néző. Vezette: Medve, Tarnavölgyi.

PC-Trade Szeged KKSE: Dobó – Berta 3, Bárány 3, Dajka 7, Maláti 4, Mikó, Speth 1, Molnár 3. Csere: Bató 5/3, Miklós, Egervári, Zsikó 1, Scheffer, Nagy, Takács, Homoki 1. Edző: Bakó Botond.

Bakó Botond: – Ismét a nyári csapat volt a pályán, szervezetten, jól játszottunk.



Keserédes siker

HLKC (8.)–Gyömrő (14.) 35–25 (21–11)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 4. forduló. Hódmezővásárhely, 150 néző. Vezette: Dáné, Komáromi.

HLKC: Dömény-Veress – Török 5, Nagy 5, Szepesi 5, Herceg 4, Lovistyék 8, Kandó 3. Csere: Ádász, Áncsán (kapusok), Németh 2, Horváth 2, Klemm, Becsei 1, Bálint, Földesi. Edző: Bartók Csaba.

Bartók Csaba: – Keserédes a szám íze. 45 percig úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna, de aztán magunkra hoztuk az ellenfelet.



Helytálltak

Kispest (1.)–KSZSE (13.) 36–20 (21–9)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 4. forduló. Soroksár, 120 néző. Vezette: Marton, Szabó.

KSZSE: FODOR – Kónya, Szabó 4/2, Mike 2, KOCSIS 3, CSÁKI 4, Szűcs 4/2.

Csere: Szeder, FARKAS 3, Papp, Karácsonyi, Ambrús, Lipták, Lukács, Czifra.

Edző: Gaál Adrienn.

Gaál Adrienn: – Amennyire tudtunk, helytálltunk. Sajnos három meghatározó játékost is nélkülöznöm kellett a Kispest ellen.



Pallérozódtak

Kiskunfélegyháza (1.)–ContiTech Makói KC (10.) 29–23 (15–9)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 3. forduló. Makó, 100 néző. Vezette: Babity, Balogh.

ContiTech Makói KC: BALÁN – Papp 1, FELFÖLDI 5, Kovács 4, Zsiga 2, Endrei 3, SZABÓ 2. Csere: FARKAS, Dani (kapusok), Veréb, PETRÁS 5, Hegyi, Szécsi 1, Dóczi. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Az első négy fordulóban a dobogós helyekért küzdő csapatok az ellenfeleink, amelyek jelen pillanatban jóval erősebbek nálunk. Ezeken a mérkőzéseken pallérozódni kell a fiatal játékosoknak, hogy beleérjenek a felnőttbajnokságba, és hasonló erősségű csapatok ellen legyen esélyünk.



Így kell ezt!

Újkígyós (9.)–FKSE-Algyő (1.) 27–47 (14–21)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 3. forduló. Újkígyós, 141 néző. Vezette: Major, Szűcs.

FKSE-Algyő: Aradi – Fejes 1, Dávid 2, Velky 2, KOZMA 2, DRAXLER 11/1, ARACSI 11. Csere: Almási (kapus), VÉR 8, REIGL 4, Szűcs 3, Molnár 1/1, Gercsó 2, Faragó. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – Szétfutottuk a hazaiakat, és helyenként jól is kézilabdáztunk. Gratulálok minden játékosomnak, így kell hozzáállni az idegenbeli meccsekhez.



Idegenben nyertek

Szolnok (12.)–Makói KC (4.) 22–30 (8–17)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport,

3. forduló. Szolnok, 50 néző.



Nem hittek magukban

HÉP-RÖPKE SE–Szegedi RSE 3:0 (17, 18, 14)

Női röplabda NB II, 3. forduló.

Kecskemét, 50 néző.

Szegedi RSE: Vass, Fürdök N., Molnár, Kádár, Kovács-Fiskus, Bokor. Csere: Sipka (liberó), Cseh, Kaszás.

Edző: Strezeneczki Gyula.

Strezeneczki Gyula: – A játszmák elején sok hibával játszottunk, aztán futottunk az eredmény után. Nem hittünk magunkban, így csak a tisztes helytállást értük el.



„Jó mulatság..."

HVSC (8.)–Kanizsa VSE (2.) 14–16 (2–4, 4–4, 2–5, 6–3)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport,

2. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Madarasi, Sándor.

HVSC: MOLNÁR (15 védés) – Szabó, LEHMANN 2, GUNDL 5, WERNER 4, Hajdú 3, Vigh. Csere: Piti, Barna, Benkő, Tóháti, Berkó, Könyves. Edző: Bertók Gyula.

Bertók Gyula: – „Ez jó mulatság, férfi munka volt".



Vass négyet lőtt

Csömör (5.)–Szent Mihály (1.) 4–7 (2–2)

Női futsal NB II, Keleti csoport, 2. forduló, Csömör. Vezette: Puskely, Dombai.

Szent Mihály: Jankulár – Géczi, Varga Zs., Baka, Czibere. Csere: Lovászi, Börcsök, Redetzky, Harcel, Zimányi Kovács, Vass, Sávai. Edző: Hódi Zsuzsanna.

Gólszerzők: Géczi (15., öngól), Szennai (18.), Mátyás (25.), Lengyel (31.), ill. Baksa (8.), Vass (16., 32., 35. 37.), Zimányi Kovács (32.), Kajdy (35., öngól).