Második, harmadik vonal: hozta a kötelezőt a Floratom, derbit nyert a HLKC

Veszprém–Vásárhelyi Kosársuli 98–80 (27–19, 27–22, 27–13, 17–28)

Férfi kosárlabda NB I B, Piros csoport, 6. forduló. Veszprém, 250 néző. Vezette: Esztergályos, Tóth, Sabáli.

Vásárhelyi Kosársuli: Szabó 15, Kun 3/3, Vas 6/6, Pavlovics 8, Gajics 13. Csere: Bálint 9, Varga 4/3, Molnár 6, Béres, KELEMEN 14, Rostás 2, Horvát. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Rossz ritmusban kezdtünk, nem tudtunk mit kezdeni az agresszív védekezéssel, és a 28 eladott labda megpecsételte a sorsunkat. A negyedik negyedben sikerült kozmetikázni az eredményen.



Győztek, de csalódottak



Fonti Trans-Petőfi SE (7.)–Szeged KE (3.) 42–67 (13–17, 9–12, 12–12, 8–26)

Női amatőr kosárlabda nemzeti bajnokság, Zöld csoport, 4. forduló. Pécs, 50 néző. Vezette: Koncsek, Fleischmann.

Szeged KE: Nagy L., VÁRI 11, KECSKÉS 14, TÓTH C. 10/3, JÁHNI 10. Csere: RADÓCZ 17/3, Kőházi 5, Zsíros, Finsztál, Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Hatalmas csalódás, hogy kosárlabdapályán ilyen mértékű agresszió és sportszerűtlen viselkedés megtörténhet. Gratulálok a lányoknak!



Nyertek egy pontot



ContiTech FKSE-Algyő (11.)–Ózd (8.) 23–23 (10–13)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 6. forduló. Algyő, 200 néző, vezette: Andorka, Hucker.

ContiTech FKSE-Algyő: KISS O. – VANCSICS 7, Dolezsál 2, Magyar, Valaczkai 2, Gazsó 2, Kocsis 3/2. Csere: Stavri (kapus), Velky 2/1, JOHN 4, Bella, Béleczki, AMBRUS, Döme 1. Edző: Kovács István.

Kovács István: – Gratulálok a fiúknak, óriásit küzdöttek. A múlt héten mi vesztettünk, most pedig mi nyertünk egy pontot.



Biztató teljesítmény



MOL-PICK Szeged U20 (13.)–Kecskemét (5.) 25–27 (12–16)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 6. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 75 néző. Vezette: Fekete, Tóth.

MOL-PICK U20: NAGY M. – SUNAJKO 7, BÁTKI 6, CSERNAI 4, Götz 3, Szabó M. 2, Vetési 2, Martonosi 1, Csányi, Szabó B., Tóth, Selmeczi, Maróthi, Dimovics. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Elégedett voltam a csapattal, lehetőségeinkhez és rutinunkhoz képest fegyelmezetten és jól kézilabdáztunk. Pár védelmi nüánszon múlt a vereség.



Hozták a kötelezőt



Nyíradony (13.)–PC-Trade Szeged KKSE (5.) 22–32 (11–15)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 6. forduló. Nyíradony, 50 néző. Vezette: Héjja, Kónya.

SZKKSE: Dobó – Berta 5, Bárány 3, Miklós 1, Speth, Egervári 2, Scheffer 1. Csere: Bató 4, Dajka 4, Zsikó 4, Molnár 4, Nagy, Takács 2, Maláti 2. Edző: Bakó Botond.

Bakó Botond: – Nem lebecsülve a Nyíradonyt, de nekünk ez a mérkőzés kötelező volt, a második félidőben ez be is igazolódott. Többen jó formában játszottak, valamint sok szerepet kaptak olyan játékosok, akik eddig esetleg keveset szerepeltek.



A HLKC nyerte a derbit



HLKC (9.)–KSZSE (12.) 29–22 (13–11)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 6. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 150 néző. Vezette: Héjjas, Kránitz.

HLKC: Dömény-Veress – Horváth, Nagy 4, Szepesi 7, Herceg 4, Lovistyék 11, Kandó. Csere: Ádász, Áncsán (kapus), Földesi 1, Török 1, Becsei 1, Bálint. Edző: Bartók Csaba.

KSZSE: Fodor – Kónya , CSÁKI 6, Lukács 1, Dobó 1, Csoknyai 4, Szűcs 2/2. Csere: Kothencz, Kürti (kapusok), Szeder, Papp, Mike 1, Karácsonyi 1, FARKAS 6. Edző: Gaál Adrienn.

Bartók Csaba: – Szép győzelmet arattunk, ami nagyobb különbségű is lehetett volna. Jó tempóban, dinamikusan kézilabdáztunk. A lányok nagyot küzdöttek a fizikálisan erősebb, magasabb szegedi csapat ellen, ez támadásban egy kicsit több technikai hibát eredményezett.

Gaál Adrienn: – Jót tenne a kézilabdának, ha hagynák, hogy a két csapat döntse el a mérkőzés eredményét. Az A keretes játékvezetők kritikán alul teljesítettek.



Gyorsan eldöntötték



Kondoros (6.)–ContiTech Makói KC (9.) 20–30 (5–17)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 5. forduló. Kondoros, 100 néző. Vezette: Horváth, Simó.

Makói KC: BALÁN – SZILÁGYI 7, ZSIGA 3, KOVÁCS 2, LESZKOVÁN 5, ENDREI 8, VERÉB 1. Csere: FARKAS (kapus), Pál, SZÉCSI 2, Hegyi, Dóczi, SZABÓ 2. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Az első félidőben remek védekezéssel, szuper kapusteljesítménnyel és villámgyors kontrákkal eldöntöttük a mérkő- zést. A jövőt nézve pozitív, hogy a kezdőcsapat átlagéletkora nem érte el a huszonegy évet.



44 gólt szereztek



Abony (8.)–FKSE-Algyő (11.) 19–44 (9–20)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 5. forduló. Abony, 60 néző. Vezette: Csige, Körmendi.

FKSE-Algyő: DÁVID D. – Reigl 2, VELKY 9, KOZMA 5/1, DRAXLER 7/2, GERCSÓ 7, ARACSI 6. Csere: ARADI, Szabadkai (kapusok), Gombos 2, Faragó 3, Fejes 1, VÉR 2, Molnár. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – Nem volt egy súlycsoportban a két csapat. A második félidőben már a Makó elleni megyei rangadóra készülhettünk.



Döntetlen



Makói KC–Békéscsaba U21 27–27 (12–16)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 5. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Mazzag, Parádi.



Kikaptak



Cegléd (5.)–HVSC (8.) 11–6 (3–3, 3–0, 3–2, 2–1)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 4. forduló. Cegléd, 50 néző. Vezette: Mosonyi, Hajas.

HVSC: Ujházi (2 védés) – LEHMANN 3, GUNDL, Werner, HAJDÚ 2, Tar, Vigh. Csere: Molnár (kapus, 3 védés), Barna, Katona, Tomcsik, Tóháti, Piti. Edző: Bertók Gyula.

Bertók Gyula: – Lehet, hogy humorosan hangzik, de nem tudok semmi vicceset mondani a mérkőzésről.



Hiba nélkül



Kisújszállás–Floratom Szeged AC Probart II. 0–18

Férfi asztalitenisz NB II, Délkeleti csoport.

A szegedi győztesek: Gazdag, Kancsár, Kószó A., Lukács 4-4, a Kancsár, Gazdag és a Kószó A., Lukács páros.

Lukács Levente: – Hiba nélkül hoztuk a kötelezőt.



Sima siker



DABE–ATSK Szeged 1–17

Férfi asztalitenisz NB II, Délkeleti csoport.

A szegedi győztesek: Varga 4, Márki 4, Nagy 4, Lele 3, a Varga, Márki és a Lele, Nagy páros.



Jó játékkal nyertek



Szegedi RSE–Palota RSC U21 3:0 (9, 19, 18)

Női röplabda NB II, 5. forduló, Szeged.

Szegedi RSE: Vass, Fürdök, Molnár, Kádár, Kovács-Fiskus, Kaszás. Csere: Sipka, Borsi (liberók), Cseh, Piller, Gracza Sóti. Edző: Strezeneczki Gyula.

Strezeneczki Gyula: – Időnként látványos, jó játékkal nyertünk, még úgy is, hogy nem tudtunk teljes kezdőcsapattal szerepelni. A játékosaim fegyelmezettek voltak, szinte mindig megtették, amit kértem tőlük.



A Fradit verték



Szentesi TE (7.)–FTC (8.) 5:3 (3111:3069)

Női tekecsapat szuperliga, 7. forduló.

A szentesi pontszerzők: Seres E. 524, Dóczi E. 543, Molnárné 520 fával.



Két fán múlt…



Szegvár (7.)–Szank (11.) 5:3 (3066:3064)

Férfi tekecsapat NB I, Kelet, 7. forduló.

A szegvári pontszerzők: Szabó G. 503, Puskás B. 512, Rácz J. 544 fával.



Elsőhöz méltón



Szent Mihály (1.)–Nyíregyháza (4.) 8–0 (3–0)

Női futsal NB II, Keleti csoport, 4. forduló.

Szent Mihály: Jankulár – Géczi, Varga Zs., Baksa, Czibere. Csere: Lovászi, Börcsök, Redetzky, Harcel, Zimányi Kovács, Vass N., Fehér, Sávai. Edző: Hódi Zsuzsanna.