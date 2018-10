Második, harmadik vonal: megszerezte első góljait a Goodwill Pharma, szettet sem vesztettek a röplabdázók

Győztes mosolyok. Szettveszteség nélkül nyertek a röplabdázók. Fotó: Szegedi RSE

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 6. forduló. Székesfehérvár, Alba Regia Sportcsarnok, 50 néző.Vezette: Szalai, Benedek, Lovas.Vásárhelyi Kosársuli: Molnár, Béres 10, Varga, Bálint 2, VAS 26/9.Csere: Kelemen 7, Kovács 3/3, Börcsök 2, Gajic 10/9, Perák, Rostás 2. Edző: Tóth Tamás.Tóth Tamás: – Az ország egyik legszebb csarnokában, az ország egyik legtehetségesebb utánpótlása ellen nem lehet tíz perc koncentrációval mérkőzést nyerni. Az első negyedben csődöt mondtunk, és a felzárkózás túl sok energiánkat emésztette fel a fordításhoz. Gratulálok a Fehérvárnak, ma is extrát játszottak, tartalékos felállásban is!Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 4. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző.Vezette: Drenyovszki, Zahorán.Szegedi KE: HORVÁTH ZS. 14, NAGY L. 14, KECSKÉS F. 23, Zsíros L. 6, Kőházi F. 7. Csere: Boros E. 1, Ódry K. 5, Peckham J. Edző: Földi Alexandra.Földi Alexandra: – Negyedik győzelmünket az egyik leghűségesebb szurkolónknak ajánlom.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 6. forduló. Göd, 150 néző. Vezette: Szakállas, Varasdi.A PC-Trade Szeged KKSE gólszerzői: Gindeli 7, Szécsi 7, Bató 5, Miklós 5, Csoknyai 2, Stachó 1, Takács 1.Edző: Vojkovics Gyula.Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport,6, forduló. Algyő, 150 néző. Vezette: Bujdosó, Horváth.Levendula Hotel FKSE-Algyő: Kőhalmi – LOVISTYÉK 4, Zsilák 2, Draxler O. 1, MIKÓ 2, Velky 2, SZEPESI 3/1. Csere: Hernádi (kapus), Aracsi 2, Bacsa, BAGI 5/5, Draxler D., GERCSÓ 2, Kozma 1, Vér. Edző: Avar György.Avar György: – A vereség ellenére is büszke vagyok a csapatra, egy nagyon jó ellenféllel szemben maradt alul. Először láttam a csapatomat!Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 6. forduló. Szeged, 150 néző. Vezette: Major, Szűcs.HLKC: Ádász – Blaskovics 1, Szabó, Lukács 4, Nagy 10, Török 9, Becsei 1. Csere: Áncsán (kapus), Balogh, Horváth 5, Székesi, Kandó 2, Bálint 1, Klemm. Edző: Dankó Ervin.PC-Trade Szeged KKSE U22: Gyovai, Kovács 7/1, Baranyi 3, Farkasinszki 1, Lantos 3, Tóth 1, Szöllősi 1, Lukács, Molnár, Zsemberi 3, Csécsei 4, Csáki, Kis, Bali 2, Fejes 1, Cseh. Edző: Zsadányi Sándor.Dankó Ervin: – Nehezen alkalmazkodtunk a hazaiak agresszív védekezéséhez. Tanulni kell a hibáinkból, jobban résen kell lennünk. Dolgozunk tovább.Zsadányi Sándor: – Óriási gratuláció a csapatnak! Bár kikaptunk, de győztesként jöhettünk le a pályáról.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 6. forduló. Újkígyós, 80 néző. Vezette: Kapás, Palásti.Makói KC: Kádár (kapus), Antal 1, Bozsó, Balázs, Dénes Dom., Dénes Dor. 6, Hadobás, Kiefer 6/3, Nagy 4, Paska 2, Rácz, Szél 1, Szűcs, Veselicz 3. Edző: Szabó Attila.Szabó Attila: – Győzni mentünk Újkígyósra, és a csapat ebben a szellemben is játszott. Vezetéssel érkeztünk az utolsó három perchez, de elkövettünk néhány hibát, ami megpecsételte a sorsunkat. Végre koncentráltan és lelkesen játszottunk, ebből építkezünk tovább.Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 6. forduló. Szeged, Etelka sor, 60 néző. Vezette: Csanádi, Polgár.KSZSE: FODOR, JAKAB (kapusok), Nagy 1, Sebestyén 4, Karácsonyi 3, Szűcs 7/4, Lipták, Csányi, Kovács, Bognár 2, Király 1, Csáki 9/3. Edző: Veres Márton.Veres Márton: – Mérhetetlenül csalódott vagyok. Ezt a mérkőzést a kötelező győzelmek közé vártam. Nem lehet mentség a sok hiányzó, győznünk kellett volna. Fegyelmezetlenül mentek ki a lányok a második félidőre is, és ugyanúgy elajándékoztuk az első 20 percet. Rengeteg technikai és taktikai hiba, valamint az előre megbeszéltek be nem tartása okozta a pontvesztést, ami korán megpecsételheti a sorsunkat.Női röplabda NB II, Keleti csoport, 5. forduló.Szegedi RSE: Kovács-Fiskus, Nagy M., Fürdök, Németh, Molnár, Hűse. Csere: Andó (libero), Cseh, Baráth, Farkas, Köteles, Nagy K. Edző: Tátrai Sándor.Tátrai Sándor: – Sajnos csak két edzésünk volt a héten, és több betegség is nehezítette a felkészülést. Szerencsére a lányok mindent beleadtak, és bár döcögött a játékunk, sokat hibáztunk, de így is sikerült szettveszteség nélkül nyernünk.Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 5. forduló. Budapest, 50 néző. Vezette: Homonnai, Tordai.HVSC: Ujházi – Kürtösi, Rácz-Fodor, Józsa, Szabó, Benkő, Vigh 3. Csere: MOLNÁR (kapus), Rácz 2,Pölös, Kertész 1, Holka, Oláh, Tomcsik. Edző: Szabó Tamás.Szabó Tamás: – Élmezőnyhöz tartozó csapattal játszottunk, de szorosabb eredményt vártam. Olyan hibákat követtünk el, amelyeket egy ilyen szintű együttes kíméletlenül kihasznál.Szentesi TE (8.)–Tatabánya (6.) 1:7 (2812:2858)Női teke szuperliga, 7. forduló.A szentesi pontszerző: Marsi (488 fa).Szegvár (11.)–Gázművek MTE (7.) 5:3 (3146:3022)Férfi teke NB I, 8. forduló.A szegvári pontszerzők: Puskás (503 fa), Hajdú (542), Rácz (598).Férfi jégkorong OB II, alapszakasz, 2. forduló. Zalaegerszeg, 100 néző. Vezette: Mayer, Márkus, Molnár J.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Kormos – Maslac, Máté, Hajdú (1), Varga D. 1, Wehli (1). Csere: Szalai (kapus) – Annus 1, Láng Cs., Becsei, Bozóki, Korom – Farkas A., Lőrincz. Edző: Prakab Gábor.Prakab Gábor: – Előzetesen kétesélyes volt a mérkőzés, és közben is azt éreztem, hogy van lehetőségünk a győzelemre, de a saját hibáinknak köszönhetően ez végül nem sikerült. A tapasztalathiány mellett az döntött, hogy létszámban sem voltunk meg teljesen a találkozóra. Reméljük, hogy lesz ez még jobb is!