Második, harmadik vonal: nyertek a röplabdások és a Szeged KE, kikapott a ContiTech Makó

Szép győzelem



Vásárhelyi Kosársuli (13.)–MEAFC (8.) 92–83 (23–23, 19–21, 24–16, 26–23)

Férfi kosárlabda NB I/B, Piros csoport, 3. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Rácz, Varga, Vadász.

Vásárhelyi Kosársuli: SZABÓ 25/9, Béres, Vas, Bálint 5/3, GAJICS 11. Csere: Kun 5/3, VARGA 30/6, MOLNÁR 12, Rostás 2, Kelemen, Domján 2, Pavlovics. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – Tartom a korábbi véleményem, miszerint idegenben mindenkinek nehéz győzni ebben a bajnokságban, és a két idegenbeli vereség után mi is bebizonyítottuk, hogy vagyunk olyan jó csapat, mint bárki más a csoportban. Egy jó Miskolcot győztünk le jó egyéni teljesítményekkel és csapategységgel.



Jó meccs, vereség



Vasas Akadémia–Vásárhelyi Kosársuli 82–79 (20–18, 19–20, 17–19, 26–22)

Férfi kosárlabda NB I/B csoport, Piros csoport, 4. forduló. Budapest, Sport 11 Sportcsarnok, 50 néző. Vezette:

Vida, Lövei, Major.

Vásárhelyi Kosársuli: SZABÓ 21/3,Kun 6/6, Vas 11/3, Varga 4, GAJICS 27/6. Csere: Molnár 3, Kelemen 4, Bálint 1, Pavlovics, Béres, Rostás 2. Megbízott edző: Czuprák László.

Czuprák László: – A vereségtől függetlenül nagyon jó mérkőzést vívtunk. Bár az utolsó negyedben kilenc ponttal is vezettünk, sajnos megbosszulta magát a sok eladott labda. Döntő helyzetekben rossz döntéseket hoztunk.



Jól rajtoltak, de...



Szeged KE (4.)–Dávid Kornél KA (5.) 73–52 (24–12, 14–13, 14–15, 21–12)

Női amatőr kosárlabda-bajnokság, Zöld csoport, 2. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. vezette: Arató, Simon.

Szeged KE: Nagy L. 10, Vári 5, TÓTH C. 6, Radócz 14, JÁHNI 32. Csere: Kecskés 2, Kőházi, Finsztál, Horváth G. 2, Antal A. 2. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Jól rajtoltunk, de a továbbiakban inkább a bajnoki szezon kezdeti formája dominált. Kevés kiemelkedő teljesítmény született, és csapatként is van hova előrelépnünk.



Kilencperces rövidzárlat



Mezőkövesd (2.)–ContiTech FKSE-Algyő (12.) 30–25 (11–12)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 3. forduló. Mezőkövesd, 650 néző. Vezette: Sándor, Szikszay.

ContiTech FKSE-Algyő: Miklós – Vancsics 4, Dolezsál 1, Bella 1, Döme, John 4, Velky 9/4. Csere: Stavri (kapus), Gazsó 2, Kocsis 2/1, Molnár, Béleczki 1, Teimel, Valaczkai, Varga 1. Edző: Kovács István.

Kovács István: – Szépen felépített első félidőben a csapat az eltervezett taktika szerint játszott, csupán néhány kisebb hibát követett el. A fordulás után növeltük az előnyünket, majd jött egy kilencperces rövidzárlat, és a hazaiak jelentős előnyt szereztek. A későbbiekben mindent megpróbáltunk, de már nem tudtunk visszajönni a meccsbe.



A pánik nem segít



DEAC (11.)–MOL-Pick Szeged U20 (13.) 29–24 (17–11)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 3. forduló. Debrecen, 300 néző. Vezette: Ágnecz, Sipos.

MOL-Pick Szeged U20: Nagy – SUNAJKO 11, Götz 1, Dimovics, Benák 4, Martonosi, Szabó 3. Csere: Szabó (kapus), Tóth, Bátki 2, Vetési 1, Selmeczi 2, Szilágyi, Maróti, Morvai. Edző: Szabó Levente.

Szabó Levente: – Jól dolgoztunk a héten, a tét terhe viszont agyonnyomta a csapatomat. Az első tíz perc után az volt a kérdés, hogy kit tudok pályán tartani. Sok mérkőzést kell játszani, hogy ne legyen pánik ilyen helyzetben.



Elmaradt a meglepetés



ContiTech Makói KC (10.)–Békéscsaba (6.) 17–28 (6–11)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 3. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Kiss, Papp.

ContiTech Makói KC: Farkas – Petrás, Papp 1, Zsiga 1, ENDREI 6, KOVÁCS 4, Veréb. Csere: BALÁN, Dani (kapusok), Szőnyi 2, Jártass 1, Pál, Dóczi, Vikor, SZABÓ 1, Hegyi 1. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – Egy jobb csapat ellen a jó kapus- és egy értékelhető támadóteljesítmény kevés volt az üdvösséghez!



„Fenntartom a morgás jogát"



FKSE-Algyő (1.)–Csorvás (3.) 26–20 (12–7)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 3. forduló. Algyő, 100 néző. Vezette: Fehér, Répás.

FKSE-Algyő: DÁVID D. – DÁVID ZS. 2, Kozma 1, VELKY 7, VÉR 1, Aracsi 3, DRAXLER 6/2. Csere: ARADI (kapus), Gercsó 2/1, Szűcs 1, Reigl 1, Fejes, Faragó 1, Gombos 1, Molnár. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – A meccs egyes szakaszaiban lankadt a figyelem, ezért lett szűkebb a különbség. Fenntartom a morgás jogát!



Igazi csapatmunka



Delta RSE–Szegedi RSE 0:3 (–23, –23, –19)

Női röplabda NB II, 2. forduló. Érd, 50 néző.

Szegedi RSE: Fürdök N., Vass, Kovács- Fiskus, Bokor, Molnár, Baráth. Csere: Borsi (liberó), Cseh, Hűse, Kaszás, Gracza Sóti, Mátyus. Edző: Strezeneczki Gyula.

Strezeneczki Gyula: – Az első mérkőzésünk remek hangulatát sikerült megőrizni. Ismét mindenki odatette magát. Voltak persze hibák, de összességében dicséret illeti a csapatomat.



Sima siker



Floratom Szeged AC Probart II.– Mezőtúri AFC 15–3

Férfi asztalitenisz NB II, Délkeleti csoport, 3. forduló, Szeged.

A szegedi győztesek: Kószó A. 4, Lukács 4, Gazdag 3, Kancsár 2, Szemendri, Kancsár és a Kószó A., Lukács páros.

Lukács Levente: – Nagy különbségű győzelmünkhöz valamennyi asztalhoz lépő játékosunk hozzájárult.



Vereségek

BKV Előre (5.)–Szentes (8.) 8:0 (3233:3047)

Női tekecsapat szuperliga, 5. forduló.



Bátonyterenye (3.)–Szegvár (10.) 6:2 (3504:3475)

Férfi tekecsapat NB I, Keleti csoport, 5. forduló, Bátonyterenye.

A szegvári pontszerzők: Vígh F. 582, Szabó G. 610 fával.



Győzelemmel kezdtek



Szent Mihály–Békéscsaba 6–3 (1–2)

Női futsal NB II, Keleti csoport, 1. forduló, Deszk.

Szent Mihály: Jankulár – Géczi, Varga Zs., Baksa, Czibere. Csere: Lovászi, Börcsök, Redetzky, Zimányi Kovács. Szakmai igazgató: Hódi Mihály.

Gólszerzők: Zimányi Kovács (12., 28., 39.), Vass N. (30., 31., 34.), ill. Sugár (3.), Balogh V. (17.), Kardos (25.).