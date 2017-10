Második, harmadik vonal: Veni, vidi, vici

Extra kellett volna

Vásárhelyi Kosársuli (11.)–OSE Lions (1.) 75–83 (24–23, 20–22, 14–19, 17–19)

Férfi kosárlabda NB I B, Piros csoport, 7. forduló. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 490 néző. Vezette: Gelencsér, Maár, Reisz.

Vásárhelyi Kosársuli: Szabó 13/3, Béres 5, BÁLINT 9, Vas 11/6, GAJICS 14. Csere: Horvát, Pavlovics 8/3, Molnár 6, Varga 9/3. Edző: Utasi Gábor.

Utasi Gábor: – A listavezető ellen extra játékra lett volna szükség, hogy győzzünk, ez sajnos ma nem volt meg. Nagyon sokáig nyílt volt a mérkőzés, de fontos szituációkban hibáztunk ziccereket. Sajnos a játékvezetői felfogáshoz sem tudtunk alkalmazkodni, de összességében nincs okunk a szégyenkezésre.



Mindenki játszott

Szeged KE (3.)–Baja (8.) 91–74 (30–15, 23–19, 18–22, 20–18)

Női kosárlabda amatőr nemzeti bajnokság, Zöld csoport, 5. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Simon, Tóth.

Szeged KE: Vári 4, KECSKÉS 24, Tóth C. 7, Radócz 15/3, Jáhni 10. Csere: Nagy L. 8, Kőházi 9/3, Finsztál, ZSÍROS 12, Peckham 2. Edző: Mészárosné Kovács Andrea.

Mészárosné Kovács Andrea: – Alacsony színvonalú mérkőzésen mindenki játéklehetőséget kapott.



Közte kilenc

PC-Trade Szeged KKSE (5.)–HLKC (9.) 31–22 (18–8)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 7. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Fehér, Répás.

PC-Trade Szeged KKSE: Dobó – Berta 7, Bató 6/1, Bárány 2, Speth 1, Scheffer 2, Miklós 4. Csere: Nagy, Egervári 2, Zsikó, Cseh, Molnár, Bognár, Takács 2, Maláti 5. Edző: Bakó Botond.

Bakó Botond: – Az első félidőben a védekezés és az abból történő gyors játék, lerohanás eldöntötte a mérkőzést. Fegyelmezetten, jól játszottak a lányok ebben a periódusban. A második félidőben viszont az ellenkezője történt: sok hibás döntés a támadások előkészítésében és a befejezésekben. Egy ennyire stabil első játékrész után nem következhet egy ilyen gyenge második félidő. Összességében magabiztosan nyertünk a sok hiányzó ellenére is.

Bartók Csaba: – Az első félidőben egy tizenöt perces rövidzárlat kialakította a különbséget, a maradék időben partiban voltunk a jobb erőkből álló hazaiakkal.



Büszkék lehetnek

KSZSE (12.)–Orosháza (3.) 28–30 (15–16)

Női kézilabda NB I/B Keleti csoport, 7. forduló. Szeged, 150 néző. Vezette: Dané, Komárom.

KSZSE: Fodor – Kónya 1, CSÁKI 5, LUKÁCS 4, Dobó 2, CSOKNYAI 7/2, SZŰCS 6/3. Csere: Kothencz, Luczo

(kapusok), Farkas 3, Szeder, Szabó, Papp, Lipták. Edző: Gaál Adrienn.

Gaál Adrienn: – Büszke vagyok a csapatomra, hatalmasat küzdött, és végig bírta a tempót az Orosházával. Sajnos nem sikerült a pontszerzés, pedig nagyon benne volt a meccsben.



Kemény küzdelem

FKSE-Algyő (1.)–Makó (5.) 32–24 (16–13)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 7. forduló. Algyő, 100 néző. Vezette: Héjja, Kónya.

FKSE-Algyő: Dávid D. – FEJES 3, VELKY 6, Kozma 1, Draxler O. 9/3, Gercsó 2, Aracsi 6. Csere: ARADI (kapus), VÉR 3, Reigl, Molnár 1, Faragó 1, Dankó. Edző: Arany Zoltán.

Arany Zoltán: – Ebben a szezonban már játszottunk jobban, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Makó nagyon tudatosan lelassította a játékunkat. Kemény küzdelem folyt a pályán, gratulálok mindkét csapatnak a sportszerű játékhoz.



Veni, vidi, vici

HVSC (7.)–OSC II. (6.) 14–6 (6–1, 3–0, 1–1, 4–4)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 5. forduló. Hódmezővásárhely, 50 néző. Vezette: Hajas, Tóth.

HVSC: UJHÁZI – LEHMANN 3, GUNDL 6, HAJDÚ 4, Nádasdi Z., Tar, Vigh. Csere: Molnár (kapus), SZABÓ 1, Werner, Beleon, Nádasdi G., Tóháti, Piti. Edző: Bertók Gyula.

Bertók Gyula: – Veni, vidi, vici.



Állva hagyták az ellenfelet

Floratom Szeged AC Probart II.–Békés 14–4

Férfi asztalitenisz NB II, Délkeleti csoport, 6. forduló, Szeged.

A szegedi győztesek: Kószó A. 4,

Gazdag 3, Kószó I. 3, Lukács 2, a Sipos, Kószó I. és a Kószó A., Lukács páros.

Lukács Levente: – Négy–négy után állva hagytuk az ellenfelünket, így magabiztos győzelmet arattunk.