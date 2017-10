Másodszor is nyert a Szedeák: Naturtex-Zalaegerszeg 87-68

Férfi kosárlabda NB I A csoport, 2. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Papp, Farkas G., Radnóti.: BOLTICS 15/3, FORTUNE 30/18, CSIRICS 16/6, JUHOS 5, SULOVICS 12.: Révész 5/3, Wirth, Kovács Á. 4, Vágvölgyi.: Andjelko Mandics.: Simmons 7, Horváth Á. 6/6, Benke 4, Szabó Zs. 9/3, Radic 10.: Mohácsi 12/6, Vaughn 8/6, JEFFERS 12, Kis R.: Bencze Tamás.újabb hármas 71-61. Hiába remekelt a Szedeák a harmadik negyedben, még nyílt a meccs. Szerencsére sokat rontanak a vendégek. Hét perc van hátra. Benke büntetőivel 71-63. Sulovics kosarát visszafújják. Vágvölgyi ront, devisszateszi 73-63. Szabó Zsolt 73-65. Juhos hármasa lejön.befejezi, nagyon kellett 75-65. A hajrára a kezdőcsapat van pályán a szegedieknél., remekül játszik a szerb irányító 77-65. Vendégtripla 77-68., kellett a hármas 80-68. Juhos esik nagyot.büntetője bent, 30 pontos az amerikai 81-68.is nagy meccse van, újabb kosarával 83-68. Két perc van hátra.megint 85-68. Csak kicsit kellett izgulni a meccsen, a vége nagyon sima lett.kosarával 87-68 a vége. Megint nyert a Szedeák!! Előbb egy tripla, majd egy dupla az amerikaitól 46-37. Radic 46-39.hármasa is behullik 49-39.újabb hármasa, 52-39. Remekül játszunk! Időt kérnek a vendégek.parádézik, már 24 pontos 55-39. Sulovics passzol,befejezi, megint időt kérnek a vendégek. Egy csapat van a pályán ezekben a percekben! 57-39. "K*rva gyenge" - jön a zalaegerszegi szurkolóktól a kritika a csapat felé. Jeffers kosarával 57-41.duplájára Mohácsi hármasa a válasz 59-44. A Szedeák csapatkapitánya is bevág egy triplát 62-44. Ezek a zalaegerszegi csapat percei, feljönnek 62-51-re, időt is kér Andjelko Mandics.büntetőivel 64-51. Horváth Ákos hármasa,duplája 66-54. Vágvölgyi jön be, Boltics pihenhet kicsit. Mohácsi 68-56. Vége a negyednek.Jeffers zsákol nagyot két kézzel 19-14. Ha valaki nem tudná: az ellenfélnél Horváth Ákos játszott korábban Szegeden, a másodedző Kiss Zsolt egyik legjobb barátja.közelije utánvágott be egy triplát 24-18. Megint: remekül szállt be a meccsben a Szedeák saját nevelésű játékosa 26-18. Mohácsi büntetőivel 26-20. Wirth védekezett kiválóan. Remek akció végéna befejező ember 28-21. Ott a tripla!állt bele, jól játszik az amerikai 31-23. Szegedi időkérés 31-25-nél. A meccs legszebb kosara: Jeffers egy lepattanót zsákolt egyből vissza 33-27.egyik büntetője jó 34-29. Jeffers büntetői bent, egy kosár a különbség 34-31., majd Simmons dobott büntetőket,pedig egy tripla érkezett 39-34. Most meg, micsoda dupla, üvölt is egy nagyot a szerb 41-34. Horváth Ákos beszór egy triplát, félidő 41-37.büntetőivel indul a meccs 2-0. Simmons pontjairatriplával felel 5-2.büntetői utánközelről 9-2. Remek kezdés, három perc telt el.dobása bedöcög 11-4.újabb kosarára Radic felel 13-8. Körülbelül harminc egerszegi szurkoló is eljött a meccsre, végig lehet hallani a hangjukat.büntetői is bent 15-8. Megint a csapatkapitány volt eredményes 17-8. Remek a Szedeák támadójátéka, sorban jönnek a támadólepattanók. Mosteredményes egy ilyen után 19-10. Juhos büntetői kimaradtak. Szabó Zsolt zsákolt egyet 19-12. Ez a negyed vége.minden készen áll, mindjárt kezdődik a szezon első hazai bajnokija.

Andjelko Mandics abban hisz, hogy a biztatás eredményesebb, mint a kritika. Fotó: Frank Yvette

– Fontos volt a jó kezdés – fogalmazott Andjelko Mandics, a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapatának nyáron kinevezett vezetőedzője. A szezon egy debreceni sikerrel indult, vasárnap 18 órától pedig következik az első hazai mérkőzés az újszegedi sportcsarnokban a Zalaegerszeg ellen.– A védekezésünk rendben van, egészen jó volt Debrecenben is, csak hatvanhat pontot kaptunk. A támadójáték kevésbé működött, az lehetne jobb. A helyzeteink megvoltak, de a tiszta dobások és a ziccerek kimaradtak. Sok munka vár még ránk, de haladunk.Ahogy a tréner beszél, sugárzik róla a nyugalom, ezt munkatársai is kiemelték vele kapcsolatban. Persze ő sem mindig ilyen.

– Fel tudok robbanni a kispadon, van, amikor ez kell. Az érzelmekre szükség van, ám én abban hiszek, hogy a biztatás eredményesebb, mint a kritika. Persze a kritizálásnak is megvan a helye, edzésen kielemezzük a hibákat, de meccs közben többet ér egy jó szó. Szerencsére nincs gond a srácokkal, megértették ezt, és alkalmazkodtak hozzá.A holnapi ellenfél, a Zalaegerszeg hazai pályán 91–60- as vereséggel kezdte a szezont a Kecskemét ellen – nem kérdés, hogy javítani szeretnének. A zalaiaknál a korábban a szegedi női csapatnál dolgozó Bencze Tamás a vezetőedző, a keretben pedig ott van az exszedeákos Horváth Ákos. Mivel népszerű volt a szegediek szerdai nyílt edzése, a meccsen is sok nézőre lehet számítani.– Fontos, hogy sokan legyenek a lelátón, és persze az is, hogy minél jobb játékkal szolgáljuk ki a közönségünket. Nem annyira rossz csapat a Zalaegerszeg, amit ez a harmincegy pontos vereség mutat, nehéz dolgunk lesz – tette hozzá Mandics.