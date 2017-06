Mazeti Kapusháború: ez a nap róluk szól

2017-ben is folytatódik a tendencia, a kapusháború megint a határait feszegeti, ugyanis 154 regisztrált versenyzője lesz a 2017-es eseménynek. A nyílt kategóriában 86, a +35-ösben 15, a nőiben 16, az U13-asok között 22, az U14-esben pedig 15 kapus gondolta úgy, hogy megméreti magát a szegedi kapusháborúban. A résztvevők az első körben csoportmérkőzéseket játszanak, ezután következik az egyenes kieséses szakasz.



Egy kapus a nyílt és a +35-ös kategóriában is elindulhat, és ha Szabó Attila (Bozsik Akadémia, Nyíregyháza) idén is diadalmaskodik a 35 felettieknél, sorrendben harmadszor állhat a dobogó tetején. Apa–fia harc ugyan nem lesz, de akad olyan család, ahol az édesapa a +35-ös, a fia pedig az U14-es korosztályban indul, sőt egy család három férfitagja is résztvevő a +35-ös és az U14-es, valamint az U13-as korosztályban.



A meghívott sztárvendégek, Pogacsics Krisztián (Puskás Akadémia), Balajcza Szabolcs (ex-Újpest) 15 órára érkeznek, ezek után vívnak majd vélhetően látványos gálamérkőzést az egyenes kieséses szakasz alakulásától függő időpontban. A döntők folyamatosan zajlanak a délutáni órákban.



– Az események négy nagy méretű, valamint az utánpótlás miatt egy kisebb pályán pörögnek majd egész nap – mondta a főszervező, Bagdi Ferenc. – A kapusokon látszik, várják ezt a szombatot, és azért csinálom ezt az eseményt, hogy ez az egy nap a kapusokról szóljon. A folyamatosan növekvő nevezési létszám visszajelzés, hogy érdemes csinálnunk, a sztárvendégek részvétele pedig ehhez ad egy kicsi pluszt.