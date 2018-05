Meccsdömping lesz hétvégén a Lila iskolában: Szegeden rendezik az ob-döntőket

Az egész napos meccsdömpinget hozó utánpótlás-eseményen – amelyet tavaly szintén Szegeden rendeztek – 12 leány- és 9 fiúcsapat indul a bajnoki érmekért, köztük lesznek a házigazda Szegedi RSE korosztályos csapatai is. Szombaton és vasárnap is 10-től 18 óráig láthatók a mérkőzések, amelyek rekordot hozó szezont zárnak le, hiszen országszerte 51 csapat nevezett a bajnokságba.



A Szegedi RSE a ranglista második helyén döntőbe jutott 1-es leánycsapata tizenegy tornán indult el, hat arany-, két ezüst- és három bronzérmet szerzett, vagyis minden tornájukról éremmel térhettek haza Dávid Tibor tanítványai. A házigazda fiú minicsapata is ott lesz a hétvégi eseményen, amely azonos pontszámmal a kilencedik helyen jutott döntőbe. A huszonegy csapatos mezőnyben eddig három ezüst- és egy bronzérmet szerzett a Honti Szilárd vezette együttes. Az eseményre a belépés ingyenes.