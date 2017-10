Meccset nyert a Tisza Tollas SE az élvonalban

A pécsi fordulóban a Debreceni Tollaslabda Club ellen kezdtek, és indonéz légiósuk, Joyireh Avi Manasye sérülése mellett 5–4-re kikaptak. A Fehérvár Badminton SE ellen 6–3-ra nyertek, megszerezve a klub első sikerét az élvonalban, majd a pécsi Multi Alarm SE ellen 9–0-ra alulmaradtak.



– Nem volt rossz a hétvége, közepesnek mondható, mert szerettünk volna két győzelmet összehozni – fogalmazott Pápai Balázs, a csapat játékosa.



– Jelenleg a harmadik helyen állunk, de májusban is játszunk egy kört, akkor még harcban leszünk az ezüstére-

mért. Ehhez az kell, hogy a fehérváriakat ismét felülmúljuk, és a debreceniek ellen nagyobb különbséggel nyerjünk, mint amennyivel most kikaptunk.



Háromból kettő

A Goodwill Pharma Tisza Tollas SE második csapata az OB III-as bajnokságban szerepel, a hétvégén ők is elkezdték a szezont.A fiatalokból álló együttes háromból kétszer nyerni tudott.

Eredmények: Tisza SE II.–JALTE 4–1, NYVSC–Tisza SE 2–3, Tisza SE II.–T(r)ollas SE 1–4.