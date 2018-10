Meccset pótol a Szegedi TE: Vasárnap 11 órától a Balogunyom jön a Tisza partjára

A második fordulóban elmaradt Balogunyom elleni bajnoki mérkőzést pótolja be az együttes vasárnap 11 órától (az ifjúságiak 10 órakor kezdenek) az újszegedi teke- és bowlingcentrumban. A hazai alakulat még úgy is a mérkőzés esélyese, hogy Szél Tiborra ezúttal nem számíthat a csapat.A nemzetközi kupák végeztével kialakultak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének párjai. A Szegedi TE Európa- kupa-3. helye azt jelenti, hogy várhatóan a világkupa-3. olasz Neumarkttal kell játszani november végén, december elején – azzal a csapattal, amelynek keretében két egykori szegedi, Ernyesi Róbert és Igor Kovacsics, valamint Kiss Tamás is szerepel.