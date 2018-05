Meccslabda, hiába

ETO FC Győr–Szeged 2011-Grosics Akadémia 0–0

Labdarúgó NB II, 34. forduló. Győr, ETO-stadion, 600 néző.Vezette: Pillók Ádám (Szabó P., Máyer).

ETO FC Győr: Szatmári Z. – Kovács K., Vadász, Debreceni, Rokszin(Völgyi, 88.) – Bagi – Zamostny, Szatmári L., Magasföldi, Szánthó(Szimcsó, 61.) – Szabó L. (Erdélyi, 61.). Edző: Szentes Lázár.

Szeged 2011-Grosics Akadémia: Alekszics (Szántai, 87.) – Tamaskó,Tóth G., Farkas M., Gergényi – Szabó P., Coroian (Nicorec, 59.), Horváth A.– Zsivanovics, Dinjar (Zádori, 63.), Germán. Edző: Goran Kopunovics.

Sárga lap: Szabó L. (61.), ill. Farkas M. (78.), Tóth G. (81.), Horváth A. (89.).



Bár az ETO megpróbálta nyomás alá helyezni a szegedi védelmet, csupán beívelésekből tudott helyzetet kialakítani, miközben már a meccs elején ült egy kontra a Szeged 2011 részéről.



Borisz Zsivanovics egymaga két gólt is szerezhetett volna, de az első és második félidő hajrájában is kihagyta a lehetőségét, előbb a kapussal szemben nem tudta eléggé sarokra helyezni a lövését, majd a meccs végén bombáját bravúrral védte Szatmári Zoltán. Alekszics is hozzájárult a pontszerzéshez a bemutatott nagy védésével, de Szatmári Lóránd lövését leszámítva nem volt túl sok dolga a szegedi kapusnak.



Mindez azt jelenti, hogy zsinórban tizedik meccsén maradt veretlen a Szeged 2011, amely viszont egymás után hatodjára is csak döntetlent játszott. Négy fordulóval a befejezés előtt így a 18., kiesőhelyen áll a gárda.



Goran Kopunovics: – Reális az eredmény. Egy erős kerettel bíró Győr otthonában szereztünk pontot, elégedett vagyok a srácokkal, még ha ezt a tabella most nem is mutatja, de sokat érhet még ez az egy pont. Büszke vagyok a csapatomra, mert megint megmutatták, hogy bárki ellen képesek vagyunk jól játszani.



A bajnokság állása

1. MTK 34 25 4 5 79 – 34 79

2. Kisvárda 34 20 8 6 60 – 34 68

3. Békéscsaba 34 17 7 10 57 – 36 58

4. Nyíregyháza 34 15 12 7 51 – 34 57

5. Budaörs 34 15 10 9 63 – 48 55

6. Gyirmót 34 15 10 9 53 – 39 55

7. Győr 34 15 7 12 47 – 43 52

8. Soroksár 34 12 10 12 39 – 39 46

9. Cegléd 33 12 9 12 36 – 41 45

10. Vác 34 11 11 12 38 – 35 44

11. Dorog 34 10 12 12 40 – 41 42

12. Csákvár 34 11 8 15 43 – 61 41

13. Siófok 34 11 7 16 36 – 41 40

14. Budafok 34 10 9 15 36 – 48 39

15. Mosonmagyaró. 34 8 15 11 29 – 37 39

16. Szolnok 34 11 5 18 35 – 54 38

17. Kazincbarcika 34 10 8 16 33 – 50 38

18. Szeged 2011 34 7 15 12 26 – 35 36

19. Zalaegerszeg 34 9 8 17 33 – 51 35

20. Sopron 33 2 11 20 24 – 57 17