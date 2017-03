Meccslázban

Két liga is folytatja



A hétvégi program, megyei II. osztály, 16. forduló, szombat, 14.30: Deszk–Balástya, Mindszent–Tömörkény, Móravárosi Kinizsi–Csanytelek, St. Mihály–Zsombó, Kiszombor–Csengele, 17 óra: Makó II.–Székkutas; vasárnap, 14.30: Nagymágocs–Üllés.

Megyei III. osztály, 16. forduló, Homokháti csoport, szombat, 14.30: Dóc– Ásotthalom II., Röszke–Bordány II., Balota TFC–Algyő II.; vasárnap, 14.30: St. Mihály II.–Zákányszék, Üllés II.–Pusztamérges, Csongrád II.–Sándorfalva II., Mórahalom II.–Ruzsa. Universitas–Szatymaz (Gyálaréten!). Tisza–Maros csoport, szombat, 14.30: Baktó-Petőfitelep– Nagylak, Károlyi DSE-Szikáncs–SZVSE II., Csanádpalota–Pitvaros, Baks–Kübekháza, Maroslele–Földeák, FK 1899 Szeged II.–Szegvár; vasárnap, 10 óra: Pázsit SE–Csongrád II. (Szeged, Kertész utca).

A Csongrád megyei IV. osztály kétcsoportos küzdelmei majd csak április 15-én folytatódnak.

Az egykori algyői és makói labdarúgó a forduló rangadójától, a második Makó és az éllovas Csongrád mérkőzésétől hazai sikert vár, amely eredmény akár a bajnoki sorrendre is kihathat.SZVSE (12.).– Az FK otthon játszik, a műfű fekszik neki, jobb csapat is, mint a sereghajtó, így biztos hazai siker születik.– A hazai alakulat összeállt, plusz két játékost igazoltak Hauk és Varga K. személyében Mórahalomról. Az Ásotthalom ott lesz a dobogón, és most is győz.– A volt csapatom és az UTC már találkozott a felkészülési időszakban, de az nem volt mérvadó. A hazaiak esélyesebbek, és nyernek is.– Szentesről elment a játékos-edző, Koncz Zsolt, viszont sok fiatal került fel, ahogy a HFC II. is alapból fiatal csapat, így a helyezések és a tudás alapján is döntetlen lehet.– Tapasztalatból mondom, a Makó tűnik most az osztály legjobb csapatának: gyorsak, taktikailag fejlettek, szervezettek, és a télen edzettek rendesen. A Csongrádban viszont több a rutinos labdarúgó, ám ha a Makó nyer – ezt várom –, akkor megnyílik a reális esélye a bajnoki címre.– A Tiszasziget behúzza a három pontot. Gyors együttes, amely Kántor érkezésével tovább gyorsult az előrejátékban, hátul pedig masszívak. Kiskundorozsmán is nyernek.– Ha megtenném, döntetlenre venném egy fogadás alkalmával ezt a meccset. A Kistelek kétarcú, míg az újonc Foliaplast-Bordány az osztály meglepetéscsapata, de ha a játékosok elhiszik, hogy jók, és megelégednek az eddigi szerepléssel, újabb, már negatív meglepetés érheti őket.