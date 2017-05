Meccslázban

A forduló nyitómérkőzése, az FK 1899 Szeged (9.)–HFC II. (7.) találkozó lapzártánk után fejeződött be.



Szabadnapos: Sándorfalva.



SZVSE (11.)

Szőreg (15.)

Szombat, 17 óra, Szeged, SZVSE-pálya, vezeti: Szöllősi Ferenc (Kócsó, Bartucz): – Hazai győzelem születik a tabellán elfoglalt helyezés és a két csapat közötti különbség miatt is.



Ásotthalom (4.)

UTC (12.)

Szombat, 17 óra, Ásotthalom, vezeti: Fehérvári Patrik (Topálszki, Tóth F.): – Az Ásotthalom otthon megnyeri a mérkőzést, mert stabil hazai átlaggal rendelkezik, és mindenkire veszélyes.



Algyő (5.)

Foliaplast-Bordány (6.)

Szombat, 17 óra, Algyő, vezeti: Juhász Lajos (Zahorecz, Ollé): – Érdekes meccs lesz. Az Algyő nem hozza a tavalyi teljesítményét, Retek Flóri barátom révén pedig egy pontot jósolok a vendég Bordánynak.



Szentesi Kinizsi (10.)

Csongrád-Turbó (1.)

Szombat, 17 óra, Szentes, vezeti: Bán Imre (Barta N., Bán B.): – Szentesi származású vagyok, mindig is az leszek, ezért az ilyen meccseket mindig kedveltem. A Csongrádtól minden bizonnyal levonnak majd pontokat, ez nem tett jót nekik, és ezt az átmeneti zavart kihasználhatja a hazai csapat.



Makó (2.)

Kiskundorozsma (13.)

Szombat, 17 óra, Makó, vezeti: Szeles Ádám (Bozóki, Samu): – Egyértelmű a Makó sikere, amely ezzel folytatja sorozatát, és meg sem áll a bajnoki címig.



Kistelek (14.)

Tiszasziget (3.)

Vasárnap, 17 óra, Kistelek, Soós István (Bánáthy, Kakuk): – Bernát Péterék megnyerik ezt a mérkőzést is, öröm- játékkal győznek majd Kisteleken.

SZVSE II.–Mártély rangadó Mórahalmon



A hétvégi program, megyei II. osztály, 28. forduló, szombat, 17 óra: Székkutas–Apátfalva, Üllés–Móravárosi Kinizsi, Zsombó–Mindszent, Tömörkény–Balástya; vasárnap, 17 óra: Nagymágocs–St. Mihály, Csengele–Makó II., Csanytelek– Deszk. Szabadnapos: Kiszombor.

Megyei III. osztály, 28. forduló, Homokháti csoport, szombat, 17 óra: Balota–Mórahalom II., Sándorfalva II.– St. Mihály II.; vasárnap, 17 óra: Bordány II.–Zákányszék, Csongrád II.– Algyő II., Ruzsa–Röszke. Az Universitas–Dóc meccset május 31-én 18 órától az újszegedi Kertész utcában rendezik. Szabadnapos: Szatymaz. Tisza–Maros csoport, szombat, 17 óra: Baks–Károlyi DSE-Szikáncs, 19 óra: FK 1899 Szeged II.–Baktó-Petőfitelep; vasárnap, 14 óra: Pázsit–Kübekháza (Szeged, Kertész utca), 15 óra: Csongrád III.–Maroslele, 17 óra: Pitvaros–Nagylak, SZVSE II.–Mártély (Mórahalmon!), Szegvár– Csanádpalota, Földeák–Fábiánsebestyén.

Megyei IV. osztály, rájátszás, 5. forduló. Homokháti csoport, felsőház (1–4. helyért), szombat, 17 óra: Ópusztaszer–Kistelek II. Alsóház (5–8. helyért), vasárnap, 17 óra: Öttömös–Pusztaszer. Tisza–Maros csoport, felsőház (1–4. helyért), szombat, 17 óra: Kiskundorozsma II.–Fábiánsebestyén II.-Eperjes; vasárnap, 17 óra: Gyálarét–Móravárosi Kinizsi II. Alsóház (5–8. helyért), szombat, 17 óra: Földeák U19–MUFC; vasárnap, 17 óra: Derekegyház–Károlyi DSE-Szikáncs II.

A játéknap mérkőzéseire Molnár F. Tamás (27), az NB II-es Szolnok szentesi származású kapusa tippelt, aki különösen várja a Szentes és a Csongrád presztízsmérkőzését.