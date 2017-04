Meccslázban: Bárány Mihály tippel a hétvégére

A hétvégi program



Megyei II. osztály, 22. forduló, szombat, 16.30: Kiszombor–Apátfalva, Üllés–Tömörkény, Csengele–Székkutas, Zsombó–Csanytelek, Móravárosi Kinizsi–Mindszent, St. Mihály–Deszk; vasárnap, 16.30: Nagymágocs–Balástya. Szabadnapos: Makó II.

Megyei III. osztály, 22. forduló, Homokháti csoport, szombat, 16.30: Balota– Zákányszék, Mórahalom II.–St. Mihály II.; vasárnap, 16.30: Algyő II.–Bordány II., Szatymaz–Pusztamérges, Ruzsa–Sándorfalva II., Csongrád II.–Röszke.

Az Universitas–Ásotthalom II. meccset április 26-án 17 órától rendezik.

Szabadnapos: Dóc.

Tisza–Maros csoport, szombat, 16.30: Fábiánsebestyén–Kübekháza, Maroslele– Károlyi DSE-Szikáncs, Baktó-Petőfitelep–Csanádpalota; vasárnap, 10 óra: Pázsit–Mártély, 14.30: Csongrád III.–SZVSE II., 16.30: Szegvár–Pitvaros, Földeák–Baks. Az FK 1899 Szeged II.–Nagylak meccset május 31-ére halasztották.

Algyő (5.)Sándor Gergő (Zahorán, Vrbovszki): – Hazai győzelmet várok mindenképpen. A Makó egyenletesen jól teljesít az egész szezonban, a saját nevelésű fiatal játékosok meghatározó szerepet töltenek be az együttesben.Szeles Ádám (Bartucz, Szalai Sz.): – A Sándorfalva van jobb passzban, de inkább döntetlent érzek. A Kiskundorozsma viszont nem jól teljesít, ezért várható akár vendéggyőzelem is.Virág András (Dobó Z., Burzon): – Ez országos egyes, egyértelmű a hazai siker, és remélem, a Szőreg ki tud állni. Hatalmas meglepetés lenne bármilyen más eredmény.Lászlai Róbert (Kőhalmi, Hideg): – Ez a mérkőzés is hazai sikert ígér, húsvéti ajándékként simán nyerhet az éllovas.Kovács Attila (Kádár N., Orosz): – Döntetlent várok. A Bordány csongrádi győzelme az előző fordulóban meglepetés volt, de hogy a forma tovább is kitart-e, azt nem tudni. A HFC II. masszív középcsapat, amely jó alapot ad a fiataloknak az esetleges feljebb lépéshez.Vörös Gábor (Molnár A., Juhász): – Ezt a meccset is döntetlenre venném. Nagyon egyformának tűnnek ezek a csapatok, az elmúlt öt fordulóban ugyanannyi pontot szereztek, ezért gondolom az ikszet.Soós István (Virág, Fodor): – Az Ásotthalom évek óta masszív élcsapata a megyei I. osztálynak, a Kistelek nincs jó formában, ezért egyes a tippem.