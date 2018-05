Meccslázban: Béres István tippel a hétvégi megyeegyes mérkőzésekre

A hétvégi program



Megyei II. osztály, 28. forduló, szombat, 17 óra: SZVSE II.–Csanytelek, Tömörkény–St. Mihály, Makó II.–Móravárosi Kinizsi, Mindszent–Kiszombor, Üllés– Apátfalva; vasárnap, 17 óra: Csengele– Csanádpalota, Nagymágocs–Balástya, H-Fest Székkutas–Röszke.

Megyei III. osztály, 25. forduló. Homokháti csoport, szombat, 10 óra: Csongrád II.–Dóc, 17 óra: Zákányszék–Foliaplast- Bordány II., Sándorfalva II.–Balota TFC; vasárnap, 17 óra: Zsombó II.–Pusztamérges, Ruzsa–Mórahalom II. Szabadnapos: Algyő II. Tisza–Maros csoport, szombat, 15 óra: Csongrád III.–Fábiánsebestyén, 17 óra: Baktó-Petőfitelep–Baks, Gyálarét–Pázsit, Károlyi DSE-Szikáncs– Szegvár; vasárnap, 17 óra: Mártély–

Földeák. Szabadnapos: Kübekháza.

Megyei IV. osztály, rájátszás, 5. forduló. Homokháti csoport, középház, vasárnap, 17 óra: Móravárosi Kinizsi II.–Ópusztaszer; alsóház, vasárnap, 17 óra: Kiskundorozsma II.–Domaszék. Tisza–Maros csoport, felsőház, vasárnap, 17 óra: Szentesi Kinizsi II.–MUFC-Ducor; középház, vasárnap, 17 óra: UTC II.-Tanárképző–Földeák U19.

A mérkőzésekre ezúttal Béres István (41) tippelt, aki az egész pályafutása alatt a Kistelek színeiben futballozott. Így tagja volt annak a csapatnak is, amely a 2010–11-es szezonban megszerezte a megyei I. osztályban a bajnoki címet. Béres annyira kistelekinek vallja magát, hogy még a vére is kék.Szabadnapos: Szentesi Kinizsi.Szombat, 17 óra, Kiskundorozsma, vezeti: Bosnyák Sándor (Juhász L., Szomjú): – A HFC II. remek tavaszt fut, kiváló eredményeket értek el a vásárhelyi fiatalok, és most is az ő sikerüket várom, de azért ha a rutinos játékosok alkotta Kiskundorozsma jó napot fog ki, döntetlen is lehet a mérkőzés végeredménye.Szombat, 17 óra, Tiszasziget, vezeti: Kiss Richárd (Tihanyi, Samu): – Egyértelmű, hogy a Tiszasziget nyeri a meccset. Tavasszal menetelnek, rendben van minden a klub körül, és akár azt is el tudom képzelni, hogy nagy különbség alakul ki a végére.Szombat, 17 óra, Deszk, vezeti: Mucsi Zsolt (Kakuk, Orosz): – Az utolsó helyezett Deszk otthonában is nyer az Algyő, amely annak ellenére is simán győz, hogy hét közben volt egy nem túl kellemes emlékű szegedi meccse és 3–0-s veresége.Szombat, 17 óra, Ásotthalom, vezeti: Kőhalmi Attila (Soós, Minda): – A helyezések közti különbség mellett az is dönthet, hogy a zsombói játékosoknak több szinten is helyt kell állniuk. Éppen ezért az idény végére talán el is fáradtak, így biztos vagyok a hazai sikerben.Szombat, 17 óra, Szőreg, vezeti: Kócsó Tibor (Bozóki, Bartucz): – Előzetesen azt mondom, ez a mérkőzés három- esélyes, bár a szegedi csapat az utóbbi időben ért el jó eredményeket. A Szőreg viszont az idény meglepetéscsapata, hiszen stabilan elhagyta a hátsó régiót.Szombat, 17 óra, Szeged, Kertész utca, vezeti: Borbás Bottyán (Barta N., Török S.): – Mindkét csapat játszott szerdán, de minőségben jobb állományú az SZVSE, amely megszerzi a három pontot.