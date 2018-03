Meccslázban: ezúttal sem lesz teljes a megyeegy fordulója

Sok minden bizonytalan

A megyei II. osztályban is változatos a helyzet. Biztosan elmarad a Kiszombor–Tömörkény, a Balástya–Üllés, a Röszke–SZVSE II. és a Székkutas–Makó II. összecsapás. A Móraváros–Csanytelek és a Csanádpalota–Mindszent találkozónak igyekeznek műfüves pályát és megfelelő időpontot találni. A Csengele–Nagymágocs meccs is kérdéses, de a hazaiak mindent megtesznek, hogy vasárnap 14.30- kor el tudjon kezdődni. Az Apátfalva–St. Mihály bajnokit vasárnap 14 órától játsszák Makón, műfüvön – ha az időjárás közbe nem szól.

A hóhelyzet és az időjárás már a múlt héten is közbeszólt: mindössze négy mérkőzést rendeztek meg a megyei I. osztályban. Azóta még több csapadék hullott, ami olyan helyeken is megnehezítette a helyzetet, ahol rendelkeznek műfüves pályával. Ami biztos: a mára kiírt FK 1899 Szeged–SZVSE szegedi rangadót elhalasztották. A Tiszasziget– Deszk meccset a kiskundorozsmai műfűre viszik, a többi helyszínen próbálnak megküzdeni az elemekkel. Szabadnapos: HFC II.Szombat, 14.30, Zsombó, vezeti: Kovács Attila. A zsombóiak ma 10 órakor kivonulnak, és megpróbálják közös erővel eltakarítani a játéktéren lévő havat. A meccsről a játékvezető hozza meg a végső döntést.Szombat, 14.30, Szentes, vezeti: Soós István. Szentesen is van műfüves pálya, ám azt nehéz megjósolni, hogy az előrejelzett havazás mekkora gondot okoz majd. A meccset megpróbálják lejátszani.Szombat, 14.30, Algyő, vezeti: Kőhalmi Attila. A fentiekhez hasonló a helyzet Algyőn: csütörtöki állás szerint megtartják a bajnokit, a többi szombatig kiderül.Szombat, 14.30, Kiskundorozsma, vezeti: Bán Bence. A hazaiak mindenképpen szeretnének játszani, ezért vitték a meccset Kiskundorozsmára, műfűre.Szombat, 14.30, Csongrád, vezeti: Szeles Ádám. Műfüves pálya itt is van, de áll rajta a hó. Megpróbálják letakarítani a játékteret, de ha nem sikerül, Kiss István elnök úgy fogalmazott: egy hógolyócsatára akkor is várják a dorozsmaiakat.asárnap, 14.30, Sándorfalva, vezeti: Tihanyi Gábor. Itt sem akarnak halasztani, a többi a hétvégi csapadéktól függ.