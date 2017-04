Meccslázban: Hadár Attila tippel a hétvégére

Sándorfalván a Szatymaz



A hétvégi program, megyei II. osztály, 21. forduló, szombat, 16.30: Székkutas–Üllés, Tömörkény–Nagymágocs, Balástya–Kiszombor, Apátfalva–St. Mihály, Deszk–Móravárosi Kinizsi, Mindszent– Makó II.; vasárnap, 16.30: Csanytelek– Csengele; szabadnapos: Zsombó.

Megyei III. osztály, 21. forduló, Homokháti csoport, szombat, 16.30: Dóc–Ruzsa, Sándorfalva II.–Szatymaz, Zákányszék–Universitas; vasárnap, 16.30: Pusztamérges–Algyő II., Bordány II.–Balota, Ásotthalom II.–Mórahalom II., St. Mihály II.–Csongrád II.; szabadnapos: Röszke. Tisza–Maros csoport, szombat, 16.30: Baktó-Petőfitelep–Földeák, Baks–Szegvár, Pitvaros–Pázsit, Mártély–Csongrád III., Károlyi DSE-Szikáncs–Kübekháza, Fábiánsebestyén–Csanádpalota; vasárnap, 16.30: SZVSE II.–FK 1899 Szeged II., Nagylak–Maroslele.

Megyei IV. osztály, 18. forduló, Homokháti csoport, szombat, 16.30: Ópusztaszer–Domaszék, Csanytelek II.–Zsombó II., Kistelek II.–Öttömös; vasárnap, 16.30: Tömörkény II.–Szőreg II.; szabadnapos: Pusztaszer. Tisza–Maros csoport, vasárnap, 16.30: KEAC–Móravárosi Kinizsi II., Derekegyház–Károlyi DSE-Szikáncs II., Fábiánsebestyén II.-Eperjes– MUFC, Gyálarét-LS 2015–Földáek U19; szabadnapos: Kiskundorozsma II.

Szabadnapos: Foliaplast-Bordány.Szeged, Felső Tisza-parti stadion, vezeti: Barta Norbert (Lászlai, Szűcs I.): – Algyőn fejeztem be a pályafutásomat, így szurkolok Takács Zoltánéknak. A hazaiak rossz formában vannak, pedig drukkolok Hüvös Gabiéknak, de az Algyő nyer.Hódmezővásárhely, vezeti: Dobai János (Szeles, Bartucz): – A Csongrádnak nem esett jól a hazai vereség, a HFC II. viszont nyert Tiszaszigeten, így azt érzem, megint pontokat veszít a jelenlegi éllovas, döntetlen lesz.Szeged, Kertész utca, vezeti: Stefánovics Gábor (Bánóczky, Hágen): – Jól kezdte az idényt az UTC, de a Tiszasziget javít a legutóbbi botlás után, és nyer.Szeged, SZVSE-pálya, vezeti: Hideg Bence (Lászlai, Bán I.): – Az SZVSE remekel, jó a csapatszellem, fiatal a gárda, együtt is vannak, így nem lehet más, mint sima hazai győzelem.Ásotthalom, vezeti: Kádár Németh Zoltán (Szalai Sz., Bánáthy): – Rangadónak tűnik, de amióta elment Koncz Zsolt, a Szentes nem szerepel fényesen. Az Ásotthalom otthon behúzza a három pontot.Szőreg, vezeti: Kőhalmi Attila (Bán I., Csöngető): – Remélem, az előző fordulóval ellentétben kiáll a Szőreg, de a vendégek Szőke Péter vezetésével győznek.Sándorfalva, vezeti: Bánáthy János (Kádár N., Fodor L.): – Ha a Csongrád pontokat veszít, és a Makó nyer, új elsője lesz a tabellának. Méhes Tiborék nagy terveket szövögetnek, fiatal a keret, amely nyer, és a bajnokság is nekik állhat. Remélem, lesz még NB II-es csapat Makón az új létesítményben.