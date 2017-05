Meccslázban: Kerepeczki Csaba tippel a hétvégére

Bajnok lehet a Sándorfalva II.



A hétvégi program, megyei II. osztály, 26. forduló, szombat, 17 óra: Zsombó– Apátfalva, Székkutas–Tömörkény, Kiszombor–Móravárosi Kinizsi, Üllés–Mindszent; vasárnap, 17 óra:Csanytelek–Balástya, Nagymágocs–

Makó II., Csengele–Deszk.

Megyei III. osztály, 26. forduló, Homokháti csoport, szombat, 17 óra: Sándorfalva II.–Zákányszék, Universitas–Csongrád II. (Gyálarét); vasárnap, 17 óra: Ruzsa–Ásotthalom II., Pusztamérges–Bordány II., Algyő II.–Röszke, Szatymaz–St. Mihály II., Mórahalom II.–Dóc. Szabadnapos: Balota. Tisza–Maros csoport, szombat, 17 óra: Baks–SZVSE II., Pitvaros–Mártély, Maroslele–Baktó-Petőfitelep; 19 óra: FK 1899 Szeged II.–Kübekháza; vasárnap, 10 óra: Pázsit–Fábiánsebestyén (Szeged, Kertész utca); 17 óra: Földeák–Nagylak, Csongrád III.–Csanádpalota, Szegvár–Károlyi DSE-Szikáncs.

Megye IV. osztály, rájátszás, 4. forduló, Homokháti csoport, felsőház (1–4. helyért), szombat, 17 óra: Kistelek II.–Tömörkény II.; vasárnap, 17 óra: Zsombó II.–Ópusztaszer; alsóház (5–8. helyért), szombat, 17 óra: Pusztaszer–Domaszék, Csanytelek II.–Öttömös. Tisza–Maros csoport, felsőház (1–4. helyért), vasárnap, 17 óra: Móravárosi Kinizsi II.–Kiskundorozsma II. A Fábiánsebestyén II.-Eperjes–Gyálarét meccset május 21-én rendezik; alsóház (5–8. helyért), szombat, 17 óra: Károlyi DSE-Szikáncs II.–Földeák U19; vasárnap, 17 óra: MUFC–Derekegyház.

Kistelek (12.).Szeles Ádám (Bozóki, Samu): – A Sándorfalva előző heti 7–0-s győzelme a Bordány ellen számomra nem volt meglepetés. A vendégcsapat lendületben marad, és Hódmezővásárhelyen is elér egy döntetlent.Dobó Zoltán (Soós, Orosz): – Az UTC kiszámíthatatlan csapat, de a kiesési rangadót azért ez nem befolyásolja, és megszerzi a hazai csapat a három pontot.Hideg Bence (Bán I., Csöngető): – Szentesi vagyok, így egy meglepetésikszben reménykedem, de a Makó hazai pályán mint éllovas abszolút esélyes.Szombat, 17 óra, Kiskundorozsma, vezeti: Nagy Attila (Barta, Marozsi): – A Kiskundorozsma az ősszel egészen jól szerepelt, de a tavaszukra már igazán jellemző ez. Az Algyő átlagéletkora alacsonyabb, mint a hazaiaké, így ez dönthet a vendégek javára.Kőhalmi Attila (Lászlai, Böszörményi): – Szurkolok a Tiszaszigetnek a játékos- edző, Bernát Péter miatt, és hazai pályán simán meg is nyerik a meccset.Kovács Attila (Kádár N., Burzon):– Nagy mérkőzés, a forduló derbije. Ha a Csongrád netán kikap, el is úszhat a bajnoki címe, de azért ezt a mérkőzést megnyerik Szűcs Robiék.Szalai Szabolcs (Bereczki, Kádár N.):– A legutóbbi kudarcot kiheveri a Bordány, és megveri az SZVSE-t, amely ebben a szezonban egészen jól szerepel.