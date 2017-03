Meccslázban: Márki Ferenc tippel a hétvégre

Nagyüzem a hétvégén



A hétvégi program, megyei II. osztály, 18. forduló, szombat, 15: Mindszent– Apátfalva, Móravárosi Kinizsi–Tömörkény, St. Mihály–Székkutas, Kiszombor–Csanytelek, Üllés–Csengele, 17.30: Makó II.– Balástya, vasárnap, 15: Nagymágocs– Zsombó. Szabadnapos: Deszk.

Megyei III. osztály, 18. forduló, Homokháti csoport, szombat, 15: Röszke– Ásotthalom II., Universitas–Sándorfalva II., Balotaszállás–Ruzsa, vasárnap, 15: Csongrád II.–Bordány II., Mórahalom II.– Pusztamérges, Algyő II.–Szatymaz, St. Mihály II.–Dóc. Szabadnapos: Zákányszék.

Tisza–Maros csoport, szombat, 15: Fábiánsebestyén–Nagylak, Csanádpalota– SZVSE II., Mártély–Kübekháza, Maroslele– Pitvaros, Szikáncs–Baktó-Petőfitelep, 17: FK 1899 Szeged II.–Baks, vasárnap, 13: Csongrád III.–Földeák, 14: Pázsit–Szegvár.

Megyei IV. osztály, 15. forduló, Homokháti csoport, szombat, 15: Ópusztaszer– Csanytelek II., vasárnap, 15: Szőreg II.– Kistelek II., Öttömös–Tömörkény II., Zsombó II.–Pusztaszer. Szabadnapos: Domaszék.

Tisza–Maros csoport, szombat, 10: Maros-menti UFC–Szikáncs II., vasárnap, 15: Földeák U19–UTC II.,KEAC–Fábiánsebestyén II.-Eperjes,Móravárosi Kinizsi II.–Derekegyház,Kiskundorozsma II.–Gyálarét-LS 2015.

Ásotthalom.Péntek, 19 óra, Szeged, Felső Tisza- parti stadion,Kőhalmi Attila (Hideg, Csöngető): – Az FK 1899 Szeged kapott egy pofont Sándorfalván, éppen ezért, valamint mert az SZVSE-nek kell nagyon a pont, döntetlenre számítok.Szombat, 15 óra, Algyő: – A fiam, Kornél Sándorfalván játszik, ezért nagyon szurkolok nekik. Örülnék, haegy döntetlent elérnének a legutóbbi fordulóban már régi önmagát adó Algyő otthonában.Szombat, 15 óra, Szentes, vezeti: Bán Imre (Barta, Szűcs): – Ez egyértelmű tipp: nem hiszem, hogy most szerzi meg az első pontját az egyébként a bajnok- ságot szimpatikusan végigharcoló Szőreg. Nyer a Szentes.Szombat, 15 óra, Makó, vezeti: Szöllősi Ferenc (Tihanyi, Samu): – Mindkét helyen futballoztam, de kilenc évet töltöttem Makón, így szeretném, ha újra NB III-as csapata lenne a városnak. Győznek a hazaiak, mert nem akarnak lemaradni a Csongrád mögött.Szombat, 15 óra, Kiskundorozsma, vezeti: Virág András (Dobó, Szalai):– Két azonos képességű csapat, a középmezőny közepén tanyáznak, így bármi lehet a végeredmény. Talán Szőke rutinjában bízva nyer a hazai csapat.Szombat, 15 óra, Tiszasziget, vezeti: Kádár Németh Zoltán (Soós, Kovács.): – A Tiszaszigetet jó csapatnak tartom, egy-két igazolással bajnokságot is nyerhetnének. Mivel a Makó bajnoki címét várom, és ebben a legnagyobb ellenfél a Csongrád, így nagyon jó meccsen és kiélezett küzdelemben nyernek a hazaiak.Vasárnap, 15 óra, Kistelek, vezeti: Bánáthy János (Kádár N., Bereczki):– Az UTC megtáltosodott, de a Kisteleknek is kell a pont. A szegediek botlanak, a hazaiak nyernek, de minimum egy pontot szereznek.