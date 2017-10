Meccslázban: megyekettes rangadó Sándorfalván, megyeegyes Ásotthalmon

Rangadó lesz Sándorfalván

Megyei II. osztály, 11. forduló, szombat, 14.30: St. Mihály–Üllés, Tömörkény– Csanytelek, Balástya–H-Fest Székkutas, Móravárosi Kinizsi–Csengele, Kiszombor–Nagymágocs, Apátfalva–Makó II., Röszke–Csanádpalota; vasárnap, 13.30: SZVSE II.–Midnszent.

Megyei III. osztály, 11. forduló. Homokháti csoport, szombat, 14.30: Zákányszék–Pusztamérges, Dóc–Foliaplast-Bordány II., Sándorfalva II.–Mórahalom II., Algyő II.–Balota TFC; vasárnap, 13.30: Csongrád II.–Ruzsa, szabadnapos: Kistelek. Tisza–Maros csoport, szombat, 14.30: Baks–Fábiánsebestyén, Mártély–Kübekháza, Károlyi DSE-Szikáncs– Pitvaros, Gyálarét–Szegvár; vasárnap, 11.30: Csongrád III.–Pázsit, 13.30: Nagylak–Földeák, szabadnapos: Komlósi Trans Baktó SC.

Megyei IV. osztály, 9. forduló. Homokháti csoport, szombat, 14.30: Ópusztaszer–Móravárosi Kinizsi II.; vasárnap, 13.30: Tömörkény II.–Szatymaz, Csanytelek II.–Domaszék, Kiskundorozsma II.–Öttömös, szabadnapos: Csengele II.-U19. Tisza–Maros csoport, szombat, 14.30: Maroslele–Derekegyház; vasárnap, 13.30: Kecskési SE–MUFC-Duocor, UTC II.-Tanárképző–Szentesi Kinizsi II., Szegvár II.–Földeák U19, Fábiánsebestyén II.-Eperjes–Nagymágocs II.

A Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban a 11. forduló következik. A találkozókra Palotás László (39), a Hódmezővásárhely, az SZVSE, az Újszentiván, a Mórahalom és a Sándorfalva egykori támadója tippelt. A játéknapon két érdekes mérkőzés lesz: az egyik felsőházi rangadó az Ásotthalom és az SZVSE között, míg az alsóházi derbin a Deszk fogadja az FK 1899 Szegedet.Szabadnapos: Csongrád-Kunság Aszfalt (2.).Szombat, 14.30, Tiszasziget, vezeti: Bán Bence (Csöngető, Halász):– A hazai együttes egységes csapat, otthon mindenképpen fix tiszaszigeti győzelmet várok az egyébként meglepetéseket is elérő Zsombó ellen.Szombat, 14.30, Hódmezővásárhely, vezeti: Lászlai Róbert (Brezovai, Szabó L.): – Egykor volt az NB III-ban is ilyen rangadó. A Hódmezővásárhely II. saját nevelésű fiatalokkal áll a tabella hetedik helyén, a hazai pálya feléjük billenti a mérleg nyelvét.Szombat, 14.30, Ásotthalom, vezeti: Nasz Balázs (Sáfrán, Tóth I.): – Egy rangadóveresége már van az SZVSE-nek, így a nehézségek ellenére az Ásotthalom behúzza a győzelmet.Szombat, 14.30, Deszk, vezeti: Pécs Zoltán (Pájer, Bozó): – Kicsit hazahúz a szívem mint deszki lakos, illetve Lehota István múltja miatt is hazai győzelmet tippelek.Szombat, 14.30, Kiskundorozsma, vezeti: Tihanyi Gábor (Samu, Maurer): – Sok nézőt várok a mérkőzéstől, hiszen két egymáshoz közeli település csapata találkozik. Nehéz a tippelés, de a hazai pálya és Szőke Péter jelentheti a különbséget a Dorozsma javára.Vasárnap, 13.30, Sándorfalva, vezeti: Kócsó Tibor (Tihanyi, Szeles): – Nem ez lesz az a meccs, amikor a Sándorfalva elkezdi a felzárkózást. Vendéggyőzelmet várok.Vasárnap, 13.30, Szőreg, vezeti: Szalai Szabolcs (Soós, Mígh): – Szoros küzdelemben döntetlent várok a két középcsapat találkozóján.