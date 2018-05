Meccslázban: Ondrejó Tamás tippjei a hétvégi megyeegyes meccsekre

A tippelésre ezúttal Ondrejó Tamást, a SZEOL SC tótkomlósi csapatkapitányát kértük fel. Ezenkívül a kibővített rovatunkban a forduló rangadóját ezúttal is edzői nyilatkozatokkal és várható kezdő- csapatokkal vezetjük fel.



A forduló rangadója: Algyő-Tiszasziget

Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság, 28. forduló. Szombat, 17 óra, Algyő. Vezeti: Fehérvári Patrik

(Rácz, Nasz).



Takács Zoltán, az Algyő edzője: – Bár háromról öt pontra nőtt az előnyünk a héten, ettől függetlenül egy újabb nehéz rangadó előtt állunk: a Tiszaszigettel mindig jó és élvezetes meccseket játszunk. Hazai pályán ez az utolsó bajnokink a szezonban, így mindent megteszünk azért, hogy győzelemmel búcsúzzunk a közönségünktől. Kalapács és Vékes továbbra is sérült, és valószí- nűleg Bozsóki Dániel játékára sem számíthatok majd.



Bernát Péter, a Tiszasziget játékos-edzője: – Ősszel, hazai pályán 2–0-ra kikaptunk az Algyőtől, most szeretnénk ezért visszavágni. Látom a fiúkon, hogy bizonyítani akarnak, és biztos, hogy ebből egy jó meccs lesz. Az Algyő azért vezeti a megyei I. osztály táblázatát, mert az egész szezon során rendre jól teljesített a rangadókon. Ezt a sorozatot szeretnénk megtörni, de biztos, hogy nem lesz egyszerű dolgunk. Kasza, Rádi és Papp Ádám is sérült, így rájuk nem számíthatok.



A bajnokság állása

1. Algyő 25 19 2 4 54 – 19 59

2. Csongrád 25 16 6 3 65 – 24 54

3. Tiszasziget* 25 18 3 4 67 – 20 53

4. HFC II. 25 15 3 7 63 – 37 48

5. Ásotthalom 25 14 6 5 46 – 31 48

6. Bordány 25 14 3 8 51 – 35 45

7. SZVSE 24 12 7 5 61 – 26 43

8. Kiskundorozsma 25 9 7 9 39 – 44 34

9. Sándorfalva 24 9 2 13 42 – 45 29

10. Szentesi Kinizsi 26 7 4 15 33 – 66 25

11. Szőreg 25 6 4 15 42 – 66 22

12. UTC 24 6 2 16 35 – 55 20

13. FK 1899 Szeged 25 4 7 14 33 – 61 19

14. Zsombó 26 3 6 17 39 – 87 15

15. Deszk 25 3 2 20 28 – 82 11

*Négy pont levonva.



Ondrejó Tamás tippje: – Mindkét együttesben játszanak korábbi csapattársaim, de nem ezért mondom, hogy háromesélyes a meccs. Egyik félnek sem szurkolok, ám hogy szorossá váljon a bajnokság hajrája, azt mondom, nyerjen a Tiszasziget.



Szabadnapos: Zsombó (14.).



FK 1899 Szeged (13.) - Ásotthalom (5.)

Ma, 19 óra, Szeged, Felső Tisza-part, vezeti: Kiss Richárd (Csöngető, Szűcs): – Bár az FK a testvércsapatunk,

úgy érzem, hogy az Ásotthalom rutinosabb, jobb erőkből álló együttes. Hangulatos, küzdelmes meccsen vendégsiker a tippem.



Csongrád-Kunság A. (2.) - Szőreg (11.)

Szombat, 17 óra, Csongrád, vezeti: Virág András Barnabás (Orosz, Minda): – A szőregiek az utóbbi hetekben

több döntetlent is játszottak, ám a bajnoki címre hajtó hazaiak ezúttal otthon tartják mindhárom pontot

Dongó Dénesékkel szemben.



Szentesi Kinizsi (10.) - Deszk (15.)

Szombat, 17 óra, Szentes, vezeti: Sándor Gergő (Ancsin, Baráth): – Egyik csapat sincs jó szériában, de kettőjük közül ezt most a Szentes töri meg, amely otthon behúzza a mérkőzést.



UTC (12.) - Kiskundorozsma (8.)

Szombat, 17 óra, Szeged, Kertész utca, vezeti: Bán Bence (Török, Szűcs): – Biztos, hogy mindkét csapat győze- lemre játszik majd. Az UTC pályája külön- leges, ezt én is tapasztaltam, amikor ott játszottam. Sokgólos ikszre számítok.



Sándorfalva (9.) - HFC II. (4.)

Vasárnap, 17 óra, Sándorfalva, vezeti: Kakuk Szabolcs (Kovács A., Minda): – A Vásárhely egységesebb képet mutat a bajnokságban, a Sándorfalva viszont hazai pályán mindenkire veszélyes, ezért itt is döntetlent tippelek.



Foliaplast-Bordány (6.) - SZVSE (7.)

Vasárnap, 17 óra, Bordány, vezeti: Brezovai Zoltán (Kőhalmi, Samu): – Két jó megyeegyes csapat találkozik, ráadásul a góllövőlistát vezető két támadóval, Hatvani Józseffel és Gajdacsi Mátyással a soraikban. Egy egyéni villanás dönthet, ebben pedig szerintem az SZVSE erősebb.



A hétvégi program



Megyei II. osztály, 27. forduló, szombat, 15: Apátfalva–Mindszent (helyszín: Makó), 16: Röszke–Tömörkény, 17: St. Mihály–Csanytelek, Balástya– Csengele, Csanádpalota–H-Fest Székkutas, 20: Makó II.–Kiszombor, vasárnap, 17: SZVSE II.–Üllés, Móravárosi Kinizsi–Nagymágocs. Megyei III. osztály, 24. forduló, Homokháti csoport, szombat, 17: Bordány II.–Dóc, Balotaszállás–Algyő II., vasárnap, 17: Pusztamérges–Zákányszék, Mórahalom II.–Sándorfalva II., Ruzsa–Csongrád II. Szabadnapos: Kistelek. Tisza–Maros csoport, szombat, 17:

Kübekháza–Mártély, Pitvaros–Károlyi DSE-Szikáncs, vasárnap, 10: Pázsit SE– Csongrád III., 17: Fábiánsebestyén–Baks, 18: Szegvár–Gyálarét. Szabadnapos: Baktó-Petőfitelep. Megyei IV. osztály, rájátszás,

4. forduló, Homokháti csoport, felsőház, péntek, 17.30: Csengele II.– Öttömös, középház, szombat, 17: Csanytelek II.–Ópusztaszer, alsóház, szombat, 17: Domaszék–Szatymaz. Tisza–Maros csoport, felsőház, vasárnap, 10: MUFC-Duocor–Nagymágocs II., középház, szombat, 18: Földeák–Szegvár II., alsóház, vasárnap, 17: Kecskés–Derekegyház.