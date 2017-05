Meccslázban: Pálinkó Attila tippel a hétvégére

Bajnok lehet a Makó II.



A hétvégi program, megyei II. osztály, 27. forduló, szombat, 17 óra: Balástya–Székkutas, Apátfalva–Csanytelek, Deszk–Zsombó, Mindszent–Csengele, Makó II.–Üllés, Móravárosi Kinizsi– Nagymágocs, St. Mihály–Kiszombor. Szabadnapos: Tömörkény.

Megyei III. osztály, 27. forduló, Homokháti csoport, szombat, 17 óra: Dóc–Bordány II., Zákányszék–Pusztamérges, Röszke–Szatymaz; vasárnap, 17 óra: Ásotthalom II.–Sándorfalva II., St. Mihály II.–Ruzsa, Csongrád II.–Balota, Mórahalom II.–Universitas, szabadnapos: Algyő II. Tisza–Maros csoport, szombat, 17 óra: Baktó-Petőfitelep–Mártély, Károlyi DSE-Szikáncs–Földeák, Fábiánsebestyén–Szegvár, Csanádpalota II.–Pázsit, Maroslele–FK 1899 Szeged II.; vasárnap, 15 óra: Csongrád III.–Kübekháza, 17 óra: SZVSE II.–Pitvaros, Nagylak–Baks.

Megyei IV. osztály, rájátszás, Homokháti csoport, 5. forduló, felsőház (1–4. helyért), szombat, 17 óra: Tömörkény II.–Zsombó II. Az Ópusztaszer–Kistelek II. meccset május 27-én rendezik; alsóház (5–8. helyért), vasárnap, 18 óra: Domaszék–Csanytelek II. Az Öttömös–Pusztaszer találkozót május 28-án rendezik. Tisza–Maros csoport, 4. forduló, felsőház, vasárnap, 17 óra: Fábiánsebestyén II.-Eperjes–Gyálarét.

Korábban játszották: Móravárosi Kinizsi II.–Kiskundorozsma II. 6–2.

Szabadnapos: Makó.Barta Norbert (Bán I., Bán B.): – Ez a mérkőzés döntetlen lesz, mert a helyezések alapján egyik sem acélos együttes, és nem tud a másik fölé nőni.Kőhalmi Attila (Csöngető, Lászlai): – Egy Szőke Péterrel jobbnak tűnik a Kiskundorozsma, ezért hazai sikert várok. Ráadásul a dorozsmaiak legutóbb éppen a Kistelek ellen nyertek – még tavaly ősszel.Szalai Szabolcs (Orosz, Virág): – Hiába dőlt el a Tiszasziget sorsra, hiszen már biztos harmadik, a hazai közönséget kiszolgálják egy győzelemmel.Katona Balázs (Rádi, Patyi): – Ha a Csongrád nyer, az élre ugorhat, hiszen a Makó szabadnapos lesz. A hazaiak a bajnoki címért hajtanak, ezért most is nyernek.Szöllősi Ferenc (Szeri, Samu): – Az Ásotthalom idegenben is képes lehet a pontszerzésre, sőt akár a bravúrra is, azaz a győzelemre.Csöngető Endre (Lászlai, Kőhalmi): – A Sándorfalva megőrzi a hétközi jó formáját, és nyer az utóbbi időben több kellemes meglepetést szerző és győzelmet elérő Szőreg ellen.Dobó Zoltán (Kovács A., Kis M.): – Az ásotthalmi pontszerzés jól jött a Bordánynak, amely újonc létére masszív meglepetéscsapat, és küzdelmes meccsen otthon tartja a három pontot.