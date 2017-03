Meccsnap! Ma Löwen-Pick a BL-ben (Útinapló)

9 órakor volt ébresztő, ezután reggelizett a társaság. Hüvös, felhős időre ébredtünk Frenkfurt szélén, a Lidner Hotelben. Pörgős kis nap elé nézünk, 11.10-kor már edzésre megy a MOL-Pick Szeged, most a meccshelyszínen gyakorol a keret. Matej Gaber nincs a csapattal, jó hír, hogy szerda reggel már nem volt lázás a szlovén beállós, így egyre jobban van. Erről a csapatorvos, dr. Szabó István számolt be.A mai foglalkozáson az átmozgatáson lesz a lényeg, egy-két taktikai elemet vesz majd át a magyar együttes. Ezután videózás következik, ebéd, pihenő, majd 20.45-kor az utolsó BL-csoportmeccs a Löwen ellen. A szálloda 10 percnyire van az arénától, így 18.20-kor indul majd este a találkozóra a kétszeres magyar bajnok.

Wiesbadenben edzett a csapat. 40 perc volt út, még kis kirándulásnak is beillett az edzésig tartótávolság, mert csodaszép kisvárosban tréningezett a csapat. A felhők között különleges fényekkel vívott csatát a nap, így igazán feltöltődve érkezett a magyar együttes a tréningre.

Szokásos Pastor beszéddel kezdődött a foglalkozás. Körbe áll a csapat, hallgatja a mestert, aki lelkesítő beszédet tart. Olyat, ami után az embernek egyből kedve támadna, hogy meccset játsszon. A győzelem szó számtalanszor hangzott el. Magas szinten tud fanatizálni a spanyol mester.A bemelegítés után egymás közötti futball következett, a fiatalok nyertek, igazi presztízsrangadó volt a csata. Ezután jött a taktikai elemek gyakorlása, az élesítés, a Löwen elleni taktika átvétele, pontosítása.Ha nem jól csinált valamit a csapat, akkor Pastor megállította a játékot, lépésről, lépésre magyarázta el, hogy mit kell csinálni.Hangulatos kis tornateremben gyakorolt a MOL-Pick, amelynek érdekessége volt, hogy az oldalra felfüggesztett kosárpalánkon volt egy matrica: tilos zsákolni! Jót nevetett mindenki, a fotón is látszik a figyelmeztetés.

Mindenki rendben van, remek a hangulat, ezt mindig leírjuk, de tényleg hihetetlenül együtt van a társaság."Ricsi! Ne oda, mert ha oda helyezkedsz, akkor ott megvernek!" - szólt Pastor Bodó Richárdhoz. Mindenre figyel a Szeged trénere, mert a BL-ben apró dolgok dönthetnek. A Löwen elleni szerdai (kezdés: 20.45) csata pedig ilyen lesz.19.30-kor lett vége a tréningnek, ezután egy 30 perces buszút következett, majd vacsora. Mivel ma este a labdarúgó Bajnokok Ligájában két meccset is rendeznek, így a legtöbb szobában meccset néznek a játékosok.Szerdán délelőtt is lesz edzés. Ez bevett szokás Pastornál, ha 18 óra után van a meccs, akkor délelőtt is tart foglalkozást. Ekkor már a meccshelyszínen gyakorol a csapat. Legközelebb szerdán a tréning után jelentkezünk.Minden rendben volt az úton: semmi késés, a német pontosságot most is megtapasztalhattuk. A rossz hír, hogy Matej Gaber olyan beteg lett, hogy nem is tudott elutazni, így a fiatal Stefan Sunajko került be a keretbe. Frankfurt a főhadiszállás, a német nagyvárosban játszik majd szerdán 20.45-kor a MOL-Pick Szeged. A B csoportban utoljára lép pályára a magyar együttes, az ellenfele a Rhein-Neckar Löwen lesz.A reptértől 20 percet kellett csak buszozni, a reggeli -6 Celsius fok után napsütés fogadta a fiúkat. A Lindner Hotelben lakik a csapat, ebéd után pihenő következett. 17 órakor indul edzésre a csapat, 18 órától lesz a foglalkozás. Egyelőre nem a meccshelyszínen gyakorol Juan Carlos Pastor, ott majd szerda délelőtt tart foglalkozást a spanyol tréner.Ami talán jót jelent, hogy Breszt és Varsó után most nem havas pályán landolt a gép. Fehéroroszországban és Lengyelországban is fehér lepel fogadta a társaságot. Pedig még a hétfői előrejelzések havat jósoltak Frankfurtba is. Talán a napsütés jó kabala lesz, és sikerül idén először nyerni idegenben a Bajnokok Ligájában. A Szeged számára csakis a győzelem az elfogadható eredmény, mert csak így szerezheti meg a harmadik helyet.Pastor mester nem is gondolkodik másban, csak a győzelemben: - Fontos lesz, hogy pontosan, és precízen támadjunk, mert ha eladjuk a labdákat, akkor azt a Löwen gólokkal bünteti. Felállt fal ellen viszont nehezen támad a német együttes, amely biztos, hogy ismét hét játékossal támad ellenünk. Mindig is voltak nehézségeink, betegeink, sérültjeink, így azoknak kell megoldani a feladatot, akik a csapatot alkotják, erre pedig képesek vagyunk, hiszek a győzelmünkben - nyilatkozta Juan Carlos Pastor.