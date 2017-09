Meccsnap: útinapló a MOL-Pick Szeged zágrábi BL-túrájáról

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, A csoport, 2. forduló.Szombat, 20.00.a szegediekhez hasonlóan a PPD Zagreb szintén győzelemre készül: Kasim Kamenica vezetőedző sajtótájékoztatón elmondta, szerinte a Pick a Final Fourra is esélyes együttes – ezzel Zlatko Horvat csapatkapitány is egyetértett –, nehéz dolguk lesz hazai pályán. Közel sem elégedett a legutóbbi két döntetlenjükkel (a BL-ben a Kristianstad, a SEHA-ligában a Celje ellen ikszeltek), az ott mutatott játék biztosan nem lesz elég a sikerhez. Keretükből Dobrivoje Markovic sérüléssel, Zarko Markovic betegséggel bajlódott, de várhatóan mindketten ott lesznek ma a pályán.jó reggelt mindenkinek! Megvolt a hivatalos ébresztő, hamarosan reggelizik a csapat Zágrábban. A mai programban 10 órától videóznak a játékosok, majd 11.15-től edzést vezényel Juan Carlos Pastor és stábja az esti meccs helyszínén. Ebéd után jut még egy pihenő, majd 17.40-kor indul a csapat a sportcsarnokba, ahol 20 órától kezdődik a PPD Zagreb elleni BL-meccs, amin egyébként török játékvezetők fújnak.megkérdeztük Balogh Zsoltot, a szegediek klasszis átlövőjét, hogy mit vár a holnapi találkozótól:– Kemény meccs lesz, mert a horvátok otthon mindenkire veszélyesek. Tavaly a BL-ben csak 26–24-re nyertünk, akkor az utolsó pillanatokban szereztük meg a győzelmet. A nyári osztrák tornán magabiztosan vertük őket, nem szabad abból a találkozóból messzemenő következtetéseket levonni, azt az eredményt el kell felejteni. Kapusuk, Urh Kastelic tavasszal minket erősített – ez kétélű dolog. Szerintem a kapus ilyenkor előnyben van, Urh viszont nem volt olyan sokat nálunk, hogy mindenkit kiismerjen. Bízom benne, hogy nem kapja úgy el a fonalat, mint a Nantes kapusa, mert a két pontért utazunk a horvát fővárosba. Javítani szeretnénk, ez a célunk.szerencsésen megérkezett a csapat Zágrábba, már a vacsorán is túl vannak a játékosok. Az utazásokkal nem "spórol" a csapat: a nantes-i, múlt heti túra a repülőkkel adódó problémák miatt nyúlt hosszúra, míg ma összesűrűsödött a program, hiszen a 9.30-as videózással indult a nap, azóta pedig 12 óra telt el. A csapat ugyanabban a hotelben szállt meg, mint tavaly, akkor ez szerencsét hozott. Mára már nincs kötött program, a játékosok közül többen pihenni mentek, van, aki gyúrást kért, míg mások a hallban beszélgetnek. Az egyik horvát rádió a Pick három horvát játékosával, Blazeviccsel, Segóval és Bunticcsal reklámozta a találkozót, meglátjuk, mennyi nézőt vonz ez holnap.bőven lesz szegedi szurkoló a helyszínen is.lassan véget ér a délelőtti edzés, a MOL-Pick Szeged ebéd után száll buszra, és indul el Zágrábba. A Nantes elleni vereség után egyik szegedi játékos sem fogadná el az újabb kudarcot, ez látszott az edzésen is, ahol egy egyórás videózás után még bő másfél órán át gyakorolták a taktikai elemeket Balogh Zsolték. Jó hír, hogy mindenki bevethető. A múlt heti tizenhatos keret mellett Zubai Szabolcs és Fekete Bálint is elutazik, az csak a meccs előtt derül ki, hogy melyik tizenhat játékosát nevezi a Pastor. Mindenkinek jut feladat, mert hétfőn már a csurgói bajnoki következik.

Korábban

A keddi, orosházi bajnoki után nem sokat pihenhetett a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, szerdán már egy, tegnap pedig szintén egy foglalkozás szerepelt a programban. Jön a következő feladat, amely komoly súllyal bír, szombaton 20 órakor a horvát rekordbajnok, a Zágráb otthonában szerepel a csapat.Ma délelőtt még az újszegedi sportcsarnokban gyakorolnak a „kékek", majd a közös ebéd után a Pick csapatbuszával a horvát fővárosba utaznak. Közel hétórás út vár a kedvencekre. Mivel késő este van a meccs, így a Juan Carlos Pastor, Marko Krivokapics és Nenad Damjanovics alkotta edzői hármas a meccsnap délelőttjén edzést vezényel majd.Az elmúlt szezonban is találkozott egymással a két csapat a BL csoportkörében, akkor kiélezett csatában – a hajrában jóformán végig emberhátrányban játszott a Pick – 26–24-re nyerni tudott a Pastor-alakulat. Szegeden simább volt a meccs, 26–21-et mutatott a lefújás után az eredményjelző.A nyáron Ausztriában, a 21. Styrian Handball Days döntőjében mérkőzött a Szeged és a Zágráb. A finálé sima szegedi sikerrel ért véget: 34–25-re nyertek a hat gólig jutó Bodó vezérletével.Mindenképpen érdekesség lesz, hogy horvát oldalon ott van a keretben az a szlovén válogatott Urh Kastelic, aki tavasszal kölcsönben Szegeden védett.A találkozót a Sport 1 TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu útinapló formájában számol be róla, az esti BL-meccsről pedig szöveges online tudósítással jelentkezik. A csapatot elkíséri a Pick klubtévéje, a #kékek stábja is, a szimpatizánsok az októberi adásban láthatják majd a túráról készült kisfilmet.Szurkolókban sem lesz hiány, három busz, számos autó indul Szegedről, összesen 160 jegyet vásároltak a szegedi hívek.A csoport hétközi meccsén: Rhein-Neckar Löwen (német)–Wisla Plock (lengyel) 31–27. A 2. forduló további párosítása, szombat, 17.30: Vardar Szkopje (macedón)– HBC Nantes (francia). 18 óra: Barcelona Lassa (spanyol)– IFK Kristianstad (svéd).