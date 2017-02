Meccsnap! Útinapló a Pick BL-túrájáról!

Rajko Prodanovics örömmel fogadta az egykori szegedi társakat.

Itteni idő szerint 10 órakor reggelizett a csapat - ez otthon 8 óra. Hull a hó, most nincs annyira hideg, de senki sem megy pólóban edzésre..., elkél a nagykabát. Mindenki Bánhidi Bencét ölelte át, így indult a nap, a MOL-Pick Szeged beállósa ma ünnepli 22. születésnapját. Szergej Gorbok énekelt neki, Alen Blazevic magyar kívánt neki minden szépet és jót. A csapat hamarosan edzésre indul, Juan Carlos Pastor mindig tart foglalkozást, ha 18 óra után játszik a csapat. Mivel ma 18.30-kor kezdünk, így most is átmozgatja a fiúkat.Jó hangulatban telt az edzés. Futballal nyitott a csapat, Balogh, Gorbok, Buntic, Källman góljaira csak Obranovic válaszolt, így az öregek nyertek 4-1-re a fiatalok ellen.Hideg volt a csarnokban. Kint is az van, de bent az Arénában sem fűtöttek nagyon, igaz, így volt ez Kijevben is, sőt, Minszkben sem izzadt meg senki sem állva. Az edzés előtt Rajko Prodanovics várta a csapatot, a Pick egykori játékosát az egykori csapattársak átölelték. Rajko 86 kilogramm, sokat fogyott, de elárulta, hogy remekül érzi magát Bresztben.

Edzésen a MOL-Pick Szeged.

Ott volt Pavel Atman is, a breszti csapat orosz válogatott játékosa, azonban nem tud játszani csütörtök este, a vébén összeszedett sérülése még nem jött rendbe. Nagy ünnepre készülnek a fehéroroszok, a meccsnapon ünneplik meg a klub 80 éves alapítását, így "nagy fejesekben" nem lesz hiány a lelátón.Csütörtök délelőtt még edz a csapat, a foci után főként taktikai elemeket vettek át a szegedi játékosok, Pastor mester sokat dicsérte a fiúkat, remek a hangulat. A csapatkapitány, Zubai Szabolcs is kiemelte, hogy győzni jöttek Bresztbe.- Jó dolog, hogy jönnek a szegedi szurkolók, és arra kérek mindenkit, hogy otthon is sokan drukkoljanak nekünk. Együtt van a csapat, a mester kiválóan felkészített bennünket - nyilatkozta Zubai.

40 centis hó van Fehéroroszországban.

16.30: Kalandos volt az út! 2 órát késett a felszállás, a nagy havazás miatt indult a különgép később Budapestről. Az úton nem volt gond, José Manuel Sierra azért rendesen izgult, főként azután, amikor meglátta a kisgépet, amellyel Fehéroroszországba utazott a csapat, szerencsére a gyors felszállás után ő is megnyugodott. A spanyol kapus nem szereti a repülőutat, nem tartozik a kedvencei közé.Sokan olvastak, Alen Blazevic egy kisebb könyvtárral érkezett, de Szergej Gorbok is egy könyvet bújt az úton. A leszálláskor kicsit rázott a gép. Ekkor Sierra mellett Matej Gaber és Alen Blazevic is felemelte a fejét. Gorbok gyorsan megszólalt: " Üdvözöllek benneteket Fehéroroszországban!" Kicsit zötyögős volt a leszállás, de ez sem volt véletlen, hiszen -11 Celsius fok, és közel 40 centiméteres hó fogadta a csapatot.Azzal már előzetesen tisztában volt mindenki, hogy nem egyszerű bejutni az országba, tüzetes vizsgálat vár mindenkire. Az útlevélkezelés nem volt gyors, közel 40 perc alatt jutott be a csapat. Éppen a csúcsforgalom közepébe csöppentünk - 330 ezren élnek Bresztben -, így elég lassan értük el Hermitage Hotelt.

Leszállt a csapat Bresztben

"Egy hógolyócsata?" - kérdezte valaki a buszról való lelépés után. "Oké, csak Bodó Ricsi nem játszhat...!" Jót nevetett mindenki, mert sokan tudják, hogy a magyar válogatott átlövő hihetetlen bombákra képes.A szállás kitűnő, az ebéd is finom volt, most pihen a társaság, majd itteni idő szerint 20 órakor (otthon 18 óra) edzésen vesz részt. Legközelebb este jelentkezünk.

A Liszt Ferenc reptéren a csapat. Fotó: Süli Róbert

Késik a gép, ömlik a hó Bresztben, egyelőre a MOL-Pick Szegedet szállító különgépet nem tudják fogadni Fehéroroszországban. Thiagus Petrus és Bóka Bendegúz sérült, ők nem is utaztak a csapattal. Stefan Sunajko került be. Jó hír, hogy Sandro Obranovic és José Manuel Sierra rendbe jött. Este 20 órakor (magyar idő szerint ez 18 óra) lesz edzés, és csütörtök délelőtt is tart foglalkozást Juan Carlos Pastor és két segítője, Marko Krivokapics és Fekete Róbert.- Jól dolgoztak a fiúk, érzik, tudják, hogy fontos meccs vár ránk. Kulcs lesz a védekezés, a megfelelő ritmus. Remek csapat a Breszt, jó lövőkkel, remek beállóssal. A filozófiánk nem változik: mindig a következő meccset akarjuk megnyerni - nyilatkozta Juan Carlos Pastor.