Meg kell tanulni nyerni a Makó FC-nek

Szekszárd–Makó 0–0

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 4. forduló. Szekszárd, 100 néző. Vezette: Jakab Géza – közepesen (Mohos, Molnár M.).

Szekszárd: Filipánics – Károly, Fejes, Lékó (Rácz 76.), Nagyváradi (Turi 58.), Márton, Arena, Dallos, Kovács, Budai, Hegedűs (Bata 67.). Edző: Kvanduk János.

Makó: Garamvölgyi 6 – Rakonczai 6, Tóth I. 7, Sirokmán 7, Szil 4 (István 6, 59.) –Lipták Á. 6, Varga R. 6, Vajna 4 (Bánóczki 6, 46.), Széll K. 6, Babolek 6 (Tóth T. –, 91.) – Gémes 6. Edző: Méhes Tibor.

Sárga lap: Bata (70.), Kovács (75.), Arena (82.), ill. Babolek (35.), Lipták Á. (49.), Széll K. (82.).



Ahogy azt várni lehetett, a hazaiak uralták a mérkőzést az első perctől kezdve. Többet volt náluk a labda, komoly nyomás alatt tartva ezzel a Makót, nagy helyzetig azonban ritkán jutottak, leginkább pontrúgásból és bedobásból voltak veszélyesek.



A második félidőben többször vezethettek ígéretes ellentámadásokat a makóiak. Ezek között volt egy óriási lehetőség, amikor Gémes a védők közül ugrott volna ki, de egyikük két kézzel a nyakánál fogva rántotta le a csatárt.



A játékvezető nem látta szabálytalannak az esetet. Az utolsó negyedórában még egy makói szabadrúgást követően óriási bravúrral védte a szekszárdi kapus a kipattanót, összességében igazságos döntetlen született.



Méhes Tibor: – Gratulálok a fiúknak, mert nagyot küzdöttek. Sajnos a gólhelyzeteinket nem tudtuk berúgni, így a négy forduló alatt már másodszor nem kaptunk és nem rúgtunk gólt. Összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével. Bízom benne, hogy előbb vagy utóbb megtanulunk ebben az osztályban is nyerni, mert három döntetlen és egy vereség után most már nagyon szeretnénk győzni is.