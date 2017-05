Még mindig veretlen a HFC az NB III Közép csoportjában

Hódmezővásárhely–Gyula 1–0 (0–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 30. forduló. Hódmezővásárhely, 300 néző. Vezette: Antal Péter – jól (Szvetnyik, Molnár).

HFC: Bordás 7– Kormányos 6, Huszár 7, Pataki 7, Tóth J. 5,5 – Szilágyi 6,5, Marton 6 – Bartyik N. 6,5 (Fábián –, 80.), Végh 6 (Kökény –, 71.), Horváth B 5,5 – Szabó D. 5 (Orovecz –, 67.). Edző: Major László.

Gyula: Harman – Lipták, Okos, Nagy, Balogh, Zámbori, Pilán, Szántó, Styecz, Sipos, Erdős (Gábor-Lukács, 74.). Edző: Oláh Ferenc.

Gólszerző: Bartyik N. (47.).

Kiállítva: Pilán (90.).



A 30. fordulóból rendezett meccset Bartyik parádés szabadrúgásgólja döntötte el a Gyula ellen hazai környezetben. Nehéz összecsapás várt a HFC-re hazai pályán a Gyula ellen a harmadosztályban, mivel a vendégek a kiesés elől menekülnek.



Nem tudott komoly helyzetig eljutni a Gyula a mérkőzésen, míg a Hódmezővásárhely háromszor is ziccert alakított ki. Ezekből nem sikerült gólt szerezniük Major László tanítványainak, viszont a második félidő elején Bartyik Norbert káprázatos szabadrúgásból talált be.



Több gól nem is esett a találkozón, így győztek a vásárhelyiek, és továbbra is az ötödik helyen állnak a labdarúgó NB III Közép csoportjának tabelláján. A tavasszal még mindig veretlen Hódmezővásárhelyi FC szombaton 17.30-tól a Szekszárd otthonában lép pályára.



Major László: – A csapatom hozzáállásával elégedett voltam a mai mérkőzésen, viszont a mutatott játék hagyott némi kívánnivalót maga után. A győzelem azonban kárpótol minket.

További eredmények: Dunaújváros–Ferencváros II. 2–2, Pénzügyőr–Budafok 0–2, Szigetszentmiklós–Komló 7–0, Békéscsaba II.–Dabas-Gyón 7–1, Méhkerék–Szentlőrinc 1–4, Pécs–Paks II. 3–1, Dunaharaszti–Szekszárd 0–1.



A bajnokság állása

1. Budafok 30 24 3 3 63 – 20 75

2. Szigetszentm. 30 20 5 5 69 – 30 65

3. Pécs 30 20 4 6 73 – 22 64

4. Dunaújváros 30 16 7 7 60 – 35 55

5. HFC 30 15 8 7 44 – 33 53

6. Paks II. 30 15 6 9 54 – 39 51

7. Pénzügyőr 30 13 6 11 39 – 38 45

8. Szekszárd 30 11 11 8 30 – 27 44

9. Szentlőrinc 30 10 8 12 46 – 48 38

10. Dunaharaszti 30 10 5 15 35 – 41 35

11. FTC II. 30 9 7 14 42 – 48 34

12. Mórahalom 30 9 7 14 44 – 51 34

13. Dabas 30 9 7 14 26 – 33 34

14. Békéscsaba II. 30 9 6 15 41 – 60 33

15. Gyula 30 9 5 16 25 – 48 32

16. Dabas-Gyón 30 8 4 18 35 – 77 28

17. Méhkerék 30 7 6 17 28 – 50 27

18. Komló 30 2 3 25 21 – 75 9