Még nem múlt el nyomok nélkül a tavasz Csongrádon

A Csongrád-Kunság Aszfalt felkészülési programja:

Január 27., szombat 11.00 Csongrád-Orosházi Rákóczi Vasas SE. Január 31., szerda 18.00 Csongrád-Nagyszénás. Február 7., szerda 17.30 Csongrád-Szarvas. Február 10., szombat 11.00 Csongrád-Méhkerék. Február 14., szerda 18.15 Csongrád-Kiskunfélegyháza.

Bár csak jobb gólkülönbségének köszönhetően, de megelőzi a Csongrád megyei I. osztály tabelláján az Ásotthalmot a Csongrád-Kunság Aszfalt SE, amely őszi bajnokként várhatja a tavaszi rajtot. Gondolhatnánk, hogy a jó szereplés viszonylag kevés problémát hozott magával az ősszel, az első hét fordulóból öt győzelmet könyvelhetett el az együttes - az egyetlen vereséget pedig november elején szenvedte el a gárda, amelyet ekkora már nem Szűcs Róbert, hanem Borbás Zsolt edzett. Azonban nem a szezon közben beugró szakember vezényli a csapatot a téli felkészülés során, hiszen az új évnek már Paksi Péterrel futottak neki Csongrádon. Juhász Sándorék igen eredményesen is futballoztak, hiszen csupán két találkozón nem vették be az ellenfelek kapuját: az Ásotthalom elleni egyetlen vereség mellett az Algyőnek nem tudtak gólt rúgni, mindezzel együtt is csupán az utolsó fordulóban álltak az élre, köszönhetően a homokháti rivális pontvesztésének is.- Az egész őszi idényt befolyásolták a tavasszal történtek, a pontlevonás, és az elbukott bajnoki cím. Nyáron új erővel és új szponzorral, kicsit a csapatot felfrissítve futottunk neki az idénynek. Gondjainkat tetézte az edzőváltás, Szűcs Róbert kiváló munkát végzett, de nem gördítettünk akadályt a távozása elé. Köszönöm Borbás Zsolt munkáját is, mert egy hálátlan feladatot kapott, sok problémával kellett szembenéznie. Nem volt mindig jó a játékunk, a fejekben és a lelkekben ott voltak még a tavaszi események, de nem csak a játékosokat, a vezetőket is megviselte az ügy. - összegzett lapunknak Kiss István, a Csongrád-Kunság Aszfalt elnöke.A klubvezető Paksi Péter érkezésével kapcsolatban kifejtette, Borbás Zsolttal közös megegyezés útján váltak el, mert úgy érezték, egy tapasztaltabb szakemberre lenne szükségük. - Szeretnénk megnyerni a bajnokságot, céljainkhoz pedig egy ilyen edzőre volt szükségünk. - Szó sincs arról, hogy kötelező lenne az aranyérem, nem dől össze a világ, ha nem sikerül, de ez a célunk. Bár az egyesület többi csapata és részlege is jól működik, rendben van az utánpótlásunk, de 2017 egy fekete év volt számunkra. - nyilatkozta Kiss István, majd hozzátette, szeretnék kiszolgálni a rendre nagy létszámban jelenlévő közönségüket is a jó és eredményes játékukkal. A keretben bekövetkező esetleges változásokról elmondta, két-három meghatározó játékost szeretnének szerződtetni, bár továbbra is a helyi játékosokra szeretnének támaszkodni, viszont az ő helyzetüket az egyetemi tanulmányok nehezítik. A csapattól eddig ketten távoztak, a kapus Oroszi Tibor és az ősszel négy gólt szerző Huszka Milán Kiskunfélegyházára szerződött.Paksi Péter január nyolcadikán tartotta az első foglalkozást a keret tagjainak, az őszi bajnok pedig heti négy közös foglalkozással készül a tavaszi rajtra. Az első edzőmérkőzését január 20-án, a Hódmezővásárhelyi FC ellen játszotta a csapat, ahol 5-2-es vereséget szenvedett. A Csongrád összesen hat találkozót játszik a SZVSE elleni rajtig, ezt a programot pedig kiegészíti a Téli bajnokságban való részvétel, ahol házigazdaként a Tömörkénnyel, a Mindszenttel és a Nagymágoccsal találkozik a csapat.