Még ráér a magyar kupa

A bajnokság állása



1. Alba Fehérvár 15 12 3 1227 – 1132 0.90

2. Körmend 15 10 5 1263 – 1106 0.83

3. Zalaegerszeg 15 10 5 1285 – 1240 0.83

4. Szolnok 15 9 6 1277 – 1165 0.80

5. Falco 15 9 6 1260 – 1177 0.80

6. Kaposvár 15 9 6 1190 – 1206 0.80

7. Szedeák 15 8 7 1253 – 1219 0.77

8. Pécs 15 8 7 1198 – 1214 0.77

9. Sopron 15 7 8 1183 – 1130 0.73

10. Kecskemét 15 7 8 1084 – 1144 0.73

11. Atomerőmű 15 5 10 1194 – 1270 0.67

12. Jászberény 15 5 10 1137 – 1215 0.67

13. MAFC 15 3 12 1108 – 1255 0.60

14. Vasas 15 3 12 1178 – 1364 0.60

Majdnem egy hete volt már a Naturtex-SZTE-Szedeák Pécs elleni bajnokija, ám röviden nem árt rá visszaemlékezni: még a szegedi játékosokat is meglepte, hogy harminckilenc ponttal, 101–62- re tudtak győzni a férfi kosárlabda NB I A csoportjában.– Csodálkoztunk, hogy ennyire egyszerű meccs volt. Nekünk minden bejött, a Pécsnek szinte semmi, ám biztos, hogy nincs ekkora különbség a két csapat között – fogalmazott Révész Ádám, aki tizenkét pontot dobott, beállítva a szezoncsúcsát, amit a MAFC ellen ért el még novemberben.A még mindig csak 21 éves centerre és társaira komoly terhelés vár: a mai, 18 órakor kezdődő kecskeméti bajnoki után vasárnap a Zalaegerszeget fogadják, jövő szombaton a Falcóhoz utaznak, február 16-ától pedig a magyar kupában érdekeltek. Ha a negyeddöntőben legyőzik a Pécset, újabb két összecsapás vár rájuk, az úgy két és fél hét alatt összesen hat meccset jelent.– Nem lesz könnyű időszak. A rotációnk elég szűk, ráadásul Juhos Levi és Bán Tibi is sérüléssel bajlódik, nem biztos, hogy tudnak Kecskeméten játszani. De nagyon motivált mindenki, hiszen számunkra a bajnokságban a rájátszásért küzdeni, valamint a kupában már elődöntőt játszani is hatalmas dolog lenne – fogalmazott.Na igen: hiába lesz két hét múlva a győri nyolcas döntő, most még nem szabad erre figyelniük a szegedieknek. A kupa mellett ugyanis a bajnokság legalább ilyen fontos, és a Kecskemét, valamint majd hazai pályán a Zalaegerszeg is verhető ellenfél. Nehéz, de verhető.– Mi minden esetben a következő mérkőzésre koncentrálunk, nem pedig arra, hogy később hol és mikor kellene nyernünk. A Kecskeméttel január elején játszottunk hazai pályán, le is győztük őket – mondta Révész a 86–77-re végződő találkozóról. – Visszanéztük azt a találkozót, a figurákra még emlékszünk, hiszen egyszer már felkészültünk belőlük. Idegenben nem vagyunk esélyesek, de egy percig sem hagyjuk majd magunkat – tette hozzá.Rápillatva a tabellára az is tét, hogy leszakítja-e ellenfelét a Szedeák, vagy a nyakára húzza-e a kecskemétieket.