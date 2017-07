Meg tudjátok csinálni! Ma este 20.30-tól lehet szurkolni, jön a magyar-horvát vb-döntő

A görögök ellen ezt fantasztikus védekezéssel harcolták ki a magyarok, majdnem 20 percen át nem kaptak gólt az elődöntőben. Az ellenfél viszont még nagyobb teljesítményt vitt véghez: egy hihetetlen mérkőzésen a jelenleg minden lehetséges címet védő favorit, Szerbia ellen nyert. Gólparádét rendeztek a horvátok, a mi erősségünk viszont a védekezés.A kérdés tehát, hogy kinek a stílusa érvényesül majd, megkérdezett szakértőink a cikk mellett jobbra ezt a témát is érintik.Egyben biztosak lehetünk: a káprázatos hangulatot teremtő közönség a magyarokkal lesz, ami láthatóan erőt ad a srácoknak. Nagyon szurkolunk nekik, különösen a szegedi nevelésű és származású Török Bélának, akinek édesapjától is kértünk véleményt a meccs előtt.Az eredetileg kijelölt helyszínen, a Margit-szigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában rendezik a mérkőzést. A vizes sportágak nemzetközi szövetségének (FINA) pénteki tájékoztatása szerint a megbeszélések során – amelyek témája a finálé Duna Arénában való megrendezése volt – a hivatalos időmérést végző cég, az Omega képviselője jelezte: az úszóviadal este nyolc órai befejezését követően lehetetlen másfél óra alatt teljes védettséget kialakítani az infrastruktúrának, amit másnap is használnak, továbbá installálni a vízilabdához szükséges berendezéseket.

Vb-várakozás

– Meccsről meccsre hihetetlen fejlődésen mennek keresztül a fiúk, és biztos nem akarnak megállni, tudják még ezt fokozni. Sukno és Jokovic semlegesítése fontos feladat lesz, és persze annak a fantasztikus védekezésnek a megismétlése, amit eddig mutattak. Képesek rá, bízom bennük!– A fiam teljesítményére büszke vagyok, jól játszik, de egy-két gólt még hiányolok tőle. Talán most, a döntőben villan. Lenyűgözőek a magyarok, de a horvátokat is tíz gól alatt kell tartaniuk, ami kihívás, ez eddig senkinek nem sikerült a vb-n.Nagy Viktor védéseire és a kiváló blokkokra most lesz a legnagyobb szükség, e téren kimagasló teljesítmény kell. A támadójáték és az emberelőnyök kiharcolása miatt fontos lesz, hogy a centereink miként tudják elfoglalni a helyüket a vb legjobbjainak számító horvát bekkekkel szemben.