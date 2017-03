Megadtak, majd visszavontak egy 11-est: Szeged 2011-Mosonmagyaróvár 0-0

Szeged 2011-GA-Mosonmagyaróvár 0-0

Labdarúgó NB II, 25. forduló. Gyula, 150 néző. Vezette: Takács János (Szilágyi, Kulcsár).

SZEGED 2011: Szántai - Farkas M., Tóth G., Mészáros M. - Achim, Farkas A. (Geiger, 56.), Horváth A. (Coroian, 68.), Király, Zabari - Germán, Zádori. Vezetőedző: Klausz László.

Mosonmagyaróvár: Tarczy - Bohner, Koszó, Deák I., Galambos (Kószás, 91.) – Lázár P. - Bartos (Németh 87.), Schmatovich, Czár – Darázs, Laki B. (Jasarevic, 17.). Vezetőedző: Király József.

Sárga lap: Németh (88.).



Vége a mérkőzésnek. Az első félidőben keveset, a másodikban már többet tett a győzelemért a Szeged 2011-GA, ám hiába ítéltek 11-est, azt az asszisztens tanácsára a bíró visszavonta. Pedig Kulcsár Judit leszaladt az alapvonalra, amely vélhetően egyértelmű jele a büntetőnek. Mégsem...



91. perc: Germán készíti le a labdát, Király fölélő 19 méterről.



89. perc: Geiger érkezik egy beadásra, melléfejel.



88. perc: Németh rögtön sárgát kap.



87. perc: Bartos helyett Németh a pályán.



83. perc: hazai 11-es! Zádorit ütik el a 16-oson belül, büntető. Mégsem: az asszisztens asszony felülbírálja bíróját, kifelé szabadrúgás... Ilyet!



75. perc: remek szegedi egyérintő után a kiugró Geiger és saját kapusa elől ment a védő.



70. perc: Zádori lapos lövése Tarczy kezébe szalad.



68. perc: hazai csere: Horváth A. helyett Coroian érkezik.



65. perc: Geiger a bal oldalon betört, egy beülős libellével megmozgatta védőjét, majd jobbal a felső lécre bombázott.



63. perc: Schmatovich lövését eldőlve védi Szántai. Talán mellé is ment volna.



62. perc: Ez igen! Geiger cselez, nem tudják tartani, a 16-osról lő, Tarczy lábbal véd, a felpörgő labdát Zádori jobb külsővel az oldalhálóba lövi. Ilyen akció kellene több.



60. perc: Germán vállalkozik lövésre, amely után Tarczy bravúrral oldalra tolja a labdát.



56. perc: Farkas A. helyére Geiger érkezik. Meg reméljük egy kicsit több kreativitás.



50. perc: Tóth G. minden rutinjára szükség volt, hogy utolsó emberként mentsen egy kontránál.



48. perc: Horváth A. szerez labdát harcosan, majd pár méter vezetés után rálövi a labdát 20 méterről, mellé.



47. perc: Zabari ad be megint, ment a védő.



46. perc: a vendégek folytatják a mérkőzést. Nem változtatott egyik edző sem.



Unalmas első félidőt produkáltak a csapatok, nem volt komoly helyzet, sőt lövés sem igazán. A Szeged 2011-GA főleg a bal oldalon tudta megbontani a vendégek védelmét, de ez túl kevés és pontatlan próbálkozás volt.



45. perc: vendégszabadrúgás a 16-oson éppen kívül, balról a 11-es magasságából. Jasarevic lapos lövését, beadását kivágják a szegedi védők.



42. perc: az első vendéglehetőség, amelynek végén Darázs belsőzése gyenge.



41. perc: Takács játékvezető nem érzi, mi a szabálytalan és mi nem az. Mindkét oldalon koppan a boka a labdaátvétel után, itt lefújja, ott nem. És ez csapattól függetlenül így van.



31. perc: Zabari balról bead, Zádori érkezik a rövidre, mentenek előle, szöglet.



29. perc: Király keresztlabdája pontos Achimnak, aki finoman belsővel passzolna középre, de mély a labdája, Tarczy felszedi.



25. perc: bedobások, kirúgások, szabadrúgások, hazaadások - ezek jellemzik most a meccset lövések és helyzetek nélkül.



17. perc: Zabari ment el a bal oldalon, beadását Tarczy lehúzza. Laki megsérült, legjobb gólvágóját veszti el a vendégcsapat, helyette Jasarevic jön.



11. perc: az első szögletet a vendégek rúgják, Schmatovich a röviden pörget, mellé, nem volt veszélyes.



5. perc: Tóth G. előreívelését megcsúsztatja Zádori, Zabari lesen.



2. perc: Germán szerez labdát, megindul, egy csel után jobbal a 16-os körívéről lő, de blokkolják.



1. perc: a hazai csapat kezdte a mérkőzést. A Mosonmagyaróvár komoly falat húzott a saját kapuja elé, a legelső játékosuk, a 11 gólos Laki a kezdőkörben szaladgál.



A hazaiaknál az alapszín a kék fekete nadrággal, míg a vendégeknél a fehér kék betétekkel.



Egy 426 perce gólt nem kapó hazai csapat és egy sebzett vad - a Szeged 2011-GA az NB II legjobb védelmével rendelkezik, míg a Mosonmagyaróvár legutóbb 4-0-ra kapott ki otthon a Dorogtól mindenki megdöbbenésére. Így várják a felek a mai hétközi bajnokit Gyulán.



Korábban:



A labdarúgó NB II legstabilabb védelme a Szeged 2011-GA együtteséé: 24 mérkőzésen 15 kapott gól a mérlege. És ez bizony éppen elég volt, hogy legutóbb a kapus Szántai vezetésével egy pontot szerezzen Zalaegerszegen. Ma 15 órától a Mosonmagyaróvár látogat Gyulára.



– Meglepett a kisalföldiek otthoni 4–0-s veresége a Dorog ellen – mondta Klausz László, a Szeged 2011-GA vezetőedzője. – Mégsem vagyok biztos abban, hogy ezek után ellenünk beállnak a saját kapujuk elé. Nem ívelgetnek, inkább játszanak, és megpróbálják a földön kihozni a labdát. Ezt kell nekünk megakadályozni, miközben vigyáznunk kell, mert jól kontráznak a bajnokságban 11 gólos Laki vezetésével. Kíváncsi leszek, hogyan reagálunk majd mi az ő stílusukra, illetve ők mit kezdenek majd a mienkkel.



A SZEOL SC ma 15 órától a legutóbb Békéscsabán 2–0-ra nyerő Szolnok vendége lesz.



– A csapatom jól pörög, ezzel nincs baj, csak a gólok nem jönnek a meccseken – nyilatkozta Zoran Kuntics, a szegediek vezetőedzője. – A Szolnok stabil együttes, amely tavasszal még nem kapott gólt... Jól védekeznek, kiváló az erőnlétük, így nem lesz könnyű dolgunk. A budaörsi utolsó 20 perc botrányos volt, azon kívül a többi időszakban egyik ellenfelünk sem volt jobb nálunk. A hangulattal és a munkával nincs gond, készült mindenki becsülettel, sérültünk sincs Harsányit és Puskást kivéve. Nüanszok döntenek egyik-másik játékos között, ezért változtatok rendszeresen a kezdőn. Erre készülök most is, de hogy mit, azzal még várok a meccsig.