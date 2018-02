Megállítanák Bujkáékat

Szentesen sok néző biztatására lehet számítani, amire most különösen szükség lesz. Rivális érkezik a Kurca-partra, méghozzá az a Fradi, amely ellen hazai pályán veretlen a Hungerit: a tavaly nyáron alakult csapatot felkészülési mérkőzésen legyőzték, a magyar kupában pedig ikszeltek a három volt szentesit (Bujka Barbara, Kövér-Kis Réka, Gémes Anett Alexa) is felvonultató zöld-fehérek ellen. Idegenben viszont mindkétszer kikaptak, az Eger elleni vereség után pedig különösen jót tenne egy önbizalom-növelő siker.



– Az egriek elleni meccs megviselt minket, hiszen egy rossz kezdéssel megpecsételtük a sorsunkat, ezt a hibát most nem követhetjük el – nyilatkozta érdeklődésünkre Hevesi Anita, a Szentes játékosa. – Nemcsak nekünk fontos ez a meccs, a Fradinak is. A rivális megállításához ki kell kapcsolni a játékból Bujkát, rá nagyon építenek, de végzetes lenne csak rá figyelni. Az első perctől százszázalékos koncentrációval legyőzhető a Fradi, főként ha az egriek elleni meccshez képest több összjáték lesz közöttünk, ez nagyon hiányzott akkor, tanultunk belőle. Ott lesz a szurkolótáborunk is, amely mindig pluszerőt ad, annyira lelkesek. Együtt kell ezt megcsinálnunk, és ha maximum hét-nyolc gólon tartjuk az ellenfelet, akkor sikerülhet is – véli Hevesi.



A szegedienek ujjgyakorlatnak kell lennie az UVSE II. elleni bajnokinak – a két fél őszi összecsapásán 14–8-as Tisza-parti siker született –, de Lehmann István vezetőedző hangsúlyozta: nekik is el kell kerülniük a gyenge kezdést, hiszen a múlt héten ez kétszer is megtörtént.