Megálmodta, megcsinálta: a tollaslabdázó Pápai Balázs kijutott az ifjúsági olimpiára

12 évesen kitalálta, 18 évesen megcsinálta. Irány Buenos Aires!

Pápai Balázs kiharcolta az indulási jogot az ifjúsági olimpiai játékokon. Fotók: Goodwill Pharma Tisza Tollas SE

Oklevél, 2018, ifjúsági olimpia.Ezek a címszavak szerepeltek a tollaslabdázó Pápai Balázs 12. születésnapi buliján a tortán. Már akkor azért edzett és készült a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE játékosa, hogy kijusson a világeseményre, ahol 14 és 18 év közötti versenyzők vehetnek részt. A több hónapos kvalifikáció most zárult le, és véglegesen eldőlt: Pápai utazhat Buenos Airesbe.– Az utolsó verseny Horvátországban volt, itt már csak arra kellett figyelni, ne előzzenek meg annyian, hogy kiszoruljak a kvalifikációt érő helyekről. A világranglistáról huszonheten szereztek indulási jogot, én a huszonnegyedik helyen állok, szóval sikerült – kezdte Balázs.– Aputól tudtam meg a hírt, aki a verseny során végig figyelte a világranglistát, és számolgatott. Azt mondja, már csütörtökön tudta, hogy sikerült, de megvárta, amíg kiesem, így nekem csak szombaton szólt. Amikor hazaértem, a Squash Clubban vártak a családtagok és a barátok. Amikor megöleltem anyut, akkor sírtam el magam, kijött az összes addigi feszültség.A mezőny 32 játékosból áll, a fent említett 27-et a legjobb afrikai, a rendező ország képviselője és három szabadkártyás egészíti majd ki. Nyolc négycsapatos csoportban küzdenek októberben, ahonnan az első helyezettek jutnak a negyeddöntőbe.– Májusban rendezik a csapatbajnokságot, utána tartok egy pihenőt, hosszú volt az utóbbi pár hónap. Júliustól kezdődik egy három hónapos időszak, amely során napi két-három edzéssel készülök a versenyre – mesélte a 18 éves tehetség, akinek edzője az indonéz Didi Purwanto, míg a felkészülésben a szintén indonéz Joyireh Avi Manasye segítette.Ez lesz a harmadik ifjúsági olimpia, amelyet a hagyományos játékokhoz hasonlóan négyévente rendeznek. 2010- ben Szingapúrban, 2014-ben a kínai Nankingban volt a multisportesemény. Magyar tollaslabdázó korábban nem kvalifikált, most Pápai mellett a nőknél a korábban szintén a szegedi klubban versenyző Sándorházi Vivien is kijutott.– Párost nem rendeznek, ám az egyéni verseny mellett csapatban is kipróbálhatjuk magunkat. Az összesen hatvannégy versenyzőt négyfelé osztják nemzetiségtől függetlenül, egy játékos maximum két pontig lehet a pályán folyamatosan, az a csapat nyer, amelyik hamarabb eljut százig. Ez már inkább a show része a versenynek, de biztos, hogy jó buli lesz – tette hozzá Pápai Balázs.