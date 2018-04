Megcélozzák az NB I-et: a Szegedi RSE női röplabdacsapata második lett az NB II-ben

Tavaly ősszel kíváncsian vártuk a női röplabda NB II küzdelmeit, hiszen korosztályban is beért a Szegedi RSE évek óta tudatosan és remek munkával fejlesztett utánpótlás-nevelése, és a legidősebbek elindulhattak a felnőttbajnokságban. Első szezonjukban nem akármilyen eredményt értek el: a második helyen végeztek, pedig többnyire idősebbekkel küzdöttek meg, és olyan erős riválisokkal csatázva sikerült dobogóra érniük, mint az MTK és az Újpest.– A legnagyobb szó az volt, amikor a későbbi bajnok Kecskemétet legyőztük – kezdte szezonértékelőjét a csapat vezetőedzője, Strezeneczki Gyula. – Az NB I-es osztályozójára váró riválissal szemben nyújtottuk a szezon legjobb produkcióját, aztán a Tata elleni vereséggel jött egy kis hullámvölgy. Így is másodikok lettünk az első szezonunkban, amire nagyon büszkék vagyunk. Pláne azok után, hogy szerény célokkal vágtunk az idénynek, hiszen sok ifjúsági korú játékos kapott helyet a csapatban. Csak szettek megnyerésében gondolkodtunk, amelyekből végül meccsek lettek.Strezeneczki Gyula jó ideje segíti a tudatos utánpótlás-nevelést a klubnál, a felnőttcsapat nagy részével már négy éve együtt dolgozik.– Ezért is voltunk erősek, hiszen együtt tudtunk mozogni. A játékunkat látva azt mondhattuk: igen, ez a mi csapatunk! A felnőttkeret nyolcvan százaléka saját nevelésű játékosból áll. A hullámvölgy elkerülésével akár már most is osztályozóig juthattunk volna, de egy-két éven belül szerintem már nem okozhat gondot az NB I-be kerülés. Egyre több sportolónkat hívják a korosztályos válogatottakba, így a folyamatos fejlődésünk garantált – véli a tréner.A tavaly ifjúsági bajnokságban indult csapat egészült ki pár huszonévessel, a játékosok pedig remek egységet alkotnak. Nem véletlen, hogy jövő héten a magyar leány U19-es válogatott Szegeden edzőtáborozik, és az NB II-ben vitézkedő együttessel meccset is játszik.Az NB II-ben második helyen végzett Szegedi RSE névsora: Fürdök Nóra (csapatkapitány), Vass Violetta, Molnár Dóra, Kádár Gréta, Kovács-Fiskus Fanni, Kaszás Emma, Sipka Bernadett, Fürdök Lilla, Baráth Dominika, Cseh Bianka, Hüse Zsófia, Mátyus Dorka, Borsi Judit, Piller Mimi, Strezeneczki Gyula (vezetőedző), Bondor Tamás (másodedző).