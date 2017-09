Megdolgozott az egy pontért a Szeged 2011-GA

További eredmények:

Békéscsaba–Zalaegerszeg 0–2, Gyirmót–Soroksár 1–1, Szolnok–Mosonmagyaróvár 1–0, Budaörs–MTK 0–2, Budafok–Sopron 1–0, Vác–Győr 2–0, Cegléd–Kisvárda 1–1, Dorog–Kazincbarcika 0–1, Csákvár–Siófok 2–2.

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 7. forduló. Nyíregyháza, 2113 néző.Oláh Gábor (Márkus, Punyi).Megyeri – Hinora, Fodor F., Kelemen D., Rubus – Holdampf (Dragóner, 77.), Kártik – Pekár, Kesztyűs (Csilus T., 81.), Rezes (Gajdos, 91.) – Rudolf G.Lucsánszky Tamás.Szántai – Coroian, Farkas M., Causic, Zabari – Horváth A. – Molnár J., Nicorec (Germán, a szünetben), Pászka (Papp F., 86.), Beke (Balázs R., 65.) – Zádori.Supka Attila.Kelemen (77.), Kártik (84.), ill. Beke (19.), Zabari (54.), Horváth A. (60.), Molnár J. (76.), Causic (88.).Remek hangulatban játszott egymással Nyíregyházán a két csapat, amelyen a hazaiak próbálkoztak többet. Főleg távoli lövésekkel tesztelték Szántait, aki remekül állta a sarat, Kártik fejesénél pedig szerencséje is volt, amikor a kapufa segített neki.A második játékrészben még nagyobb nyomás nehezedett a vendégkapura, de az ívelgetések, a szabadrúgások semlegesítése nem okozott gondot a védelemnek. Sőt Molnár J. és Germán is csak kevéssel maradt le a másik kapu előtt a labdáról.A Szeged 2011-GA egymás után negyedik mérkőzésén nem kapott akcióból gólt, az előző meccsen a budaörsi Czvitkovics 11-esből vette be a kaput, előtte pedig augusztus 13-án a Vác tudott betalálni akcióból.Supka Attila: – Megdolgoztak a fiúk a pontért és az egy plusz szabadnapért. Kemény mérkőzés volt, amelyen főleg távoli lövésekből veszélyeztetett a hazai alakulat, de jól bírtuk a nyomást. Újra nem kaptunk gólt, ez erősíti a csapatszellemet.1. MTK 7 6 1 0 15 – 4 192. Kisvárda 7 5 2 0 16 – 6 173. Kazincbarcika 7 4 2 1 10 – 10 144. ZTE 7 4 1 2 12 – 9 135. Nyíregyháza 7 3 3 1 12 – 8 126. Szolnok 7 3 2 2 9 – 6 117. Békéscsaba 7 3 2 2 7 – 5 118. Gyirmót 7 3 2 2 12 – 11 119. Szeged 2011 7 3 2 2 8 – 7 1110. Cegléd 7 3 1 3 8 – 8 1011. Soroksár 7 2 4 1 7 – 6 1012. Vác 7 2 3 2 4 – 6 913. Budafok 7 2 2 3 6 – 9 814. Győr 7 2 1 4 6 – 8 715. M.-magyaróvár 7 1 3 3 5 – 8 616. Dorog 7 1 2 4 10 – 12 517. Budaörs 7 1 2 4 13 – 16 518. Siófok 7 1 1 5 7 – 14 419. Csákvár 7 0 3 4 6 – 12 320. Sopron 7 0 3 4 1 – 9 3