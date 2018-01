Megérezte a rutin hiányát az FK Szeged

Az FK 1899 Szeged felkészülési programja:

január 27., 15.00 FK Szeged-UTC. Január 31., 18.00 Kiskundorozsma-FK Szeged. Február 3., 10.00 FK Szeged-Ásotthalom. Február 7. 19.00 FK Szeged-Bordány. Február 10. 10.00 FK Szeged-SZEOL SC U19. Február 14., 19.00 FK Szeged-Tiszasziget. Február 17. 10.00 Algyő-FK Szeged.

Mindössze tíz pontot szerzett az FK 1899 Szeged a Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság őszi idénye alatt: a kék-feketék így a mezőny utolsó előtti helyéről várhatják a tavaszi folytatást. A nehéz szezont egy októberi edzőváltás is nehezítette, a klubhoz nyáron érkezett Kiss Balázst a csapat korábbi játékosa, Boldizsár Bálint váltotta. Az FK-nak mindössze egyetlen mérkőzése volt, ahol nem kapott gólt, a Deszken aratott 1-0-s győzelem alkalmával maradt érintetlen a szegediek kapuja, és bár nagyon nem szórták meg az együttest, de a szoros meccsekből - leszámítva a Szentes elleni, 92. percben lőtt góllal megnyert találkozót - rendre rosszul jött ki a gárda. Az eredeti terv az első tíz hely valamelyikének megszerzése volt a Felső Tisza-parton, ez ugyan jelenleg sem elérhetetlen, de a prioritások tekintetében megelőzi az, hogy jövőre is megyei I. osztályú meccseket játszhassanak a Molnár Zsozsi lelátó előtt.- Nem úgy alakult az őszünk, ahogy azt szerettük volna. Ez nem azt jelenti, hogy csak az edző hibázott volna, de a vezetőségnek döntenie kellett. Balázs lelkiismeretesen dolgozott, köszönjük a munkáját és sok sikert kívánunk neki a folytatásban. Bálint szintén egy fiatal, ambiciózus edző, aki mivel egykori SZEOL és FK-játékos, jobban ismeri a megyei mezőnyt, ebből kifolyólag fog tudni segíteni nekünk az erősítésekben, és nagyobb létszámú edzéseket vezényelhet. Bízhatunk benne, hogy vezetésével elérjük a bennmaradást. - válaszolta lapunknak Havas Péter, az FK 1899 Szeged elnöke. Hozzátette, ismerős a helyzet számukra, hiszen az első megyeegyben töltött évük alkalmával tizenötödikként fordultak, akkor pedig egy erősebb bajnokságban sikerült jobb tavaszt produkálni. - Nem lehetetlen a küldetés, úgy gondolom, öt csapatnál erősebbek vagyunk. Az ősszel elveszítettük a közvetlen riválisok elleni mérkőzéseket, talán azért is, mert sok újoncot és fiatalt avattunk, hiányzott belőlünk a rutin. Egy csapat megérzi, ha egy Turján Gyuri kiválik a védelemből, de ugyanígy éreztük Benkő Jakab távozását is, nem tudtuk pótolni ezeket a távozókat. Bízom benne, hogy vezérbikáink továbbra is ott lesznek a pályán a tavasszal. - fogalmazott Havas Péter.A keret tagjai számára Boldizsár Bálint január 18-án vezényli az első edzést, majd két nappal később az ifjúsági csapat elleni egymás közti játékkal rajtol az edzőmeccsek sora, amelyből összesen nyolcat játszik a bajnoki rajtig az FK. A keretbeli változásokat illetően Havas Péter konkrétummal egyelőre nem kívánt szolgálni, ám annyit elárult, az új emberek mellett várhatóan több olyan arc is feltűnik az öltözőben, akik korábban is erősítették már az FK Szegedet.