Megérezték Thiagus Petrus hiányát: nem várt vereséget szenvedett a MOL-PICK Szeged

Szerdán bajnokit játszanak hazai pályán



A MOL-PICK Szeged tegnap érkezett haza, holnap pedig már bajnokit játszik. A K&H ligában 18 órától az újszegedi sportcsarnokban a Budakalászt fogadja, amely a tabella nyolcadik helyén található.

Sego jól teljesített a kapuban, de a szegedi védekezés összességében megint gyenge volt.

Fotó: IFK Kristianstad

Nehéz egy ilyen meccs után felocsúdni, hiszen minden MOL- PICK Szeged-szurkoló abban reménykedett, hogy a Barcelona elleni parádés győzelem lendületet ad a csapatnak, és folytatja a sikeres sorozatot a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Nem így történt, a svéd bajnok IFK Kristianstad egy góllal, 33–32-re legyőzte a magyar alakulatot Egy hete az internet világa tele volt a Csodás!, Bravó!, Ez az, fiúk! hozzászólásokkal. Most viszont a Mi volt ez?, Nagyon gyenge!, Ezt nem hiszem el! a legjellemzőbb megállapítások.– Sajnos döntőnek bizonyult, hogy nagyon gyengén kezdtük a meccset – nyilatkozta Juan Carlos Pastor vezetőedző még Svédországban. – Támadásban rossz döntéseket hoztunk, a lövéseink pontatlanok voltak. Abszolút nem tudtuk kontrollálni a játékunkat, ebből adódott, hogy rengeteg labdát elszórtunk. Mi sem bizonyítja jobban a sok hibát, mint hogy nem mindig akkor lőttünk, amikor kellett volna, vagy éppen nem játszottuk ki a megbeszélt figurát. Ezeknek az eredménye volt, hogy a hazaiak végig vezettek az első harminc percben.A szegedi védelem megint nem volt masszív, az a védekezés, amely az elmúlt szezonban jellemezte a PICK-et, nyomokban sem volt felfedezhető.

– Megéreztük Thiagus Petrus hiányát, ő lábfejsérülés miatt nem tudott itt lenni – mondta Pastor. – Bizony, ő alappillére a védekezésünknek. Bánhidi Bence sem volt teljesen egészséges, így nem működött tökéletesen a védekezés. A sérülések más csapatokra is jellemzők, de minket az elmúlt időszakban különösen sújtanak. Volt egy remek periódusunk, amikor átvettük a vezetést, sőt két góllal is elmentünk, akkor úgy tűnt, hogy minden rendben lesz. Pont ekkor történtek érdekes dolgok a pályán, de nem ez vezetett a vereségünkhöz, hanem a gyenge teljesítményünk.A tréner nem akarta a játékvezetésre fogni a vereséget, de azért a két lett sporttárs rendesen benne volt abban, hogy szegedi vezetésről megfordította a meccset az IFK. Hetesek, két percek maradtak el, és zsinórban adták a labdát érthetetlen döntéseikkel a Kristianstadnak. A legékesebb példa, amikor Balogh Zsoltot fejen ütötték, ám nem járt érte két perc, sőt amikor a játékos padlót ért, lépéshiba miatt elvették a labdát, amelyből természetesen a svédek gólt lőttek. Ilyen az élet, elég egy-két tévedés, főleg a hajrában, hogy megforduljon egy találkozó.– Minden hibából tanulni kell, így teszünk mi is, nem lehet más a feladatunk. Az elmúlt szezonban magasra tettük a lécet, most már mindenki a győzelmet várja el tőlünk. Talán ezt az esélyességet most nem bírja el a csapat. Érdekes, a Barça ellen nem mi voltunk a favoritok, mégis felszabadultan és kiválóan játszottunk. Most itt, Svédországban ez a görcsösség megbosszulta magát, de lesz ez jobb, és ezen munkálkodunk – fejezte be Pastor.