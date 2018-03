Megfejthetetlen rövidzárlat Kielben

Eb-sorsolás: az első kalapba kerültünk

A magyar férfi kézilabda-válogatott az első kalapból várja a 2020-as Európa-bajnokság április 12-i sorsolását. Az osztrák, norvég, svéd közös rendezésű torna lesz az első 24 csapatos férfi Eb. A válogatottakat nyolc csoportba osztják be, az első két helyezettek, valamint a négy legjobb harmadik vehet részt a kontinenstornán. A selejtezősorozat október 24-én kezdődik, és jövő júniusban ér véget.



A selejtező kiemelése, 1. kalap: Franciaország, Horvátország, Németország, Dánia, Szlovénia, Fehéroroszország, Magyarország, Macedónia, 2. kalap: Oroszország, Csehország, Lengyelország, Izland, Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Hollandia, Portugália, (utóbbi három csapatból egyet a 3. kalapba sorsolnak), 3. kalap: Lettország, Litvánia, Svájc, Szlovákia ,Ukrajna, Izrael, Törökország, 4. kalap: Finnország, Belgium, Észtország, Görögország, Olaszország, Koszovó, Feröer. Az Eb biztos résztvevői: Ausztria, Norvégia, Svédország (rendezők), Spanyolország (címvédő).

Félelmetes volt csütörtök hajnalban a síri csend a repülőn. Zúgott a propeller, Dániából felszállva még a hó is esett, a monoton zúgás egy idő után hihetetlenül idegesítő volt. Olyan, mint Kielben a tapsolórudak hangja. Az ember legszívesebben leszállt volna a gépről, és inkább gyalogolt volna. Senki sem beszélt. Jóformán senki sem aludt, csak nézett maga elé minden játékos. „Szerintem ha hazaérünk, akkor sem fogok tudni aludni!" – mondta Bodó Richárd, a MOL- PICK Szeged férfi kézilabda-csapatának játékosa.A magyar együttes padlót fogott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első meccsén a német THW Kiel otthonában. Nem várt, 29–22- es vereséget szenvedett a Pastor-csapat, így hétgólos hátrányba került az április 1-jei szegedi visszavágóra.19–19-nél senki sem gondolta, hogy ilyen csúfos kudarc lesz a vége. Nem volt benne a meccsben, hogy a német rekordbajnok ennyire könnyed és nagy különbségű győzelmet arasson. Ennyi technikai hibát, ennyi elrontott helyzetet csak az ősszel láttunk a PICK-től. A tavasz nem ezt a képet mutatta, jóval szebbet.Az ezen a meccsen is látszott, hogy nincs vezére a csapatnak. Jonas Källman a legnagyobb klasszis, és talán az ő mentalitása példa lehetne minden játékosnak, de bizony olyan típusú kézilabdás nincs a jelenlegi keretben, aki nehéz pillanatban hátára venné a csapatot, erőt adna, gólokat lőne.Rossz volt látni azt, hogy amikor egyre nagyobb lett a különbség, akkor többen fehér arccal támadtak, nem tudták, hogy mit csináljanak. Ez a vereség a csapaté. A szakmai stábé, a játékosoké. A továbbjutás messzire került. Egyvalami viszont bátran kijelenthető, ennyire összetartó keret régen volt Szegeden. Ezt emelte ki dr. Szabó István csapatorvos is, pedig ő már régi bútordarabnak számít a csapatnál.Az őszi hullámvölgyet jól rendezte a PICK. Most ez, reméljük, csak egy kisiklás volt, és április 1-jén, a feltámadás napján megmutatja igazi erejét a kék alakulat, mert azt idén láthatták a szurkolók, hogy ez a keret a világon bárkit képes legyőzzön.