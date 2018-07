Megfontoltan, stabilan dolgoznak - Újra felkerült a focitérképre Algyő

Igazán hazai pályán. Takács Zoltán újra bajnokcsapatot hozott össze Algyőn. Fotó: Karnok Csaba

Az utolsó fordulóban csak külső szemlélő volt, de végül a Tiszasziget Hódmezővásárhelyen elszenvedett veresége után ünnepelhetett az Algyő SK, ugyanis ezzel az eredménnyel vált biztossá, hogy a gárda megnyeri a Csongrád megyei I. osztályt – 19 év elteltével újra.– Nem volt a terveink között, hogy megnyerjük a bajnokságot. Minél előrébb szerettünk volna végezni, miközben minél több algyői játékosnak szerettünk volna lehetőséget adni. Menet közben megjött az étvágy, és a sors is így alakította a helyzetünket, ősz végén egy négyes, majd tavasszal egy hatos győzelmi szériát futottunk – értékelte az idényt Takács Zoltán, az Algyő SK edzője.Megjegyezte, több sérülés is hátráltatta őket az idény során, de azt vallja, azokból kell kihozni a legtöbbet, akik éppen játszanak.– Nemcsak nálunk, a világbajnokságon is probléma, hogy az adódó helyzeteket nem tudják kihasználni a csapatok. Az ellenfelek általában védekezésre rendezkednek be, ha Algyőn játszanak, a betömörülő védelmet pedig nagyon nehéz feltörni. Ezzel együtt bátran állíthatom, jó közösség alakult ki nálunk, ez sokszor átlendítette a holtpontokon a csapatot, a kerettagok pedig jól összerázódtak, és a pályán kívül is barátok – tette hozzá a bajnokcsapat edzője.Az algyői csapat a 19 évvel ezelőtt szerzett megyeegyes arany mellett 2002-ben az NB III Alföld csoportjában, míg a 2010-es visszalépést követően egy évvel később a megyei II. osztályban szerzett aranyérmet: a bajnoki címekben egy a közös, ezeket egyaránt Takács Zoltán irányításával érte el az együttes.– 2010-ben tértem vissza, akkor az azóta elhunyt polgármester, Piri József kért fel a munkára azzal a szándékkal, hogy Algyő kerüljön vissza a foci térképére. Volt még egy NB III-as második helyünk is a bajnoki címek mellett, büszkeséggel töltenek el ezek az eredmények. Két éve második helyen zártunk a megyeegyben, de az akkori csapat nagy része kicserélődött. Ez viszont nem gond, én szeretek csapatot építeni. Ezen a szinten a focinak a közösségről kell szólnia, nálunk az edzéslátogatottság 90 százalék fölöttinek mondható. Persze sokat segít a munkában a kiváló állapotú műfüves pályánk is – fogalmazott Takács Zoltán.Az Algyő nem adta be a licencet az NB III-ra, így biztosan marad a megyei I. osztályban a csapat a következő szezonban is.– Csak akkor lenne értelme belevágni, ha hosszú távon biztosítottak lennének a feltételek az NB III-hoz. Több utánpótláscsapatot is versenyeztetnünk kellene, a harmadosztályban nem lenne sem több szurkolónk, sem több szponzorunk. Reális és megfontolt döntést hoztunk – indokolt az Algyő edzője.A futballisták július 10-éig kapnak szabadságot, és a jövő évi keret kapcsán Takács Zoltán konkrétumokkal még nem kívánt szolgálni.