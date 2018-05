Meghódította a Dobó teret: Egerben lett másodszor országos bajnok egyéniben Csókási Gabriella

Hoffmann Péter és Sebők Benedek bronzmeccsét utóbbi nyerte.Fotó: fallabdaeger.hu

Farkas a férfi bajnok



A férfiaknál Farkas Balázs – a női ezüstérmes Farkas Fatime öccse – győzött Egerben, a döntőben a legutóbbi 14 kiírás aranyérmesét, Krajcsák Márkot győzte le.



Eredmények, Marshall 30. Országos Egyéni Squash Bajnokság, férfiak, döntő: Farkas Balázs–Krajcsák Márk 3:2, bronzmérkőzés: Sebők Benedek–Hoffmann Péter 3:2, nők, döntő: Csókási Gabriella–Farkas Fatime 3:0, bronzmérkőzés: Hajnal Helga–Chukwu Hannah 3:0.

– Megpörgettem a meccset. Persze jó lett volna kiszolgálni a közönséget, ám a lényeg az volt, hogy nyerjek – fogalmazott Csókási Gabriella, a Vidux Tisza Squash SE versenyzője, aki a hétvégén Egerben második országos bajnoki címét szerezte meg egyéniben. 2015-ben ért először a csúcsra, 2016-ban és 2017-ben pedig hazai pályán, Szegeden bukta el a finálét klubtársa, Hajnal Helga ellen.– Ezúttal is Helgára készültem, ám kikapott az elődön- tőben, így a tatabányai Farkas Fatime volt az ellenfelem. Tőle korábban csak egyszer kaptam ki, ráadásul el is fáradt rendesen Helga ellen, ezért erőltettem a gyors játékot – mesélte Csókási, aki sima három szettben szerezte meg az aranyat. Előtte ő is megizzadt: a fináléba jutásért „csak" 3:2-re nyert Chukwu Hannah ellen, saját bevallása szerint itt túlságosan izgult, emiatt sokat hibázott.Az ob-t nagyszerű körítés mellett, az egri Dobó téren, üvegpályán rendezték meg, ehhez fogható fallabdás esemény évek óta nem volt Magyarországon. A hangulatra sem lehetett panasz, tele volt a lelátó a történelmi helyszínen.– Szokatlan volt az üvegpálya, de nem csak nekem. Hatalmas boldogság, hogy újra nyertem: ez volt az ötödik döntőm és a második aranyam az országos bajnokságon. Ott volt a családom is a lelátón, végig támogattak, és láttam, hogy nagyon büszkék rám. Igyekeztem maximálisan felkészülni a versenyre, szerencsére meg is lett az eredménye. Hetente kétszer Benedek Kristóffal edzettem, egyszer pedig Pápai Mikivel, emellett pályamozgásos edzéseket is végeztem a Squash Club Szabadidőközpontban Dobó Lacival, személyi edzőként pedig Tóth Gergő foglalkozott velem – tette hozzá Csókási.Pedig nem lehet azt mondani, hogy unalmas lenne az élete a squash mellett: az ob előtti szerdán szakmai olasz nyelvvizsgája volt, a felkészülés közben felvételizett a Corvinus Egyetemre, most pedig már az államvizsgájára készül.Az ob-n Csókási aranya mellett még két szegedi bronz született: az összesen hatszoros bajnok Hajnal Helga címvédőként harmadik lett, csakúgy, mint a férfiaknál Sebők Benedek, aki a tavalyi bronzmeccs „ismétlésén" ezúttal is 3:2-re verte klubtársát és barátját, Hoffmann Pétert.