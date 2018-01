Megint az elején ment el - Szedeák-Pécs 81-88 - galéria

Férfi kosárlabda NB I, 16. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezette: Ádám József, Pozsonyi László, Balogh Gyula (Gencsev Plámen).BOLTICS 16, Wirth 8/6, Meleg 2, FORTUNE 23/12, SULOVICS 13. Csere: Petrovics 6/3, Vágvölgyi, Kovács Á. 13. Vezetőedző: Andjelko Mandics.DURHAM 13, SUPOLA 22/12, Budimir 17/3, Demeter, SARLIJA 15. Csere: Bíró 6/6, Simon 9/3, Dukics 2, Harazin 4. Vezetőedző: Csirke Ferenc.Petrovics (40.), Sulovics (40.) ill. Budimir (40.)Andjelko Mandics: - Gratulálok a Pécsnek, megérdemelték a győzelmet. Felelősséget vállalok az elmúlt három meccs kezdéséért, egy csapat vagyunk akkor is, mikor nyerünk és mikor veszítünk is. Nem koncentrálunk kellőképpen, egy ilyen csapat ellen, mint a Pécs, nehéz visszajönni a meccsbe. A probléma az, hogy megint húszpontos hátrányba kerültünk, hét triplát kaptunk, és 22 pont jött a körtéből, nem működött a védekezésünk. Ez csak hozzáállás és akarat kérdése, ami eddig működött, az most a meccsek elején valamiért mégsem megy. Csapatként kerültünk ilyen gödörbe, ebből kell kimásznunk közösen.Vágvölgyi Ákos: - Gratulálok a Pécsnek, megérdemelten nyertek. Zsinórban harmadik-negyedik meccsünk, ahol a korai szakaszban nagy hátrányba kerülünk, aztán nagy energiát emészt fel az, hogy visszajöjjünk a meccsbe. Reméljük, kilábalunk ebből a gödörből.Csirke Ferenc: Gratulálok mindkét csapatnak, kevés csapat tudnak így játszani, ha kulcsjátékosai sérültek, mint a Szeged. Komoly meccs kerekedett a második félidőre, a Szeged agresszívabb védekezéssel jött ki a szünet után. A kulcsszituációkban mindig volt, aki extrát dobott tőlünk. Pontosan át tudom érezni, milyen így kikapni, az elmúlt négy meccsből kétszer így veszítettünk, amikor az ellenféltől valaki extrát dobott. Sok meccs van még hátra, köszönjük a minket elkísérő szurkolók biztatását.Supola Zoltán: - Jól kezdtük a meccset, extrán dobtunk az elején, majd visszajött a Szeged. Védekezésben kihagytunk, így egál meccs lett, a végén szerencsére behúztuk.Sarlija kettese kiszédül, majd Petrovicsnál támadót fújnak, hiába szed támadópattanót. Jó védekezés után Wirth ziccere lejönne, de Fortune kisegíti, 62-66. Sarlija elrontja a közelit, Petrovics viszont nem, 64-66, leblokkolt a Pécs! Petrovics negyedik faultja, Supola dobhat kettőt. Csak az első jó, Petrovics egy kézzel szedi le a lepattanót. Most jól védekezett a Pécs is, Fortunenak el kellett dobnia pokolian távolról, nincs bent. Budimiré sem, ahogy Fortune ejtése is lejön - Supoláé viszont nem, 64-69, időt kér a Szedeák, három perc telt el. Sulovics is tíz pont fölé jut, 66-69. Durham és Sarlija nem érti meg egymást, akár az egyenlítésért támadhat a Szedeák. Suloics hát mögötti passzát lefülelik, Simon végigfut vele, 66-71. Sulovicstól nem jó a horog, majd ő faultolja Durhamet, ez csak a harmadik hibája volt, még belefér. Durham bedobja mindkettőt, 66-73. Sulovicsnak megvan a negyedik, miután Petrovics rossz triplája után faultol a lepattanónál. Sarlija viszont kihagyja mindkettőt. Sulovics egy újabb kettessel, 68-73. Petrovicsnál lépéshibát fújnak, reklamál a komplett szegedi kispad, de hiába. Reméljük, nem lesz kulcsítélet, mert Simont ez nem zavarja, és beejti, 68-75. Fortune egy triplával, 71-75, három és fél perc a meccsből. Budimir ezt szépen végigvitte, 71-77. Wirthtől rövid a trojka, de Dukicstól is. Wirth másodjára már nem ront, 74-77, így fordulunk az utolsó két percre. Durham könnyelműen eldobja, nincs is bent. Boltics is ráemeli a triplát, ez is rövid. Budimir megint egy betörés után, 74-79. Nem lehet kijelenteni, hogy ezzel eldőlt, de innen már többösszetevős a dolog, időt is kér Andjelko Mandics, 1 perc 10 másodperc van hátra. FORTUNE! Faulttal együtt egy duplát, hát mondjuk ez lehet egy eleme a fordításnak. Megvan a plusz egy is, 77-79. Simon viszont visszadobja simán a hármast, 77-82. Negyvennégy másodperc még, innen tényleg csoda kellene. Bolticstól nem jó az ejtés, ezzel minden bizonnyal eldőlt. Wirth azért odaüt, Durham persze bedobja mindkettőt. Supolának és a Pécsnek is van még faultja, ki is használják. Fortunetől azért jön még egy hármas, 80-84. Petrovics kipontozódik, még egy kisebb kakaskodás, de Simont ezt sem zavarja meg, és beemeli mindkét büntetőt, 80-86. Budimir is befejezi hamarabb, de Boltics csak az egyiket dobja be, 81-86. Sulovics is begyűjti az ötödiket, Supola pedig bedobja mindkettőt, 81-88. Ez a vége - megint a meccs elején összeszedett nagy hátrányát ugyan ledolgozza a Szedeák, de ebből nem tud felállni. Köszönjük a figyelmet!Durham tempója nyitja a második félidőt, majd Kovács Ádám ejt - ő az első szegedi, aki átlépi a tíz pontot, 37-53. Szép blokk Durhamnak, na ezek kellenek! Ilyet sem látni minden nap, 35-51 volt a szünetben, de nem írták be a Kovács kosara után járó két pontot, ezért áll a játék. Az egyik legnehezebben szerzett két pont, de végül felkerül az eredményjelzőre, közben a pécsiek már elkezdenek újra melegíteni, legalább 5 perce áll már a meccs. Folytatjuk! Megint egy Kovács Ádám-kosár, 39-53. Sarlija csak az egyik büntetőjét dobja be. Kovács Ádámnak nincs már sok ideje, el kell dobnia a hármast, ami hosszú lett. Fortuné már nem, 42-54. Sarlija is átlépi a tízet, de Petrovics megszerzi első szegedi kosarát, rögtön egy hármast, 45-56. Sarlija most tarthatatlan, 45-58. Sulovics tripláját kiköpi a gyűrű, Sarlija viszont megszerzi zsinórban a negyedik kosarát, 45-60, Budimir pedig végigrohan egy ziccerrel - kár érte, kezdett közelíteni a Szedeák, e helyett megint mínusz 17, időt is kér Andjelko Mandics a harmadik negyed felénél. Fortuné csak kettes, nem tripla, de Budimir betörésből válaszol rá, 47-64. Wirthtől nem jó a tripla, de Budimirnél belemenést fújnak, aki faultol a saját palánkja alatt is, ezzel begyűjti a negyedik hibáját, és majdnem összeveszik Csirke Ferenccel, úgy kell lenyugtatnia az edzőnek, aki nem veszi komolyan játékosa kirohanását. Petrovics csak a másodikat dobja be, 48-64. Bolticsnál goal-tending, Csirke Ferenc reklamál hevesen, de magadják a kosarat - sőt, a faultot is, így hárompontos akciót csinál az irányító, 51-64. Kivédekezett pécsi támadás, nincs dobás a 24 másodperc alatt, Bolticstól viszont rövid a tripla, a ziccert már felteszi, 53-64 - időt kér a Pécs két perccel a negyed vége előtt. Sulovics két büntetője közül mindkettőt bedobja, tízen belülre jövünk ezzel, 55-64. Petrovics remek védekezése Durhammel szemben, majd nem jön neki a hármas, de Bolticsé a lepattanója, viszont nincs belőle dobóhelyzet. 46 másodperc a negyed végéig, Harazin beejti a festékből, 55-66. Még egy támadása van a Szedeáknak. SULOVICS! Faulttal együtt a center, ráaásul Harazinnak ez a negyedik hibája! Bent van a büntetője, 58,66, és mivel szándékosnak ítélték, még támadhat is egyet a Naturtex: BOLTICS VÉGIGVISZI! 60-66! Ez a negyed vége, nyílt lett a meccs!Sarlija és Harazin közeli kosarai után, 17-31-nél kénytelen időt kérni Andjelko Mandics, egyelőre a lecsorgó labdákat is rendre a Pécs szerzi meg, ilyenből tudott újra kosarat szerezni Harazin is. Eladott labda, 13 perc alatt a nyolcadik - Simon dobhat belőle ziccert. Majdnem három perc után megvan az első szegedi kosár a negyedben, de Sulovics közelijét gyorsan feledteti az ötödik pécsi tripla, ezt is Bíró jegyzi, 19-36. Kovács Ádám bedobja a büntetőit, de védekezésben nem akar összeállni a Szedeák, Sarlija két kosarával már közel húszpontos a vendégek előnye - 21-40-nél másodjára is időt kér Mandics. Boltics ugyan jól büntetőzik, de amíg így triplázik a Pécs, nagon nehéz lesz, Supola jegyzi a hatodik trojkát, 23-43. Sulovics mutatja, hogy faultot is kaphatott volna, így csak "sima" kosár. Fortune ugyan labdát szerez, de kihagyja a ziccerét, egy triplával azért javít, gyors hét szegedi pont, időt is kér Csirke Ferenc, 28-43, majdnem négy perc van még a nagyszünetig. Budimir hármasa most hosszú a sarokból, Kovács Ádám teljesen üresen amrad a palánk alatt, 30-43. Forrnak az indulatok, Vágvölgyi késett el Supolával szemben, viszont Durhamnél semmi nem indokolta, hogy meglökje Sulovicsot, videóznak a sporik. Supola büntetőivel folytatódik a meccs, 30-45. Budimir most röviden dobja a triplát, Fortune viszont hosszan a középtávolit. Durhammel van a szerencse is, beszédül a labda, miután bekígyózik, de Kovács Ádám faulttal együtt teszi vissza Boltics lepattanóját. Jó a büntetője is, 33-47. Budimir elsüllyeszti a hetedik pécsi triplát, 33-50. Boltics megy be megint, de lejön a közelije, Kovács viszont visszateszi, pécsi időkérés, kereken egy támadásnyi idő van a szünetig. Boltics reklamálja, hogy nem volt ez véletlen, amit kihagyott, látszanak a karján a nyomok is, ennek ellenére ő kap technikait... Supola megint az ajándék büntetővel, 35-51. Labdaszerzés után Durhamnek most befújják a szándékost, nehéz lett volna nem észrevenni. Vágvölgyi viszont kihagyja mindkettőt a vonalról. Fortunetől nem jó a tripla - 16 ponttal vezet a nagyszünetben a Pécs, de igen "felfokozott hangulatú" második félidő előtt állunk.Rögtön egy meglepetés, hiszen Meleg Károly ott van a kezdőötösben, mi több, egy zsákolással nyit. Budimir közelijével egyenlít a Pécs, majd Sarlija takarja be Sulovicsot, aki beüti első faultját. Supola két támadópattanót is szed, de Durham kihagyja a ziccert. Budimir már nem, 2-4. Fortune büntetőből, majd Boltics betörésből szerez kosarat, de Supola megszerzi a meccs első tripláját, 6-7. Sőt, a másodikat is, 6-10. Wirth visszadob egyet, 9-10, de Supola zsinórban a harmadikat dobja kintről. Fortune a körtéből, majd Durham ziccerből, marad a négypontos különbség. Sarlija büntetői után az eddigi legnagyobb pécsi előny, 11-17. A korábbi szegedi, Dukic kosarával 11-19, Boltic a helyére teszi a büntetőket, 13-19. Harazin ejt, 13-21 - úgy tűnik, most sem kezdi jól a meccset a Szedeák. Petrovics kihagyja mindkét büntetőjét. Durham csak simán elcsúszik Boltics mellett, de mégis büntetőzhet. Csak az első jó az irányítótól, Vágvölgyié a pattanó. Meleg nem tudja visszajátszani a szinte menthetetlen labdát, de szerencsére Dukics közelije kiperdül. Wirth floatere már nem, 15-22, ráfordulunk a negyed utolsó percére. Durham megint büntetőzhet, most pontos, 15-24. Boltics remek egyéni akciója után 17-24, de van még egy támadásnyi ideje a Pécsnek: sajnos behullik Bíró hármasa, így kereken 10 ponttal vezet 10 perc után a Pécs, amely eddig hibátlanul triplázik, mind a négy vendég kísérlet bement távolról.- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, újabb fontos csata előtt a Naturtex-SZTE-Szedeák, ma a Pécs az ellenfél. Nem jó nézni a kispadon a két sérültet, Juhos Leventét és Andrija Csiricset, pedig sajnos ma sem segíthetnek.

Ezt hangsúlyozta ki lapunknak is a találkozó előtt Andjelko Mandics, a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője. A Debrecen ellen ugyan nem volt olyan tetemes a hátrány, viszont a ZTE ellen hamar összeszedett 16 pontos különbséget nagy erők árán ledolgozta a csapat, ám végül a negyedik negyedben nem tudták tartani a lépést a zalaiakkal Kovács Ádámék.A Pécs elleni meccs előtt a klub Facebook-oldalának Wirth Ádám azt mondta, megvolt ugyan a lehetőségük a győzelemre a Zete ellen is, de végül nem tudtak ezzel élni, a Pécs ellen viszont hazai környezetben mindenképp nyerni szeretnének. Ehhez szükség lesz a szurkolók biztatására is, a kilátogató drukkerek pedig a csapat sérült kapitányát, Andrija Csiricset hívhatják ki egy büntetődobó versenyre: Ciro ezúttal bal kézzel dob majd, miután nem épült még fel a jobb kezén szenvedett ujjtöréséből. A győztes egy Szedeákos ajándékcsomaggal gazdagodik.