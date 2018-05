Megint döntetlen, lehet, hogy kevés lesz: Szeged 2011-GA-Siófok 1-1 (1-0) - Galéria

Tóth Gábor (szemben) és Farkas Márk akcióban. Fotó: MTK/Hegedűs Gábor

Merkantil Bank labdarúgó NB II, 37. forduló. Gyula, Grosics akadémia, 400 néző. Vezeti: Nagy Róbert (Punyi, Márkus).Alekszics - Tamaskó, Farkas M., Tóth G., Gergényi - Horváth A., Coroian (Nicorec, 63.) - Szabó P., Germán, Zsivanovics - Zádori.Goran Kopunovics.Balajcza - Szilágyi, Fehér Zs. (Lénárt, 84.), Lorentz, Nemes - Petneházi, Gál - Bévárdi, Nagy D., Farkas N. (Vólent, 61.) - Elek B.Varga Attila.Szilágyi (öngól, 39.), ill. Elek B. (55.).Fehér Zs. (81.), Nemes (83.), Petneházi (88.).Szabó P. 17 méterről fölécsavarta a szabadrúgást.két perc lesz a ráadás.Bévárdi messziről fölélőtt.Szabó P. jobbról adott középre szabadrúgásból, Germán a kapu torkában előredőlve fejelt volna, de Balajczával összeütközött, a labda meg elment köztük.meccslabda maradt ki! Szabó P. középen kilépett, a 16-os előtt több csel után jobbra Zádorihoz passzolt, aki 12 méterről a hosszú mellett elgurította a labdát. Oda lövi, ahova akarja...megint beállt a meccs, azaz inkább mezőnyjáték zajlik.egymás után két csere, a hazaiak és a vendégek is cserélnek.jobb oldalról érkezett Szabó P. beadása, Zádori fejelhet, de szorongatják, így mellébólint 12 méterről.Zádori került lövőhelyzetbe a 16-os vonalán, lövésébe beleléptek, gyengén a kapus kezében kötött ki a labda.Lorentz lekeresztezte Szabót, aki elesett, pedig mehetett volna kapura 30 méterre a kaputól, de nem volt semmi...Hú! Az ötös környékén pattogott a labda, Elek B. kapura perdítette, Alekszics pedig a gólvonal előtt belekapott, majd rávetődött.még 45 perc plusz a hosszabbítás az élet. A Zalaegerszeg és a Szolnok 1-0-s hátrányban van Sopronban, illetve Budaörsön, és ha minden így marad, akkor... De nem folytatjuk, hiszen 45 perc hosszú idő. Nézzük a folytatást!Petneházi 24 méteres szabadrúgását védi biztosan Alekszics. A labda középre ment.Germán lövését blokkolja Gál. Szöglet utáni kontrából Nagy D. lapos passzát Tamaskó szabadítja fel.Petneházi ezúttal jobbról ad középre szabadrúgásból, Gál gyengén juttatja kapura a labdát, Alekszicsnek nincs nehéz dolga. Nagy D. középre adását pedig Elek B. sarkazza a rövidre, ez is gyenge, a védőn lelassul, könnyű kaőpuszsákmány.vezet már a Budafok is Gyirmóton, illetve a Mosonmagyaróvár otthona Győr ellen.Germán szép összjáték után lőtt 22 méterről jócskán fölé.nem sok minden történik, a Szeged 2011-GA továbbra is dominál, de 20 méterre a kaputól elfogy az ötlet.az iramot egyelőre blokkolja a tét, azaz rengeteg az eladott labda, kevés a pontos összjáték. Ideges mindkét csapat.szép volt! A Siófok térfelének közepéről jött az előreívelés, Coroian középre fejelte, Zsivanovics mellel átvette, majd ollózva a kapufát találta el - közben les volt, kifelé szabadrúgás.Germán nagyon messziről lő laposan, messze elkerüli a labda a kaput.bal oldali szögletből Petneházi csavart kapura, a hosszú felett elment a labda.az alsóházi riválisok közül vesztésre áll a Szolnok Budaörsön, vezet a Csákvár Kazincbarcikán.kezdeményezőbb a Szeged 2011-GA, egyelőre helyzet nélkül.apró összefonódások: Goran Kopunovics a Siófok mestere volt tavaly, míg a jobb oldali védő, Tamaskó Ádám a télen Siófokról érkezett Gyulára.elkezdődött a meccs, a Siófok indította el a labdát.kék-feketében a Szeged 2011-GA, fehérbena Siófok. A hazai csapat 40 ponttal a 17. helyen áll, a Siófok egyetlen ponttal előtte a 15. Hatalmas a tét, és közben figyelni kell a többi eredményt is.: a Szeged 201-GA asszisztens-edzője, Goran Kopunovics ült le elsőként a hazai kispadra - jár a lába, talán ideges is, pedig megjárta a Bajnokok Ligáját játékosként...aki nyer, tovább bizakodhat a bennmaradásban - ez a tétje a mai mérkőzésen, Gyulán, a Grosics akadémián. A bemelegítés alatt mindkét csapat játékosai kellően feltüzelt állapotban örültek egy-egy sikeres lövésnek, gólnak.A kiesés ellen küzd mindkét csapat, köztük a különbség mindössze egyetlen pont. A Szeged 2011-Grosics Akadémia azt a Siófokot fogadja holnap 17 órától a labdarúgó NB II-ben, amely közvetlen riválisának számít, és a 4.– Azzal, hogy végre nem vagyunk kieső helyen, lekerült rólunk egy kis teher. Egészen más így készülni, tervezni. És ami még lényeg: saját magunk befolyásolhatjuk az életünket – nyilatkozta Goran Kopunovics, a Szeged 2011-GA asszisztens-edzője. – Okosan, taktikusan kell futballozni, hiszen a mérkőzés nem 10-15, hanem akár 95 percig is eltarthat. Hidegvérrel, de forró szívvel kell pályára lépni. Az NB II vége előtt öt fordulóval azt mondtam, akkor kezdődik nekünk a bajnokság. Az elmúlt három forduló mérlege öt pont, azaz nem állunk rosszul. Nem szabad a múlttal foglalkozni, csak előre kell nézni. A tavaszi szereplés a lényeg, amelyben összességében kevés volt a hiba. Azt mondom a játékosaimnak, ne nézzenek a tabellára, ne matekozzanak, a három pont a lényeg. Bízom abban is, hogy a bajnokság vége minden szempontból tiszta lesz.A meccsnek annyi pikantériája mindenképpen lesz, hogy a Szeged 2011-GA stábja, Goran Kopunovics és Szlezák Zoltán előző klubja éppen a Siófok volt.