Megint győzött a Naturtex

87–68 (19–12, 22–25, 27–19, 19–12)Férfi kosárlabda NB I A csoport, 2. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző.Papp, Farkas G., Radnóti.BOLTICS 15/3, FORTUNE 30/18, CSIRICS 16/6, JUHOS 5, SULOVICS 12. Csere: Révész 5/3, Wirth, Kovács Á. 4, Vágvölgyi.Andjelko Mandics.Simmons 7, Horváth Á. 6/6, Benke 4, Szabó Zs. 9/3, Radic 10. Csere: Mohácsi 12/6, Vaughn 8/6, JEFFERS 12, Kis R.Bencze Tamás.Benke (36.).Többször is előfordult, hogy már a meccs közben állva ünnepelt a közönség az újszegedi sportcsarnokban. A Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata kiválóan teljesített első hazai bajnokiján az NB I A csoportjában, és magabiztos játékkal győzte le 87–68-ra a tavalyi bronzérmes Zalaegerszeget. A győztes debreceni nyitány után ez már a második sikerük a szezonban.Andjelko Mandics vezetőedző remekül összerakta a csapatot, kilenc játékost forgatott, közülük a többség jól dobott. A hat triplát dobó Josh Fortune első meccsén rögtön magasra tette a lécet: ha az amerikai így folytatja, hamar betölti az Ivan Lilov távozásával keletkezett űrt hátvédposzton.De nem szabad csak őt kiemelni, hiszen az egész kezdőötös kiválóan játszott. Juhos ezúttal inkább védekezésben remekelt – ő és Sulovics akkorákat vetődött a labdák után, amit egy futballkapus is megirigyelt volna.A Szedeákra most kemény sorozat vár: szerdán már Pécsett lépnek pályára, szombaton érkezik a Szolnok, majd jövő pénteken Kecskeméten játszanak. Ahogy Mandics is kiemelte: a két győzelem olyan alapot ad, amellyel teher nélkül léphetnek pályára a következő hetekben.Debrecen–Atomerőmű 87–69, Körmend–MAFC 69–67, Falco–Alba Fehérvár 94–66, Szolnok–Sopron 86–64, Kaposvár–Jászberény 76–67, Kecskemét–Pécs 72–73.